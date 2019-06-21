Путин назвал ущерб Европы от антироссийских санкций, Зеленский - цену восстановления Донбасса и другие новости

Суммы ущерба от антироссийских санкций озвучил на «прямой линии» Владимир Путин. Он сообщил, что с 2014 года РФ недополучила 50 миллиардов долларов, Евросоюз – 240 миллиардов, США – 17 миллиардов, Япония – 27 миллиардов. При этом объем программ импортозамещения в России составил 667 миллиардов рублей.

Евросоюз продлил еще на год санкции против Крыма и Севастополя, передает «ТАСС». Эти санкции включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров и любые европейские инвестиции на территории Крыма. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.

Рекорда в 207 тыс. рублей достигла средняя сумма потребительского кредита в России. Всего в апреле 2019 года было выдано 1,3 млн кредитов на сумму 270,8 млрд руб. Владимир Путин призвал ЦБ обратить внимание на опасность "пузырей" в потребительском кредитовании, отметив что значительная часть расходов граждан приходится на погашение кредитов. Глава Минэкономразвития РФ заявил, что сегодня создаются законодательные механизмы решения проблемы.

Темпы роста реальной зарплаты составили 2,8% в мае этого года. По словам Президента России это коснулось 44 миллионов человек, а увеличение минимального размера оплаты труда затронуло 3,7 миллиона россиян. Индексация пенсий по старости составила в этом году 7,05%. С 1 января следующего года выплаты на ребенка по 10 – 11 тысяч рублей будут распространены на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума.

Роспуск Верховной Рады Украины нынешнего созыва настал конец. Конституционный суд незалежной признал указ Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов соответствующим законам страны, сообщает «Интерфакс».

11,4 миллиарда долларов потребуется на восстановление экономики Донбасса, заявил Владимир Зеленский, передает «РБК». По словам украинского лидера этот процесс может начаться после того, как Донбасс перейдет в юрисдикцию Украины. Зеленский отметил, что к восстановлению региона присоединится и крупный бизнес. Он, в частности, назвал Рината Ахметова и Игоря Коломойского.