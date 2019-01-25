Путин или Трамп: чей «президент» в Венесуэле одержит победу

Несмотря на раскол и «двоевластие» в стране, а также прямые заявления Запада о том, что «ему осталось недолго», Николас Мадуро не планирует покидать пост президента Венесуэлы раньше своего срока. Не смущает его и откровенное вмешательство США, поддержавших лидера оппозиционеров Хуана Гуаидо в качестве нового президента Венесуэлы. Однако если Дональд Трамп выступил на стороне оппозиционного Гуаидо, то Владимир Путин предпочел сторону Мадуро, которого пока что поддерживают военные Венесуэлы. У кого больше шансов выйти из этой схватки победителем?

Борьба за демократию

«Я продолжу руководить страной до 2025 года. Я буду мужественным, и меня поддержат народ и армия», – заявил Николас Мадуро, недавно переизбравшийся на новый шестилетний срок. Он подчеркнул, что Венесуэла столкнулась с попыткой государственного переворота со стороны оппозиционеров. Лидер оппозиции 35-летний Хуан Гуаидо ранее самовольно провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы и нашел поддержку десятка стран, включая США, Евросоюз, Канаду и большинство государств Латинской Америки. Мадуро сыграл на американском антиимпериализме, во всем обвинив Вашингтон. Но поверх властей США обратился к американскому народу с просьбой поддержать демократию в Венесуэле.

На стороне Мадуро выступили страны с авторитарным типом власти или экономически зависимые от помощи Венесуэлы – Куба, Боливия, Турция, Китай и Россия. Президент России Владимир Путин провел с Мадуро телефонный разговор и заверил, что Москва только его признает легитимным президентом Венесуэлы. При этом Путин согласен с Мадуро – не внутренний кризис привел к государственному перевороту, но исключительно «влияние извне». В стандартной для себя бюрократическом стиле Путин эксплуатировал тему международного права, нормы которого «грубо попираются», хотя США и другие страны Западного полушария не аннексировали территорию Венесуэлы и пока не произвели военную интервенцию.

Российский президент заявил о поддержке законным властям Венесуэлы. По его словам, кризис нужно преодолевать в рамках конституционного поля путем мирного диалога. Позднее, комментируя беседу двух лидеров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонная беседа прошла по инициативе российской стороны.

К слову говоря, посол России в Каракасе Владимир Заемский сообщал, что контактов с самозаявленным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо у российского посольства не было. В очередной раз Москва делает ставку на слабого лидера, допустившего критическое положение в стране. Мадуро может в скором времени встать в один ряд с Януковичем, а отношения с народным политиком Гуаидо будут испорчены.

Риск международного конфликта

Как считает американский политолог, специалист по Латинской Америке Марк Джонс, есть большой шанс того, что конфликт в Венесуэле станет международным, так как силы внутри страны находят поддержку у разных сил в остальном мире. При этом, аналитик отметил, что поддерживает политику Трампа о признании Гуаидо главой Венесуэлы, и считает этот шаг «очень смелым». «Но это также весьма рискованный шаг, который, вероятно, сделает плохую ситуацию еще хуже», – отметил эксперт.

Возможность международного конфликта подтверждает и тот факт, что США заявили о готовности «гуманитарно» помочь «народу Венесуэлы», выделив на это порядка 20 млн долларов. Об этом во время своего выступления на заседании Организации американских государств заявил госсекретарь Майк Помпео.

Россия же пока поддерживает Венесуэлу морально (до этого с 2006 года Москва выделила стране 17 млрд долларов кредитов). Тем не менее, как считают аналитики, здесь речь идет о схеме «новой холодной войны», а не о прямом вооруженном противостоянии.

«С учетом создания двух блоков мы столкнулись скорее со схемой новой холодной войны, чем с угрозой прямого военного вмешательства для установления либеральной демократии. Не думаю, что США, несмотря на заявления Трампа, пойдут на военное вторжение, не думаю, что мировое сообщество это одобрит», – считает эксперт в области международных отношений Открытого университета Каталонии Эрнесто Паскуаль.