Путин и Макрон обсудят Украину, Дания не продаст Гренландию США, Huawei расширяется в России и другие новости

Гренландия не продается. Об этом вчера заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на появившиеся ранее сообщения Wall Street Journal о том, что Дональд Трамп «стратегически» интересуется возможностью покупки острова для расширения американского военного присутствия в Арктике. Также стало известно, что Президент США планирует посетить Данию в первых числах сентября. В интервью газете Sermitsiaq глава датского правительства исключила любую возможность продажи Гренландии, которая является автономным образованием в составе Датского королевства, и высказала мнение о том, что Дональд Трамп просто неудачно пошутил. При этом кабинет министров Дании еще раз подчеркнул, что Гренландия открыта для торгово-экономического сотрудничества с разными странами.

Владимир Путин сегодня встречается с Эммануэлем Макроном в официальной летней резиденции президента Франции форте Брегансон. В ходе переговоров российский и французский лидеры стран обсудят ситуацию на Украине, урегулирование конфликта в Донбассе, а также такие мировые проблемы как эскалация напряженности в Иране и последствия торговой войны между США и Китаем. В рамках двусторонних отношений Москва и Париж, возможно, обсудят перспективы совместной реализации проектов в сфере мирного атома. Эксперты полагают, что Макрон рассчитывает сохранить особые дружеские отношения с Россией не в ущерб контактам со странами Евросоюза и с США.

Сегодня на стартовый стол космодрома Байконур будет вывезена ракета-носитель «Союз-2.1а». Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, госкомиссия в субботу одобрила начало летных испытаний корабля "Союз МС" с этой ракетой. «Союз-2.1а» впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля без экипажа. На борту «Союза МС» находится робот «Федор» (Skybot F-850) и грузы для МКС, в том числе тульские пряники. Старт намечен на утро 22 августа, а стыковка с МКС - на 24 августа.

Китайская IT-компания Huawei расширяет свою деятельность в России, ищет площади под новый офис в Москве. Как сообщает “Ъ” компания может въехать либо в деловой квартал «Новоспасский двор», либо в бизнес-центр «Смоленский пассаж», заняв 8 тыс. кв. м офисных площадей. Сейчас Huawei арендует 16 тыс. кв. в бизнес-парке «Крылатские Холмы». Поиск нового офиса связан с масштабным ростом Huawei в РФ - до 2024 года корпорация, в отношении которой усиливаются санкции США, намерена в четыре раза увеличить свой штат в России, наняв около полутора тысяч специалистов в центры исследований и разработок (R&D). В этом году уже создано 110 рабочих мест в коворкинге SOK.

Россия заняла пятое место в ТОП-5 крупнейших стран мира по показателям золотовалютных резервов. Такой показатель достигнут впервые за восемь лет. Первые три строчки мирового рейтинга занимают Китай, Япония и Швейцария, на четвертом месте — Саудовская Аравия. И эту страну Россия может обогнать в ближайшее время. Эксперты отмечают, что за последние четыре года международные золотовалютные резервы России выросли на 45% и к июлю 2019 года составили 520 миллиардов долларов. При этом в Саудовской Аравии объем золотовалютных резервов сократился с$ 700 до $527 миллиардов. В последние годы Россия активно приобретала золото вместо долларов и ценных бумаг США. Она стала крупнейшим в мире покупателем драгоценного металла в первом квартале 2019 года. Золото продолжает дорожать и благодаря этому российские золотовалютные резервы уже увеличились на 10,2 миллиарда долларов.

Построенный на средства ФНБ новый аэропорт Саратова вчера принял первый тестовый рейс. По данным ВЭБа на строительство «с нуля» и создание инфраструктуры аэропорта было направлено 5,4 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как сообщают РИА Новости, на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил направить средства ФНБ на обновление общественного транспорта в городах России.