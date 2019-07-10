Путин дал Грузии шанс образумиться, Белоруссия ищет деньги в Китае, En+ в российском оффшоре и другие новости

Владимир Путин отказался вводить экономические санкции против Грузии. Вячеслав Володин, спикер Госдумы, депутаты которой ранее обратились к Президенту и Правительству России с просьбой о введении санкций, заявил, что Грузия получила ещё один шанс «образумиться». При этом он отметил, что Госдума по-прежнему считает необходимым принять меры в ответ на нагнетание антироссийской истерии в Грузии. В свою очередь, грузинский премьер-министра Мамука Бахтадзе приветствовал позицию российского лидера и отметил, что барьеров между российским и грузинским народами быть не должно. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководству и гражданам России с призывом «избежать эскалации» и не отвечать на провокацию «радикальных сил».

Белоруссия завершает переговоры о кредите на $600 млн с Банком развития Китая, сообщают «Ведомости». По словам замминистра финансов Белоруссии Андрея Белковца, эти деньги нужны в связи с тем что предоставление российского кредита откладывается. Еще в феврале Белоруссия попросила у России очередной кредит, а в июне первый вице-премьер правительства России Антон Силуанов заявил, что предоставление займа Минску возможно после того, как страны примут решение о дальнейшей интеграции во исполнение Союзного договора. Тем временем Белоруссия стала искать альтернативу с китайскими кредиторами. Всего Белоруссия получила в кредит от России более $6,5 млрд, не считая займа на строительство АЭС. «По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», – ранее заявлял председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Общая добыча нефти в России сократилась до трехлетнего минимума за первую неделю июля. Главной причиной нефтяники называют введенные «Транснефтью» ограничения приема сырья в тркубпроводную систему, сообщают СМИ. Производство сырья у Роснефти без учета СП сократилось за этот период на 11%, нефтедобыча в «Юганскнефтегазе» – на 30% к среднему уровню июня, передает Reuters. В Роснефти агентству сообщили, что вынужденно снизили добычу из-за сокращения приема нефти в систему «Транснефти». Ранее две крупнейшие нефтяные компании России обменялись претензиями. «Транснефть» обвинила Роснефть в желании получить компенсацию вместо помощи в разрешении кризиса с загрязнением нефти. А в «Роснефти» заявили, что необходим внятный и публичный план мероприятий, исключающих в перспективе махинации с сырьем в системе магистральных трубопроводов.

Компания En+ зарегистрировалась в российском оффшоре в Калининградской области. Принадлежавшая российскому бизнесмену Олегу Дерипаске компания, часть контроля над которой он был вынужден передать партнерам из-за санкций США, завершила процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Лондонской биржи. Крупнейший производитель алюминия, ранее зарегистрированный на острове Джерси, принял новое официальное название на русском языке «Международная компания «Публичное акционерное общество «Эн+ Груп» и зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации»

Вино в России может подорожать на 20%-30%, если правительство повысит акцизы на эту алкогольную продукцию. Как сообщает Ъ, об этом предупреждает «Опора России». Общественное объединение бизнеса обратилось с письмом в Минфин РФ, выступивший с инициативой почти вдвое повысить акцизные ставки - с 18 до 31 руб. за литр на тихие вина и с 36 до 40 руб. — на игристые вина. В правительстве напоминают, что акцизы не повышались с 2017 года и объясняют эту меру необходимостью увеличить доходы бюджета. При этом производители, выпускающие вино из отечественного сырья, получат налоговый вычет, а импортеры же и те, кто используют импортные виноматериалы, будут платить акциз по полной ставке.