Путин без крыши над головой не оставил. В России ввели «алименты» на жилье для ребенка 295 0 События и факты

Президент Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, согласно которым родители должны будут обеспечить несовершеннолетнего ребенка жильем. Статья 86 обновленного кодекса позволяет детям требовать деньги на оплату жилья через суд. Требование может коснуться родителя, который живет отдельно от ребенка после развода.