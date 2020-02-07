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Путин без крыши над головой не оставил. В России ввели «алименты» на жилье для ребенка
7 Февраля 2020 295 0 События и факты
Президент Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, согласно которым родители должны будут обеспечить несовершеннолетнего ребенка жильем. Статья 86 обновленного кодекса позволяет детям требовать деньги на оплату жилья через суд. Требование может коснуться родителя, который живет отдельно от ребенка после развода.
С учетом интересов
- Путин обязал российских граждан обеспечивать несовершеннолетних детей жильем при разводе. Поправки в Семейный кодекс 23 января приняла Госдума, а 30 января одобрил Совет Федерации. Согласно новым требованиям, суд может обязать одного из родителей оплачивать расходы на жилье для ребенка в дополнение к выплате алиментов.
- До этого через суд можно было требовать увеличения алиментов – если этого требовало здоровье ребенка (подразумеваются деньги на лечение и реабилитацию).
- Изменение внесено в Статью 86 Семейного кодекса «Участие родителей в дополнительных расходах на детей». Дополнительные расходы, согласное этой статье, будут определяться судом «исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно».
- Согласно новому закону, в процессе определения суммы алиментов в судебном порядке будет учитываться баланс интересов ребенка, а также родителя, из зарплаты которого будут поступать деньги.
Право, а не обязанность суда
- Новый закон прокомментировала эксперт движения «Сильная Россия» по семейному праву, руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова. Она пояснила, что по новому закону родителя в судебном порядке могут привлечь к участию в найме или предоставлении ребенку на определенном праве жилого помещения, если ему негде жить или жилье непригодно для проживания.
- «Но это только в случаях, если у родителя есть на это дополнительная возможность. Если такой возможности у него нет, конечно, он привлечен не будет. То есть это право, а не обязанность суда», – цитирует эксперта РИА Новости.
- Дергунова также отметила, что в законе есть «очень интересный момент», в частности, не сообщается, в каком именно размере родителя могут привлечь к оплате. «В размере половины этих дополнительных расходов или полностью? То есть вопрос соразмерности остается открытым. То есть я бы не говорила, что родителей обязали обеспечивать ребенка жильем. Не совсем все так», – заключила она.
«Справедливый закон»
- А вот эксперт по правовым вопросам, адвокат, профессор Янис Юкша считает новый закон справедливым. Однако он сомневается, что он может стать трудноисполнимым. «На сегодняшний день наше общество может столкнуться с серьезными трудностями по исполнению очень справедливого, очень правильного закона», – пояснил он в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что в России живет очень много злостных неплательщиков алиментов.
- «К таким лицам сложно применять другой закон с дополнительными требованиями дорогостоящих затрат на компенсацию жилья для ребенка», – отметил эксперт, добавив при этом, что подписанный закон очень важен. Как минимум потому, что в некоторых случаях родитель, с кем живет ребенок, вынужден снимать квартиру, а затраты на жилье перекрывают алиментные выплаты.
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