Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 ФЕВ, 16:55 МСК
USD (ЦБ)    63,4720
EUR (ЦБ)    69,6288

07 ФЕВ, 16:55 МСК
USD (ЦБ)    63,4720
EUR (ЦБ)    69,6288
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Путин без крыши над головой не оставил. В России ввели «алименты» на жилье для ребенка

7 Февраля 2020 295 0 События и факты
Путин без крыши над головой не оставил. В России ввели «алименты» на жилье для ребенка

Президент Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, согласно которым родители должны будут обеспечить несовершеннолетнего ребенка жильем. Статья 86 обновленного кодекса позволяет детям требовать деньги на оплату жилья через суд. Требование может коснуться родителя, который живет отдельно от ребенка после развода.

С учетом интересов

  • Путин обязал российских граждан обеспечивать несовершеннолетних детей жильем при разводе. Поправки в Семейный кодекс 23 января приняла Госдума, а 30 января одобрил Совет Федерации. Согласно новым требованиям, суд может обязать одного из родителей оплачивать расходы на жилье для ребенка в дополнение к выплате алиментов.
  • До этого через суд можно было требовать увеличения алиментов – если этого требовало здоровье ребенка (подразумеваются деньги на лечение и реабилитацию).
  • Изменение внесено в Статью 86 Семейного кодекса «Участие родителей в дополнительных расходах на детей». Дополнительные расходы, согласное этой статье, будут определяться судом «исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно».
  • Согласно новому закону, в процессе определения суммы алиментов в судебном порядке будет учитываться баланс интересов ребенка, а также родителя, из зарплаты которого будут поступать деньги.

Право, а не обязанность суда

  • Новый закон прокомментировала эксперт движения «Сильная Россия» по семейному праву, руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова. Она пояснила, что по новому закону родителя в судебном порядке могут привлечь к участию в найме или предоставлении ребенку на определенном праве жилого помещения, если ему негде жить или жилье непригодно для проживания.
  • «Но это только в случаях, если у родителя есть на это дополнительная возможность. Если такой возможности у него нет, конечно, он привлечен не будет. То есть это право, а не обязанность суда», – цитирует эксперта РИА Новости.
  • Дергунова также отметила, что в законе есть «очень интересный момент», в частности, не сообщается, в каком именно размере родителя могут привлечь к оплате. «В размере половины этих дополнительных расходов или полностью? То есть вопрос соразмерности остается открытым. То есть я бы не говорила, что родителей обязали обеспечивать ребенка жильем. Не совсем все так», – заключила она.

«Справедливый закон»

  • А вот эксперт по правовым вопросам, адвокат, профессор Янис Юкша считает новый закон справедливым. Однако он сомневается, что он может стать трудноисполнимым. «На сегодняшний день наше общество может столкнуться с серьезными трудностями по исполнению очень справедливого, очень правильного закона», – пояснил он в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что в России живет очень много злостных неплательщиков алиментов.
  • «К таким лицам сложно применять другой закон с дополнительными требованиями дорогостоящих затрат на компенсацию жилья для ребенка», – отметил эксперт, добавив при этом, что подписанный закон очень важен. Как минимум потому, что в некоторых случаях родитель, с кем живет ребенок, вынужден снимать квартиру, а затраты на жилье перекрывают алиментные выплаты.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как перестать убегать от проблем и начать полноценно жить?

Как перестать убегать от проблем и начать полноценно жить?
Бизнес и психология

Samsung не отвечает. Почему умные-телевизоры в России блокируются?

Samsung не отвечает. Почему умные-телевизоры в России блокируются?
События и факты

Богатый премьер. Как Михаил Мишустин заработал 2 миллиарда рублей

Богатый премьер. Как Михаил Мишустин заработал 2 миллиарда рублей
Экономика

Ядерный щит. Как будет действовать Россия в условиях новой гонки вооружений?

Ядерный щит. Как будет действовать Россия в условиях новой гонки вооружений?
Политика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с вирусами, транспортировали газ, строили ГЭС и ТЭЦ?

ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с вирусами, транспортировали газ, строили ГЭС и ТЭЦ?

В Забайкалье расширили подстанцию для электроснабжения крупнейшего в России месторождения меди

В Забайкалье расширили подстанцию для электроснабжения крупнейшего в России месторождения меди

В Санкт-Петербурге открыли «умный» цех синтеза инновационных пластичных смазок

В Санкт-Петербурге открыли «умный» цех синтеза инновационных пластичных смазок

В Томской области ввели в эксплуатацию газотранспортную систему за 6,7 млрд рублей

В Томской области ввели в эксплуатацию газотранспортную систему за 6,7 млрд рублей

Новости дня

16:43 Регина Дубовицкая пожаловалась на размер своей пенсии Регина Дубовицкая пожаловалась на размер своей пенсии
Великобритания отменит часть пошлин на российские товары
Великобритания отменит часть пошлин на российские товары
16:13 Путин рассказал о переговорах с Лукашенко Путин рассказал о переговорах с Лукашенко
15:39 Часть делегации РФ не смогла приехать на встречу Путина и Лукашенко Часть делегации РФ не смогла приехать на встречу Путина и Лукашенко
15:12 В Сочи стартовали переговоры Путина и Лукашенко В Сочи стартовали переговоры Путина и Лукашенко
14:34 ЦБ понизил ключевую ставку до 6% ЦБ понизил ключевую ставку до 6%
14:24 Стало известно, сколько семья Мишустина заработала в UFG Стало известно, сколько семья Мишустина заработала в UFG
Украина не готова к возвращению Крымского полуострова
Украина не готова к возвращению Крымского полуострова
13:31 МИД РФ отреагировал на попытки переписать историю Второй мировой МИД РФ отреагировал на попытки переписать историю Второй мировой

Узнай, страна!

13:56 ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с вирусами, транспортировали газ, строили ГЭС и ТЭЦ? ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с вирусами, транспортировали газ, строили ГЭС и ТЭЦ?
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter