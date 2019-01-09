Пустые обещания: зарплаты бюджетников вырастут, а доходы россиян сократятся

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в этом году произойдет увеличение заработных плат у работников бюджетной сферы. По его словам, это произойдет 1 октября: начиная с этой даты, на 4,3% будут проиндексированы зарплаты бюджетников, в том числе и тех, о которых не упоминалось в майских указах президента Владимира Путина. Вместе с этим, как отмечают аналитики, реальные доходы населения будут только падать.

Базовые прогнозы

В разговоре с «Российской газетой» Максим Топилин заявил, что в России никто не отменял требования, связанные с соотношением заработных плат бюджетников из майских указов – врачей, учителей, социальных и научных работников – со средней по экономике в регионе. Министр труда заверил, что власти жестко следят «за сохранением соотношения». По его словам, власти планируют выделить для регионов из бюджета еще 100 млн руб., чтобы эти цели были реализованы.

«Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников», – подчеркнул Топилин. Вместе с этим конкретных сроков он не назвал, так как они зависят от обстановки в определенном конкретном регионе, где есть своя «схема повышения зарплат».

«Но соотношение зарплаты «майских» категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат», – заключил министр.

Как сообщил министр, в этом году власти ожидают, что рост реальных зарплат граждан России будет в сравнении с 2018 годом более медленным. «По базовому прогнозу Минэкономразвития это 1,4%, но я полагаю, что рост будет несколько больше», – отметил глава Минтруда.

«Беспрецедентные темпы»

О том, что заработные платы граждан России будут расти «беспрецедентными темпами» Топилин заявлял еще в октябре 2018 года, называя цифру в 11%. Выступая в Совете Федерации, он заявил: «Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума».

По словам министра, подобные показатели «должны восприниматься нормально», однако «почему-то это вызывает какие-то вопросы».

Еще в марте 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом, составив 11 163 рубля. Этот закон вступил в силу с 1 мая.

Как напоминает РБК, МРОТ должен каждый год устанавливаться на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года либо выше, если величина прожиточного минимума опустилась ниже уровня предыдущего года. В сентябре прошлого года российское правительство выступило с предложением: увеличить МРОТ до 11 280 руб.

А что доходы?

Вместе с этим, как пишет Газета.ру, в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», авторами которого стали специалисты института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики», говорится, что в течение 2018 года даже очень высокий темп роста зарплат не смог «помешать» падению реальных располагаемых доходов граждан России.

В частности, за январь-ноябрь прошлого года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,1% год к году. Вместе с этим по средним показателям темп прироста реальной зарплаты за 11 месяцев прошлого года составил 7,4% в годовом выражении.

Увеличению заработных плат способствовало повышение в мае МРОТ до размера прожиточного минимума, а также увеличение выплат бюджетникам, отмечает издание. Кроме этого, как отмечается, реальные доходы россиян показали практически нулевой рост (0-0,4%) по итогам прошлого года. Что касается инфляции, то она превысила официальный прогноз, и составила 4,2% – об этом можно судить по данным предварительной оценки Счетной палаты, которые были озвучены в первых числах января этого года.

«Уйти в минус»

Эксперты, которых ранее опрашивала Газета.ру, отмечали, что в первом квартале 2019 года реальные доходы граждан России могут не только не вырасти, но и более того: уйти в минус. В частности, этой точки зрения придерживался главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров. Аналогичное мнение и у аналитика Алексея Коренева, согласно прогнозам которого, в новом году реальные доходы населения, впрочем, как и в предыдущие четыре года до 2018 года, будут снижаться.

Как отмечают эксперты, в наступившем году большое влияние на доходы россиян окажут рост НДС, цен на бензин, акцизов, а также утилизационного сбора на авто, подорожание коммунальных услуг (дважды в год) и проезда на общественном транспорте. В этом плане улучшения ситуации с реальными располагаемыми доходами вряд ли произойдет, и реальная зарплата в лучшем случае может вырасти всего на 1,5-2%.