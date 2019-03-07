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«Пьющие лидеры». В России больше всего пьют там, где больше зарабатывают

7 Марта 2019 399 0 События и факты
«Пьющие лидеры». В России больше всего пьют там, где больше зарабатывают

Самыми пьющими регионами России по итогам 2018 года оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская, Московская области и Карелия. Такие данные приводятся в обзоре Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), о которых пишут «Известия». Выводы аналитики сделали на основании объемов продаж крепкого спиртного. Так, в обозначенных регионах эта цифра составляет в районе 25 литров на человека в год. Возможно, она коррелирует с данными Росстата о зарплатах – в указанных субъектах России они самые высокие по стране.

Самые пьющие

Подсчитать количество купленного на душу населения алкоголя экспертам ЦИФРРА помогли данные государственной системы учета спиртного ЕГАИС, а также информация Росстата о численности населения. Подсчитывались объемы проданных водки, коньяка, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Не учитывались алкогольные напитки из разряда пива, сидра и медовухи.

Средний показатель выпитого легального алкоголя в России составляет 14,3 литра на человека за весь 2018 год. Однако в наиболее пьющих регионах – Ненецком автономном округе или Сахалине, он в два раза выше – 28,6 и 28,3 литра соответственно. Не меньше пьют и в Московской области – 25,8 литра на человека, а также в Карелии – 25,6 литра.

При этом цифры 2018 года показали, что картина по регионам не меняется, однако в 2017 году общий показатель был несколько ниже – 13,2 литра на человека по стране. Причем первая пятерка тогда выглядела примерно так же, за исключением того, что Сахалинская область обошла Ненецкий автономный округ, а Карелия – Московскую область.

Что пьют россияне

Большая часть проданного алкоголя приходится на водку. Однако первая тройка регионов по ее употреблению отличается от остальной страны. Так, например, в Сахалинской области водки продано 12,2 литра на человека, а в Магадане – 11,6 литра.

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз напомнил, что в России, начиная с середины 2017 года, проводится контроль спиртного в сельской местности. Это привело к увеличению легальных продаж алкоголя, так же как и средний показатель употребления спиртных напитков.

Для производителей алкоголя ЕГАИС с 2007 года – обязательно. С 1 января 2016 года система была внедрена дистрибуторами, а с 1 июля 2016 года заработала в рознице. Теперь учет каждой бутылки алкоголя ведется от производства до отпуска в руки покупателя.

«Традиционные» лидеры

Как отмечает глава исследовательского Центра, регионы, которые входят в пятерку «пьющих лидеров», попадают в этот список не случайно. По данным Росстата, жители этих областей получают наибольшие зарплаты по стране.

Согласно информации Росстата, в декабре средний уровень зарплаты был таким: Чукотский АО – 120 тыс. руб., Магаданская область – 114,2 тыс. руб., Москва – 113,9 тыс. руб., Ямало-Ненецкий АО – 113,6 тыс. руб. и Ненецкий АО – 97,5 тыс. руб. Для сравнения: средний уровень зарплат по России составляет 55,5 тыс. руб.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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