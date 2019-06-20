Прямая линия. Как Владимир Путин представлял национальные проекты и решал насущные проблемы россиян?

В московском Гостином дворе прошла 17-ая по счету традиционная «прямая линия» с Владимиром Путиным. Как и в прошлом году, у Президента России в ходе общения с гражданами была возможность выходить на связь с членами кабмина и губернаторами, чтобы уточнять у них важные сведения или публично давать поручения. Примечательно, что накануне «прямой линии» совещание у президента продолжалось около шести часов – за это время, по словам самого президента, удалось понять наиболее наболевшие и самые актуальные проблемы.

Немного истории

Первая линия с президентом России прошла 24 декабря 2001 года, и продолжалась она 2 часа 20 минут – в тот раз глава России успел ответить на 47 вопросов. После этого года Владимир Путин общался с россиянами не только как президент, но и как премьер-министр (кроме 2004 и 2012 годов, когда прямой линии не проводилось).

Рекордной стала прямая линия, которая проводилась в 2013 году – общение главы государства продолжалось 4 часа 47 минут. Особенным был и 2015 год, когда был побит рекорд по количеству вопросов – их поступило 3,25 млн. В то время как в 2001 году на первой прямой линии поступило всего 400 тысячсвопросов.

В прошлом году прямая линия с Путиным состоялась 7 июня 2018 года, она продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило порядка 2,5 млн вопросов. Во время прямого эфира глава государства успел ответить на 79 вопросов.

В этом году еще до начала эфира поступило 1,5 миллиона обращений граждан. Самым популярным по-прежнему оставался обычный телефонный звонок. Таких поступило около миллиона. Каждый звонок записывает и обрабатывает оператор, превращая в анкету. Также было почти 400 тысяч СМС- и ММС-сообщений. Кроме того, в этом году россияне очень активно пользовались приложением «Москва – Путину», с помощью которого можно совершить видеозвонок, поговорить с одним из операторов, написать текстовое сообщение или, например, записать видеообращение.

Каждое обращение обрабатывается, на него составляется специальная анкета со всеми контактными данными, и после «Прямой линии» работа с обращениями продолжается.

Главные темы

Общение на «прямой линии» Владимир Путин начал с разъяснений о том, что такое национальные проекты, что делается для их реализации и к каким результатам они должны привести. Судя по вопросам, многие россияне до сих пор не очень хорошо понимают, что такое национальные проекты и чего от них можно ожидать.

«Для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать её высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу», - подчеркнул Владимир Путин

Кроме этого, как отметил президент, нацпроекты разрабатывались с целью эффективного распределения государственных ресурсов, а их цель – добиться результатов в тех направлениях экономики, «где без вложения бюджетных средств не обойтись».

Большая часть вопросов, на которые в ходе прямой линии отвечал Владимир Путин, касалась таких тем как уровень жизни, доходов населения, здравоохранение, образование, жилье, проблемы ЖКХ, в том числе «мусорная реформа», дорожная инфраструктура и благоустройство населенных пунктов.

В этот раз Президент ответил на 81 вопрос за 4часа 8 минут. По итогам прямой линии как обычно будет оформлен список поручений и назначены ответственные и сроки исполнения каждого задания.



Популярность у россиян

Примечательно, что в прошлом году Прямая линия оказалась наименее популярной с 2011 года: ее посмотрело 5,78 млн человек. Как сообщает Mediascope, в 2017 году трансляцию смотрели 6,18 млн человек. Произошло сокращение показателя: на 0,95 млн человек (если сравнивать с 2016-м годом). По словам аналитиков, это связано с «износом формата» Прямой линии, но и с отсутствием глобальной геополитической повестки.

В 2017 году телевизионный рейтинг прямой линии с Путиным был зафиксирован на уровне 8,9% (в сравнении с 10,3% годом ранее), а доля сократилась с 55,8 до 51,6%. В 2015 году эфиром наблюдали 8,38 млн человек – тогда рейтинг включения был на уровне 12,2%. А вот в 2014 году трансляцию Прямой линии включали порядка 7 млн россиян, в 2013-м — 5,96 млн человек. Рекорд был зафиксирован в 2001 году: доля аудитории составила 72%.

В этом году, по данным ВЦИОМ, около 29% жителей России собирались следить за прямой линией Путина.