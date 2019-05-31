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Против России и коррупции. Президент Украины отчитался перед США о «двух войнах»

31 Мая 2019 68 0 Политика
Против России и коррупции. Президент Украины отчитался перед США о «двух войнах»

Новый президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны». Одна из них – это противостояние России, вторая – коррупции внутри страны. Примечательно, что методы «восстановления справедливости», которыми руководствуется Зеленский, вызывают у политологов противоречивые мнения и оценки.

Встреча с американцем

Владимир Зеленский  открытым текстом выразил своему американскому гостю благодарность за поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Президент Украины прокомментировал и свое решение распустить Верховную раду. По его словам, на этот шаг он пошел по причине того, что парламентарии «плохо работали» и могли замедлить формирование правительства. Украинский президент пояснил, что без досрочных парламентских выборов кабмин был бы сформирован только в декабре, но Украина, как убежден Зеленский, «так долго ждать не может».

В беседе с сенатором США Робертом Портманом также был поднят вопрос о ситуации в Донбассе и о шагах, которые необходимо предпринять для достижения прогресса в мирном урегулировании. Прежде всего, речь идет о прекращении огня и обмене заложниками. Лидер Украины напомнил, что свою первую рабочую поездку в качестве президента он совершил Луганскую область, где побывал на передовых позициях. Но не упомянул о том, что как раз с его прибытием ВСУ активизировала боевые действия в этом регионе.

 «Мирная» Украина

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после февральского госпереворота на Украине. Согласно последней информации ООН, жертвами конфликта оказалось около 13 тысяч человек.

Со своей стороны Украина обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела государства и старается разорвать все отношения, включая мирный Договор  о дружбе и сотрудничестве. В Москве же категорически отвергают подобные заявления, называя их неприемлемыми. При этом отмечается,  что Россия не является стороной конфликта, который происходит внутри соседней страны, и больше остальных заинтересована в том, чтобы  Украина преодолела политический и экономический кризис.

Тем не менее, Киев продолжает инициировать расторжение всевозможных договоренностей как  с Россией, так и с другими соседними  государствами. В частности, она собирается  выйти из трех соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ) в сфере налогообложения.

Сама себя наказала

Информация об этом поступила от первого заместителя аппарата правительства России Сергей Приходько, который пояснил, что  Киев рассматривает возможность выхода из протокола об унификации двойного налогообложения доходов и имущества от 15 мая 1992 года. Также речь идет о соглашении о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, который был подписан 4 июня 1999 года. Кроме того, речь идет о разрыве соглашения о сотрудничестве в борьбе с налоговыми преступлениями от 3 июня 2005 года.

По словам российского чиновника, если Украина выйдет из  всех этих соглашений, то это не окажет влияния на их реализацию и на взаимодействие в формате СНГ. ОТ этого, как отмечает Приходько,  потеряет только Киев: разрыв соглашений лишит его возможностей участвовать в многостороннем взаимодействии в нескольких направлениях в экономической сфере.
И в заявленной  войне с коррупцией  тоже  повредит

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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