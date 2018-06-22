Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ИЮН, 11:19 МСК
USD (ЦБ)    63,7873
EUR (ЦБ)    73,6871
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Против фальсификации истории. Зачем Минобороны опубликовало план «Барбаросса»

22 Июня 2018 123 0 Тренды События и факты
Против фальсификации истории. Зачем Минобороны опубликовало план «Барбаросса»

В День памяти и скорби Минобороны обнародовало документы, которые рассказывают о первых днях сражений Великой Отечественной войны. Цифровые копии исторических документов размещены на официальном сайте ведомства. В числе документов – трофейная карта плана «Барбаросса», первый советский боевой приказ войны, директивы народного комиссариата обороны (НКО) СССР, а также приказы и донесения командиров воинских частей.

Рукописный приказ Жукова

Одним из самых интересных документов можно назвать копию рукописного боевого приказа Народного Комиссара Обороны №2 (22 июня 1941 года), который был составлен лично начальником Генштаба РККА Георгием Жуковым через три часа после того, как началась война – ровно в 7:15 утра. Исторический приказ предписывает войскам Красной Армии «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу».

Кроме этого, в документе говорится о предписании для бомбардировочной и штурмовой авиации, которая должна была уничтожить «вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск «на глубину германской территории до 100-150 километров». Вместе с этим, что примечательно, изначально в приказе говорится о том, чтобы на Финляндию и Румынию налеты не совершались «до особых указаний». Но, если посмотреть на оборот последнего листа данного документа, то можно увидеть приписку: Жукова: «Т[ов]. Ватутину. Румынию бомбить».

План «Барбаросса»

В заявлении ведомства сказано: «Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории».

Сообщается, что ранее архивные документы нигде не публиковались. В числе обнародованных документов – трофейная карта начального этапа плана «Барбаросса». Кроме подробного размещения у границ СССР группировок немецко-фашистских войск, на ней показаны «планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны». Комментируя этот документ, ведомство пишет: «Все они так и остались на бумаге: блицкриг разбился о мужество и стойкость советских войск».

Подвиги лейтенантов

Один из документов рассказывает о том, как во время первых боев батарея, которой командовал старший лейтенант Борисов, прямой наводкой уничтожила шесть вражеских танков. Еще один взвод, которым командовал младший лейтенант Брыкля, поджег тоже шести танков. А после того как орудия вышли из строя, офицер уничтожил еще четыре танка из орудия, которое он нашел неподалеку от места сражения. Затем, после того как закончились снаряды, Брыкля установил станковый пулемет на тягач, и, заручившись поддержкой водителя, вел бой до последнего патрона.

Наградные листы

Часть рассекреченных документов относится к Киевскому, Ленинградскому и Западному особым военным округам. Это многочисленные приказы и их черновики, сводки разведки, донесения о героических поступках, а также оперативные сводки и наградные листы. Все это является уникальными историческими свидетельствами тех трагических дней. Примечательно, что некоторые документы написаны карандашами и на тетрадных страницах.

Из этой массы документов особое место занимают наградные листы. Так, согласно содержанию одного из них, летчик-истребитель младший лейтенант Степан Здоровцев указом президиума Верховного совета СССР получил особую награду – звание Героя Советского Союза. В комментарии к этому документу сказано: «В воздушном бою 26.6.41, израсходовав патроны, отрубил винтом оперение самолета противника, самолет противника сгорел». Летчик-герой навсегда был зачислен в списки его эскадрильи, а наградная грамота была вручена его супруге.

О подвиге Иосифа Кочиева рассказывает еще один документ. В этой наградной грамоте говорится о том, что красноармеец решил занять позицию в ДОТе, который был не полностью оборудован. Около суток он стоял в обороне, защищая переправу от наступления противника. Кочиеву удавалось сдерживать немцев, даже когда ДОТ оказался расколот снарядами. Здесь же сообщается о том, что героя представили к ордену «Красной Звезды».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал
События и факты 1

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте
Бизнес и психология

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС
Интервью и комментарии

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу
События и факты

Узнай, страна

Титановые кольца на сто миллионов делают в Свердловской области

Титановые кольца на сто миллионов делают в Свердловской области

В Чебоксарах открыли новую линию единственного в России производства детских мячей

В Чебоксарах открыли новую линию единственного в России производства детских мячей

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

10:56 Луганский трибунал признал Петра Порошенко виновным в военных преступлениях Луганский трибунал признал Петра Порошенко виновным в военных преступлениях
Минобороны опубликовало план «Барбаросса», Украина ввела санкции против «Единой России» и другие новости пятницы
Минобороны опубликовало план «Барбаросса», Украина ввела санкции против «Единой России» и другие новости пятницы
10:33 Проект «Протон» закрывается Проект «Протон» закрывается
09:59 У Мосуралбанка отозвана лицензия У Мосуралбанка отозвана лицензия
09:24 Петра Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах Петра Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах
09:02 Самолеты коалиции США разбомбили сирийскую деревню, есть погибшие Самолеты коалиции США разбомбили сирийскую деревню, есть погибшие

Узнай, страна!

13:28 Титановые кольца на сто миллионов делают в Свердловской области Титановые кольца на сто миллионов делают в Свердловской области
Болтон едет в Москву, Кремль и Белый дом молчат. Как проходит подготовка к возможной встрече Путина и Трампа
Болтон едет в Москву, Кремль и Белый дом молчат. Как проходит подготовка к возможной встрече Путина и Трампа
12:54 В Чебоксарах открыли новую линию единственного в России производства детских мячей В Чебоксарах открыли новую линию единственного в России производства детских мячей
12:39 В Лимпопо из Алтайского края приехал новейший российский фотосепаратор В Лимпопо из Алтайского края приехал новейший российский фотосепаратор
09:52 Китайские предприниматели приехали в Омск за чипсами Китайские предприниматели приехали в Омск за чипсами
21 ИЮН, 20:39 Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы
20 ИЮН, 20:32 Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области
«Ничего они не теряют». Что происходит с бензином на российском рынке
«Ничего они не теряют». Что происходит с бензином на российском рынке
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter