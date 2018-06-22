Против фальсификации истории. Зачем Минобороны опубликовало план «Барбаросса»

В День памяти и скорби Минобороны обнародовало документы, которые рассказывают о первых днях сражений Великой Отечественной войны. Цифровые копии исторических документов размещены на официальном сайте ведомства. В числе документов – трофейная карта плана «Барбаросса», первый советский боевой приказ войны, директивы народного комиссариата обороны (НКО) СССР, а также приказы и донесения командиров воинских частей.

Рукописный приказ Жукова

Одним из самых интересных документов можно назвать копию рукописного боевого приказа Народного Комиссара Обороны №2 (22 июня 1941 года), который был составлен лично начальником Генштаба РККА Георгием Жуковым через три часа после того, как началась война – ровно в 7:15 утра. Исторический приказ предписывает войскам Красной Армии «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу».

Кроме этого, в документе говорится о предписании для бомбардировочной и штурмовой авиации, которая должна была уничтожить «вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск «на глубину германской территории до 100-150 километров». Вместе с этим, что примечательно, изначально в приказе говорится о том, чтобы на Финляндию и Румынию налеты не совершались «до особых указаний». Но, если посмотреть на оборот последнего листа данного документа, то можно увидеть приписку: Жукова: «Т[ов]. Ватутину. Румынию бомбить».

План «Барбаросса»

В заявлении ведомства сказано: «Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории».

Сообщается, что ранее архивные документы нигде не публиковались. В числе обнародованных документов – трофейная карта начального этапа плана «Барбаросса». Кроме подробного размещения у границ СССР группировок немецко-фашистских войск, на ней показаны «планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны». Комментируя этот документ, ведомство пишет: «Все они так и остались на бумаге: блицкриг разбился о мужество и стойкость советских войск».

Подвиги лейтенантов

Один из документов рассказывает о том, как во время первых боев батарея, которой командовал старший лейтенант Борисов, прямой наводкой уничтожила шесть вражеских танков. Еще один взвод, которым командовал младший лейтенант Брыкля, поджег тоже шести танков. А после того как орудия вышли из строя, офицер уничтожил еще четыре танка из орудия, которое он нашел неподалеку от места сражения. Затем, после того как закончились снаряды, Брыкля установил станковый пулемет на тягач, и, заручившись поддержкой водителя, вел бой до последнего патрона.

Наградные листы

Часть рассекреченных документов относится к Киевскому, Ленинградскому и Западному особым военным округам. Это многочисленные приказы и их черновики, сводки разведки, донесения о героических поступках, а также оперативные сводки и наградные листы. Все это является уникальными историческими свидетельствами тех трагических дней. Примечательно, что некоторые документы написаны карандашами и на тетрадных страницах.

Из этой массы документов особое место занимают наградные листы. Так, согласно содержанию одного из них, летчик-истребитель младший лейтенант Степан Здоровцев указом президиума Верховного совета СССР получил особую награду – звание Героя Советского Союза. В комментарии к этому документу сказано: «В воздушном бою 26.6.41, израсходовав патроны, отрубил винтом оперение самолета противника, самолет противника сгорел». Летчик-герой навсегда был зачислен в списки его эскадрильи, а наградная грамота была вручена его супруге.

О подвиге Иосифа Кочиева рассказывает еще один документ. В этой наградной грамоте говорится о том, что красноармеец решил занять позицию в ДОТе, который был не полностью оборудован. Около суток он стоял в обороне, защищая переправу от наступления противника. Кочиеву удавалось сдерживать немцев, даже когда ДОТ оказался расколот снарядами. Здесь же сообщается о том, что героя представили к ордену «Красной Звезды».