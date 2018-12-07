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Прослушка, обыски и донос. Чем обернулся против режиссера Сокурова вопрос об Олеге Сенцове

7 Декабря 2018 272 0 Политика
Прослушка, обыски и донос. Чем обернулся против режиссера Сокурова вопрос об Олеге Сенцове

Сотрудники санкт-петербургской полиции не стали возбуждать уголовное дело после проверки фонда «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова, который известен своими оппозиционными высказываниями. В деятельности фонда, как отмечается, не было найдено никаких нарушений, а проверка началась после того, как донос на режиссера сделал его бывший сотрудник. Сам Сокуров не исключает, что вся история с проверками началась после того, как однажды он спросил президента России о своем коллеге, украинском режиссере Олеге Сенцове.

С чего все началось

О проверке одного из самых титулованных российских режиссеров Александра Сокурова стало известно утром 6 декабря. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области занялось проверкой деятельности некоммерческого фонда «Пример интонации». Поводом для этого стало так называемое хищение бюджетных средств – о возможных противоправных действиях заявил некий гражданин, подав заявление соответствующего содержания еще в марте. Позднее стало известно, что доносчиком оказался бывший помощник Сокурова Михаил Георгиевский.

Срок проверки закончился в сентябре, а уголовное дело возбуждать не стали, пишет РБК. Однако из-за того, что проверка была проведена не в полном объеме, в прокуратуре решили написать представление о ее продлении. Теперь правоохранительные органы проверяют документацию служебного характера – договоры и бухгалтерскую отчетность.

Также доследственную проверку проводили и в отношении руководителя фонда Николая Янкина. Как сообщил ряд СМИ, его проверяют на факт причастности к хищению субсидий в размере 3,6 млн руб. и подлогу документов, связанных с финансами, которые были выделены на фильм «Опыты». Режиссером этой киноленты является Александр Золотухин, ученик Александра Сокурова. Как раскали РБК в самом фонде, премьеры фильма еще не было, прошло только три показа.

Что говорит сам режиссер

Сам режиссер, который в данный момент находится в клинике после сложной операции, подтвердил, что фонд действительно проверяют, а директора фонда Янкина и его партнеров вызывали следователи. «Вопросы были, насколько я знаю, абсолютно экономические», – пояснил в своем Фейсбуке Сокуров. По словам режиссера, следователь просил его поставить подпись под заявлением о проверке Янкина, однако от этого он отказался, заявив, что к директору, который выполнял все задачи, у него претензий нет.

Рассказал Сокуров и о личности доносчика. «Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», – считает режиссер. Он пояснил, что у Янкина весьма жесткий характер, а решения, принимаемые им, нравятся не всем.

Сокуров считает, что доносы от бывшего сотрудника основаны «на агрессивном личном неприятии Николая, доходящем до ненависти». «К сожалению, я очень поздно узнал, что у автора доносов несколько судимостей. Незадолго до наших событий этот человек написал донос на одного из своих друзей – офицера Военно-морского флота, полностью разрушив его судьбу надуманными и агрессивными фантазиями», – пояснил режиссер.

С чего на самом деле все началось

Сокуров рассказал еще одну любопытную деталь: особенное внимание к нему стало проявляться после заседания Совета по культуре, во время которого он задал президенту России вопрос, связанный с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который сейчас отбывает в России наказание. При этом, как отмечает режиссер, формально он не ощущал никакого давления. Ситуация изменилась с появлением доноса, после которого, как пояснил режиссер, «ФСБ активно подключилась». По итогам закрытого суда его телефон был поставлен на прослушку, чтобы собрать дополнительные сведения о его деятельности.

Чем закончится вся эта история, Сокуров не знает. «Конечно, при желании, настойчивости и провокативности следствия можно из любой ситуации создать уголовную», – считает он. Он отмечает, что ему уже неоднократно намекали на то, что данная ситуация очень похожа на ту, которая произошла с режиссером Кириллом Серебренниковым. «Но в отличие от его ситуации я вообще не занимаюсь экономикой и никогда не проверял экономическую деятельность директора, поскольку никаких поводов для этого у меня не было», – заключил Сокуров.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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