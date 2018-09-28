«Прошлогодняя бедность». Власти не знают, что делать с обнищанием россиян

В российском правительстве признали, что снижение бедности в два раза, о чем говорится в майском указе президента Путина, является «одной из самых сложных тем». Вариант сбалансированной бюджетной политики, которую выбрали власти, не гарантирует необходимый рост экономики и реальных доходов населения. В этом плане, как отмечается, в 2019 году может возникнуть потребность в принятии дополнительных решений.

Уровень жизни все ниже

О том, что проблема бедности в России невозможно быстро решить, в минувший четверг заявили премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Татьяна Голикова, которая отметила, что бедность – это «одна из самых сложных тем». В этом плане, по ее словам, «реализуемые сегодня меры по сокращению бедности не дают должного эффекта».

В итоге, как сообщает Газета.ру, «отвечать» за бедность членам правительства пришлось сразу в двух местах – в Государственной думе и Белом доме. В ГД представителям социально-экономического блока правительства пришлось отстаивать пенсионную реформу, а также отчитываться об исполнении прошлогоднего федерального бюджета.

В ходе обсуждений слово взял глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он заявил, что в России «уровень бедности сохраняется высоким»: 19,3 млн человек находятся за чертой бедности. Этот показатель означает, что 13,2% россиян имели по итогам 2017 года доход ниже прожиточного минимума. Кудрин уточнил, что в прошлом году реальные располагаемые доходы граждан России снизились на 1,7% ВВП. При этом глава СП отметил, что это произошло «несмотря на то, что мы видели экономический рост, и прогнозы повышения реальных доходов населения».

«За последние четыре года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%», – заявил Кудрин.

Ничего нового

Комментируя высказывание Кудрина об уровне бедности населения, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что глава СП не сказал «ничего нового».

«Поскольку речь шла о 2017 годе, поскольку рассматривался вопрос исполнения бюджета 2017 года, то, безусловно, Алексей Леонидович приводил те показатели, которые характеризуют исполнение бюджета 2017 года. Действительно, по 2017 году показатели бедности были достаточно высокими, и ровно поэтому и в послании президента, и в указе президента 2018 года снижение бедности было обозначено как национальная цель», – заявила Голикова.

Вместе с этим Голикова отметила, что по итогам первого полугодия текущего года зафиксирована положительная тенденция по снижению бедности.

«Сейчас мы наблюдаем пока не такую явную, как нам бы хотелось, но положительную тенденцию по снижению бедности. Вы знаете, что за первое полугодие 2018 года по сравнению с первым полугодием прошлого года снижение составило 1,1 млн человек», – подчеркнула вице-премьер.

Голикова считает, что для полноценной оценки тенденции есть смысл дождаться показателей третьего квартала 2018 года. Что касается снижения бедности, о которой она упомянула ранее, то оно связано с майскими указами президента 2012 года.

«Это 1,1 млн снижения, очевидно, связано с повышением уровня заработных плат, то есть с выполнением указанных задач, обозначенных указом 2012 года», – отметила Голикова.

Лучше не будет?

Вопрос бедности россиян на заседании кабинета министров рассматривали в рамках основных направлений деятельности правительства (ОНДП) до 2024 года. Ранее этот документ носил только формальный характер, но в этом году он получил «дополнительный смысл» в связи с официальным указом главы государства, где речь идет о приоритетах национального развития. В срок до 1 октября текущего года члены правительства должны будут представить Владимиру Путину ряд конкретных решений, направленных на реализацию указа. Решения должны будут зафиксированы в ОНДП.

Финансовые ресурсы, с помощью которых будет происходить реализация указа в ближайшие три года, российское правительство определило на прошлой неделе, вместе с проектом федерального бюджета. Уже известно, что в общей сложности для национальных проектов и комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры правительство планирует потратить чуть более 13 трлн руб. до 2024 года. Однако на данный момент бюджетом определены источники финансирования мер только на 5,5 трлн руб., и в срок до 2021 года.

Комментируя ситуацию, глава правительства Дмитрий Медведев подчеркнул, что он планирует «жестко» увязать национальные проекты и другие направления деятельности с целями развития. Премьер заявил, что «будут сформированы модели их выполнения с показателями, отчеты о достижении которых я буду рассматривать не реже двух раз в год». Первый подобный отчет планируется огласить уже в марте 2019 года. Однако, как показывает практика, хуже всего правительство реализовало президентский указ, в котором речь идет о снижении бедности россиян.

«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым» – так депутат Госдумы Николай Валуев недавно ответил жительнице Кемировской области Алевтине Макаровой на комментарий о том, что в богатой России стыдно быть бедным. Ответ Депутата появился на сайте компании «Интерскол». При этом боксер попросил женщину не принимать цитату из Шукшина на свой счет.