«Прощайся с жизнью». Послу России в Турции угрожают расправой из-за Сирии 155 0 Политика

Российскому послу в Турции Алексею Ерхову угрожают в социальных сетях из-за напряженности в сирийском Идлибе, где турецкие войска несут потери от наступления армии Башара Асада. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил последствиями России, если Москва не обуздает подконтрольный ей режим Асада. Пять лет назад на фоне непростой ситуации под Алеппо бывший сотрудник полиции застрелил посла в Турции Андрея Карлова.