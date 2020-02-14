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«Прощайся с жизнью». Послу России в Турции угрожают расправой из-за Сирии
14 Февраля 2020 155 0 Политика
Российскому послу в Турции Алексею Ерхову угрожают в социальных сетях из-за напряженности в сирийском Идлибе, где турецкие войска несут потери от наступления армии Башара Асада. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил последствиями России, если Москва не обуздает подконтрольный ей режим Асада. Пять лет назад на фоне непростой ситуации под Алеппо бывший сотрудник полиции застрелил посла в Турции Андрея Карлова.
«Никто не будет вас оплакивать»
- По словам Алексея Ерхова, в турецких социальных сетях сейчас идет «чудовищная свистопляска». Связана она с гибелью 14 турецких военных на блокпостах в сирийской провинции Идлиб, которую заняла Турция под предлогом защиты мирного населения, а в действительности для уничтожения курдов, которые якобы угрожают территориальной целостности Турции.
- Тон массовой истерики задает президент Турции Эрдоган. Президенту России Владимиру Путину не удается усмирить его в ходе телефонных разговоров и после общения с российским коллегой Эрдоган заявляет, что Россия нападает на мирных жителей в Идлибе.
- В Москве же считают, что Эрдоган не выполнил взятые на себя обязательства по деэскалации ситуации и разоружению международных террористических группировок, которые ведут войну с Асадом (сам же Эрдоган их и поддерживает).
- На фоне этого посол России в Турции процитировал некоторые высказывания в свой адрес: «Прощайся с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть».
- Ерхов напомнил, что аналогичная ситуация возникла около пяти лет назад из-за ситуации в Алеппо. «Чем кончилось? «Самолетным кризисом» и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают», – заявил посол.
- При этом, как подчеркивает посол, существует еще одна, и более опасная вещь: абсолютное нежелание понять партнера и его логику, принять как данность право другого на свою собственную точку зрения, которая отличается от твоего видения происходящего. «Вот такой настрой может обернуться большой бедой», – резюмировал Алексей Ерхов.
Меры безопасности
- После сообщений об угрозах в адрес посла России Алексея Ерхова турецкие власти приняли дополнительные меры, связанные с охраной российского посольства. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от пресс-атташе дипмиссии Ирины Касимовой.
- Она отметила, что ситуация в последнее время действительно обострилась. При этом, как считает Касимова, те, кто угрожает послу в соцсетях, только выплескивают свой гнев, и в этом плане вряд ли пойдут на что-то серьезное. Тем не менее в посольстве с подобными угрозами приходится считаться.
Что происходит в Идлибе
- Турция информировала о гибели 14 человек в результате обстрела блокпостов и наблюдательных пунктов в Идлибе со стороны армии Сирии. По информации Тайипа Эрдогана, жертвами ответных ударов стали 76 сирийских солдат.
- Глава Турции также рассказывал о том, что обращался к российскому лидеру Владимиру Путину, попросив его помочь «надавить» на главу Сирии Башара Асада – чтобы остановить наступление правительственных войск в Идлибе. Если этого не произойдет, Эрдоган пообещал дать военный ответ и «стрелять во все стороны».
- Со своей стороны глава Турции обрушился с обвинениями в адрес России и Сирии, заявив, что они обстреливают мирных жителей в Идлибе. Однако Москва, комментируя подобные обвинения, заявила, что не имеет к обстрелам никакого отношения. Кроме этого, как сообщили в Минобороны, оружие для боевиков поступает из Турции.
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