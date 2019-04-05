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«Прощай, оружие!». Зачем Трамп призывает США, Россию и Китай сократить траты на вооружение?

5 Апреля 2019 104 0 Политика
«Прощай, оружие!». Зачем Трамп призывает США, Россию и Китай сократить траты на вооружение?

США, Россия и Китай тратят миллиарды долларов для производства оружия, в том числе ядерного. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ в Белом доме в Вашингтоне, отметив, что эти деньги можно было бы потратить на –развитие других сфер. Это простой политический популизм или сигнал о том, что США все же пытается избежать новой «гонки вооружений»?

Торговать, а не воевать?

«Как вы знаете, Китай тратит много денег на вооруженные силы, так же, как и мы и Россия, и эти три страны, я думаю, могли бы вместе остановить эти расходы и потратиться на что-то более полезное для долгосрочного мира. Думаю, было бы намного лучше, если бы мы объединились и не производили это оружие»,— заявил Дональд Трамп. Обращаясь к Лю Хе, Трамп спросил, что он думает по этому поводу, на что представитель Китая  дал уклончивый  ответ о том, что это «хорошая идея».

Трамп отметил, что вопрос о сокращении расходов на производство вооружений «может стать вторым этапом» после того, как будет заключено торговое соглашение между США и Китаем.  Обсуждение этого соглашения, собственно и было  главной темой встречи Трампа и Лю Хе. Стороны отметили, что  Вашингтон и Пекин смогли добиться прогресса. Однако, как ранее заявлял торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, на самом деле до сих пор так и не удалось согласовать ряд важнейших вопросов, в том числе – импортные пошлины и защиту интеллектуальных прав.

Реакция России

В России готовы поддержать предложение главы США о сокращении трат на вооружение, о чем заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что  «было бы здорово это реализовать», но отметил, что предложение Трампа может оказаться «только словами».

«Иногда у господина Трампа есть очень разумные идеи, но они редко реализуются, он испытает слишком большое давление со стороны американского истеблишмента», - подчеркнул российский сенатор Джабаров.

Опасения представителя Совфеда РФ разделяет ведущий научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. В эфире радио Sputnik он отметил, что этот вопрос поднимался и раньше. Причем, эту инициативу Трамп выдвигал вместе с заявлением о выходе США из ДРСМД. Суть в том, что Договор можно спасти, если его поддержит Пекин. Эксперт отмечает, что Вашингтону это нужно по причине того, что китайские ракеты средней дальности несут угрозу для военных объектов США и их союзников.

«Но нужно понимать: для того, чтобы перейти от слов к делу, американская сторона должна быть готова к предметному диалогу, в том числе и в чем-то идти навстречу своим партнерам по переговорам. Будущее покажет, насколько слова американского президента не разойдутся с его делами», – заключил Батюк.

«Политическая лапша»

Однако некоторые российские эксперты  прямо заявляют: высказывание Трампа о том, что Москве, Вашингтону и Пекину нужно договориться о сокращении трат на вооружение – это не более, чем «политическая лапша». Таким мнением в интервью РИА Новости поделился директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

«Это обычные военно-политические популистские рассуждения в стиле Трампа, которые ни к чему никого не обязывают и являются не более чем риторикой. Трамп вообще политик, который делает зачастую противоречивые заявления, и эти заявления в практической политике означают полный ноль. Поэтому в данном случае мы имеем дело именно с такой ситуацией. Это не более чем политическая лапша», - считает военный эксперт.

Коротченко подчеркивает, что сегодня США – это крупнейший поставщик оружия, и эта сфера приносит миллиарды долларов компаниям США, поэтому Вашингтон ни в коем случае не будет сокращать эту статью бюджета. «В ущерб собственным национальным интересам Трамп никогда действовать не будет. Верить Трампу нельзя», - резюмирует аналитик.

Гонка вооружений

Как ранее писало агентство РБК, совокупные расходы стран мира на оборону в 2018 году выросли на 4,9% и достигли $1,78 трлн, превысив рекорд 2010 года ($1,69 трлн), сообщило британское военно-политическое издание Jane’s группы IHS Markit в ежегодном докладе Jane’s Defence Budget (все показатели приводятся в постоянных долларах 2018 года).

Оборонный бюджет США увеличился на 7%, до $702,5 млрд.

Оборонный бюджет Китая — на 8,6%, до $207,6 млрд.

Оборонный бюджет Саудовской Аравии — на 7,5%, до $56 млрд.

Оборонные расходы стран блока НАТО выросли на 5,8%, до $989 млрд, в основном за счет роста в США.​

Российские военные расходы выросли лишь 1,4%. С показателем $51,6 млрд в 2018 году Россия осталась на седьмом месте по величине расходов на оборону после США, Китая, Индии, Великобритании, Саудовской Аравии и Франции.

Так  что  лидерам «гонки вооружений» сокращение  военных расходов лучше начинать с себя.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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