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Прощай, Газпром? Польша переходит на американский СПГ

17 Октября 2018 129 0 Экономика
Прощай, Газпром? Польша переходит на американский СПГ

Польша подписала долгосрочный контракт на поставку из США сжиженного природного газа. Речь идет о поставках СПГ в течение двадцати лет, по два миллиона тонн каждый год. По словам представителя польской компании, у США более выгодные условия, чем у сегодняшнего главного поставщика – российского «Газпрома». Однако эксперты сходятся во мнении, что это является «символическим политическим жестом».

«Намного лучше», чем у России

Подписи под контрактом поставили польская нефтегазовая компания PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) и американская Venture Global LNG. Согласно заключенному договору, каждый год США будут поставлять Польше по 2 млн тонн СПГ в течение двадцати лет. Gоставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). То есть, польская компания будет владеть газом уже в порту отправки, и сама будет указывать порт назначения танкера.

В польской компании поясняют, что в 2022 году заканчивается срок действия контракта на российский природный газ с «восточным поставщиком».

«Этот контракт просто закончится», – пояснил вице-президент польской компании Мацей Возняк. Российские поставки Польша планирует возместить благодаря Норвежскому шельфу и СПГ.

Возняк также отметил, что условия контракта с американцами «намного лучше», чем у российского поставщика.

«Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле, чем российский газ», – сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Положение дел

Комментируя сделку, Возняк также заявил: «Мы не сказали в этом деле последнее слово, и будем объявлять о новых успехах». Он добавил, что импорт газа Польшей будет проходить в двух направлениях: 20 концессий на добычу газа на Норвежском шельфе, и второе – СПГ.

О том, что Польша планирует заключить контракты на поставку СПГ с рядом компаний США, говорилось еще летом. Как было сказано выше, в 2022 году заканчивается договор PGNiG с российским «Газпромом». Польская сторона уже несколько раз заявляла, что, по ее мнению, цена газа из России весьма завышена, из-за чего, вероятно, будет полный отказ от сотрудничества после того, как срок действия заключенного контракта закончится.

Как отмечает Газета.ру, согласно последним данным, в 2017 году потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м, а собственная добыча – около 4 млрд куб. м. Примерно треть нужного объем газа Польша добывает своими силами, остальное – импорт. В данный момент главным газовым поставщиком является российская компания «Газпром».

Символический политический ход

Согласно Ямальскому контракту, который заключила Польша с «Газпромом», каждый год в страну поставляется до 10,2 млрд куб. м газа. Этот объем составляет около 70% от всего потребляемого газа в стране. По сути, как отмечает аналитик ИК АЛОР Алексей Антонов, российская компания – это поставщик №1.

Он также отмечает, что объем поставляемого газа Venture Global LNG, ничтожно мал в сравнении с долгосрочным контрактом Польши и «Газпрома». По мнению эксперта, сегодняшний контракт – это, вероятно, еще один «символический политический ход польской стороны».

Тем не менее, по словам Антонова, если у Польши не получится прийти к договоренности с «Газпромом» о снижении цены на газ, то к 2022 году может быть создана инфраструктура, которая будет принимать до 6 млн тонн СПГ в год.

«Помимо этого газ может поставлять Норвегия по трубопроводу Baltic Pipe, который как раз может быть построен к 2022 году, его мощность рассчитана на поставку до 10 млрд куб. м в год. То есть сценарий отказа от российского газа в целом возможен», – заключил аналитик. Он отмечает, что в данном случае польская сторона будет переплачивать за газ.

В «Газпроме» уже прокомментировали польско-американский контракт.

«Это их право. Наш газ абсолютно конкурентоспособен. Кстати, и поставки в Польшу, на фоне всей риторики против российского газа, выросли в этом году почти на 10%», – заявил представитель главы российской компании Сергей Куприянов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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