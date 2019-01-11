Прощай, доллар? Зачем Центробанк России делает ставку на евро и юани

Центробанк раскрыл информацию, связанную с управлением активами в иностранной валюте и золоте. В частности, после того как российские власти объявили о том, что уходят от валюты США, за период с июля 2017 года по июнь 2018 года доля активов в американских долларах сократилась в два раза. Вместе с этим произошел рост доли активов в китайских юанях и в евро.

Спасибо санкциям за это

Как напоминает РБК, в первых числах апреля Вашингтон ввел самые жесткие санкции против представителей российского бизнеса с 2014 года. В «черный список» вошли отечественные миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, а также руководители «Газпрома» и ВТБ Алексей Миллер и Андрей Костин. Затронули санкции и ряд высокопоставленных чиновников и силовиков, алюминиевый гигант Rusal и многопрофильную группу «Ренова». После этого, в течение двух месяцев стали сокращаться российские вложения в казначейские облигации США: с 96 млрд до менее 15 млрд долларов.

В итоге, 9 января 2019 года Центробанк обнародовал информацию о выводе денег из американских госбумаг, которые были переложены в активы в евро, юанях и иенах. Сейчас структура резервов выглядит следующим образом: долларовые резервы были сокращены на 101 млрд долларов (с 201 млрд до 100 млрд), резервы в евро выросли примерно на 44 млрд долларов (с 102 млрд до 147 млрд), на аналогичные 44 млрд долларов увеличились и резервы в китайских юанях (с 23 млрд до 67 млрд). Что касается японской валюты, то резервы в иенах пополнились с нулевой отметки до 20,6 млрд долларов.

«Маловероятная» заморозка активов

Тем не менее, как отмечают эксперты, заморозка международных резервов Центробанка из-за односторонних санкций является мерой крайне маловероятной. В этом плане Банк России рассматривается в качестве независимого от исполнительной власти института. Так, например, ЦБ может не прислушиваться к правительству в вопросах денежно-финансовой политики, не снижать и не повышать ключевую ставку рефинансирования для экономических агентов, тем самым совершенно свободно от исполнительной власти регулируя стоимость денег в экономике.

Вместе с этим, как призналась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор учитывает «геополитические риски». Со стороны США были случаи заморозки активов центральных банков, но это были «исключительные обстоятельства». Так, Вашингтон в свое время замораживал десятки миллиардов долларов Центробанка Ирана (причем, часть этих блокировок относилась еще к 1979 году) и еще несколько миллиардов у ливийского Центробанка (март 2011 года).

Приоритеты банка

Таким образом, объем российских резервов, размещенных в юанях, вырос с 5 до почти 15% от всего объема валютных резервов. Еще в декабре первый вице-премьер Антон Силуанов заявлял, что российские банки «могут открывать специальные корсчета [в китайских банках], и они открыты». Однако рост доли юаневых активов привел к ухудшению кредитного качества портфеля ЦБ (доля активов с кредитным рейтингом A по классификации Fitch и S&P – минимальным для вложений ЦБ – выросла с 9 до 28%).

Но вместе с этим поднялась и доходность. Согласно информации, предоставленной ЦБ РФ, «доходность портфеля валютных активов в юанях за год с середины 2017-го по середину 2018 года составила 3,2% по сравнению с практически нулевой доходностью по активам в долларах, евро и фунтах». Как известно, при управлении активами Центробанк ставит приоритетной целью доходность, нежели сохранность.

На начало 2019 года структура валютных резервов Центробанка значительно отличается от общемировой. Согласно аналитике Международного валютного фонда, на середину 2018 года 62,4% мировых резервов центробанков приходилось на доллар США, чуть более 20% – на евро, на британский фунт и японскую иену приходилось по 4,5–4,9%. А в юанях было размещено лишь 1,8% мировых валютных резервов, или 193 млрд долларов. Теперь же валютные резервы России (без учета золота) состоят на 26% из доллара, на 38% из евро и на 15% из юаня.