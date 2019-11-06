Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 НОЯ, 17:31 МСК
USD (ЦБ)    63,5880
EUR (ЦБ)    70,4301

06 НОЯ, 17:31 МСК
USD (ЦБ)    63,5880
EUR (ЦБ)    70,4301
﻿

Промывание мозгов. Кто и зачем переписывает историю Второй мировой войны?

6 Ноября 2019 541 0 Общество
Промывание мозгов. Кто и зачем переписывает историю Второй мировой войны?

Информация в современном мире ценится на вес золота, но как любая валюта она не застрахована от подделок. А контролировать информационных фальшивомонетчиков куда сложнее, чем реальных. И этим пользуются целые государства, ведущие глобальную информационную войну за ресурсы и влияние.

Косвенные и прямые потери

Жертвы среди мирного населения, к которым неизбежно приводят вооруженные столкновения, позволяют квалифицировать действия врага как военное преступление. Информационные войны приводят к порой еще более масштабным потерям – ломаются судьбы нескольких поколений. И это только косвенные потери. Но есть и прямые. Например, вторжение Соединенных Штатов в Ирак стало возможно, в том числе, благодаря одобрению действий правительства США американским народом. А эта поддержка, в свою очередь, была обеспечена массированной информационной кампанией, выставлявшей Ирак в глазах американцев и граждан других западных стран как  государство с «кровавым режимом», якобы обладающую химическим оружием, что несет угрозу уже всему миру. Результатом стали – колоссальные человеческие жертвы в ходе реальных военных действий в Ираке.

Информационные войны регулярно идут рука об руку с современными вооруженными конфликтами – готовят для них почву, создают основу для оправдания военных преступлений, «промывают мозги» населению атакуемых стран. Но все чаще информационные военные кампании становятся самодостаточными. Ведь при таком исходе среди населения атакованной страны жертв вроде как и нет, оружие применять не надо. Соответственно и страна-интервент не становится в глазах мирового сообщества агрессором, нарушающим международное право, а нужные результаты при этом достигаются, что называется, дешево и сердито. Так, например, подавляющая часть граждан стран, переживших «цветные революции», считает себя победителями, приобщившимися к неким «ценностям цивилизованных людей», а вовсе не проигравшими, чья национальная идентичность рискует со временем подвергнуться тотальной деформации.

Молодежь под прицелом                                                                                    

Собственно, подмена традиционных ценностей, внедрение в подсознание некой идеи, подталкивающей к совершению запланированных противником действий, а в дальнейшем приводящее к разрушению идентичности и формированию новой, выгодной агрессору, – и есть цель информационной войны.

Ключевым объектом такого воздействия являются наиболее незащищенные в информационном плане слои населения – подростки, молодежь и старики – то есть все те, у кого, в силу возраста, критическое мышление еще не сформировано или уже ослаблено. Воздействие на молодежь дает порой поразительные результаты. Например, от молодых людей студенческого возраста сейчас можно услышать, что возобновление парадов СС в Прибалтике – это правильный и оправданный шаг, ведь так здесь сохраняют память о своей борьбе с коммунизмом, а вовсе не поддерживают фашизм. А установка памятника пособнику нацистов Нжде в Армении – якобы можно считать восстановлением исторической справедливости, ведь с нацистами этот господин  сотрудничал,  как бы из необходимости, в силу обстоятельств, а вовсе не вербовал агентов для них в Европе.

Переписывая историю

Агрессивные попытки переписать историю Второй мировой вообще вызывают все большую тревогу. Как метко выразился известный журналист Владимир Соловьев: «Мы еще дождемся того времени, когда единственным агрессором во Второй мировой останется СССР и Россия в частности, а немцы будут жертвами его агрессии». А на недавнем заседании Международного клуба «Валдай» уже президент России Владимир Путин назвал утверждения о том, что Сталин развязал войну, верхом цинизма.

Эксперты отмечают, что само «назначение» началом Второй мировой 1 сентября 1939 года – это откровенная попытка Запада списать собственные грехи, в первую очередь – поощрение нацизма, которым фактически занимались все ведущие страны Европы в 1930-е годы, что и позволило в конечном счете войскам нацистской Германии вторгнуться в Польшу. Сейчас факт вторжения в Польшу и вовсе подается как пошедшая не по плану попытка Германии и Советского Союза захватить соседнее государство. И часто при этом опускаются «неудобные» моменты. В частности, то, что до всех событий  1 сентября 1939 года Польша нарушила свои договоренности с СССР, напав на Чехословакию.

Есть и множество других дат, которые отлично походят на роль начала Второй мировой с точки зрения желающих переписать историю: война в Испании, японское вторжение в Китай, Мюнхенский сговор. Однако сегодня политическим противникам России выгодно делать из нашей страны пугало… аналогичное тому, что США делали из Ирака. С теми же, собственно говоря, целями.

Переписывание истории, пожалуй, одна из самых разрушительных манипуляций сознанием, бьющая прямиком по национальной самоидентификации граждан, и прежде всего, молодежи той или иной страны.

«Большие данные» для  манипуляций

И Вторая мировая – далеко не единственный «повод» пересмотреть историю, преследуя собственные цели и выгоды. Можно вспомнить о том, как историю Россию пытается переписывать Украина: в интерпретации украинской «Википедии» история нашей страны начинается только в XIV-XVI веках с Московского княжества. Между прочим, интернет-энциклопедия «Википедия» располагается на седьмом месте в рейтинге самых посещаемых сайтов мира, ее данным доверяют миллиарды людей, включая российских школьников, пользующихся данными «Вики» для подготовки тех же домашних заданий и написания рефератов. В то время как за достоверность информации на сайте отвечают небольшие группы администраторов, которые в единоличном порядке решают, какую версию правды доводить до пользователей. И очевидно, что этой возможностью заинтересованные лица пользуются весьма активно, как инструментом ведения информационных войн.

Информационные войны идут в ногу со временем: бурное развитие технологий и связи позволяют обрабатывать колоссальные объемы данных (которые так и обозначают «big datа»), собирая легко разбрасываемые нами электронные «крошки» по всему интернету.

Например, согласно данным статистики, Google и Apple держат в руках более 95% рынка приложений, через которые преимущественно взаимодействуют с миром российские подростки и молодежь. Их общение, обучение, покупки, проведение досуга – все это аккумулируется на серверах иностранных компаний, предоставляя полный набор данных для разработки целевых техник манипуляции сознанием молодого поколения, которое является для каждой страны…

 

Наталия Красовская
Наталия Красовская

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

IT-импортозамещение поневоле. Как продаваемые в России гаджеты «переобуют» в российский софт?

IT-импортозамещение поневоле. Как продаваемые в России гаджеты «переобуют» в российский софт?
Общество

Контроль над нефтью. С кем и за что воюют США у месторождений на востоке Сирии?

Контроль над нефтью. С кем и за что воюют США у месторождений на востоке Сирии?
Политика

Два процента – два триллиона. Власти подсчитали эффект от повышения НДС для российского бюджета

Два процента – два триллиона. Власти подсчитали эффект от повышения НДС для российского бюджета
Экономика 1

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?
Политика

Узнай, страна

Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019)

Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019)

БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ. Седьмой этап

БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ. Седьмой этап

В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей

В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей

На Ставрополье стартует проект строительства завода по переработке хлопка-сырца за 12 млрд рублей

На Ставрополье стартует проект строительства завода по переработке хлопка-сырца за 12 млрд рублей

Новости дня

17:14 "Газпром" озвучил условия для заключения нового контракта на транзит газа через Украину "Газпром" озвучил условия для заключения нового контракта на транзит газа через Украину
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
16:33 Рядовой Шамсутдинов рассказал, почему открыл огонь по сослуживцам Рядовой Шамсутдинов рассказал, почему открыл огонь по сослуживцам
15:54 Москва не будет сотрудничать с Вашингтоном по вопросу сирийской нефти Москва не будет сотрудничать с Вашингтоном по вопросу сирийской нефти
15:42 Песков прокомментировал запрос россиян на перемены Песков прокомментировал запрос россиян на перемены
15:12 Медведев освободил от должности замглавы Минприроды, который отвечал за мусорную реформу Медведев освободил от должности замглавы Минприроды, который отвечал за мусорную реформу
14:42 Боевики, атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались членами ИГ Боевики, атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались членами ИГ
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
13:50 Отец рядового Шамсутдинова встретился с ним в СИЗО Отец рядового Шамсутдинова встретился с ним в СИЗО

Узнай, страна!

16:38 Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019) Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019)
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
15:38 В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей
05 НОЯ, 13:26 Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове
31 ОКТ, 08:53 Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter