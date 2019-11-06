Промывание мозгов. Кто и зачем переписывает историю Второй мировой войны?

Информация в современном мире ценится на вес золота, но как любая валюта она не застрахована от подделок. А контролировать информационных фальшивомонетчиков куда сложнее, чем реальных. И этим пользуются целые государства, ведущие глобальную информационную войну за ресурсы и влияние.

Косвенные и прямые потери

Жертвы среди мирного населения, к которым неизбежно приводят вооруженные столкновения, позволяют квалифицировать действия врага как военное преступление. Информационные войны приводят к порой еще более масштабным потерям – ломаются судьбы нескольких поколений. И это только косвенные потери. Но есть и прямые. Например, вторжение Соединенных Штатов в Ирак стало возможно, в том числе, благодаря одобрению действий правительства США американским народом. А эта поддержка, в свою очередь, была обеспечена массированной информационной кампанией, выставлявшей Ирак в глазах американцев и граждан других западных стран как государство с «кровавым режимом», якобы обладающую химическим оружием, что несет угрозу уже всему миру. Результатом стали – колоссальные человеческие жертвы в ходе реальных военных действий в Ираке.

Информационные войны регулярно идут рука об руку с современными вооруженными конфликтами – готовят для них почву, создают основу для оправдания военных преступлений, «промывают мозги» населению атакуемых стран. Но все чаще информационные военные кампании становятся самодостаточными. Ведь при таком исходе среди населения атакованной страны жертв вроде как и нет, оружие применять не надо. Соответственно и страна-интервент не становится в глазах мирового сообщества агрессором, нарушающим международное право, а нужные результаты при этом достигаются, что называется, дешево и сердито. Так, например, подавляющая часть граждан стран, переживших «цветные революции», считает себя победителями, приобщившимися к неким «ценностям цивилизованных людей», а вовсе не проигравшими, чья национальная идентичность рискует со временем подвергнуться тотальной деформации.

Молодежь под прицелом

Собственно, подмена традиционных ценностей, внедрение в подсознание некой идеи, подталкивающей к совершению запланированных противником действий, а в дальнейшем приводящее к разрушению идентичности и формированию новой, выгодной агрессору, – и есть цель информационной войны.

Ключевым объектом такого воздействия являются наиболее незащищенные в информационном плане слои населения – подростки, молодежь и старики – то есть все те, у кого, в силу возраста, критическое мышление еще не сформировано или уже ослаблено. Воздействие на молодежь дает порой поразительные результаты. Например, от молодых людей студенческого возраста сейчас можно услышать, что возобновление парадов СС в Прибалтике – это правильный и оправданный шаг, ведь так здесь сохраняют память о своей борьбе с коммунизмом, а вовсе не поддерживают фашизм. А установка памятника пособнику нацистов Нжде в Армении – якобы можно считать восстановлением исторической справедливости, ведь с нацистами этот господин сотрудничал, как бы из необходимости, в силу обстоятельств, а вовсе не вербовал агентов для них в Европе.

Переписывая историю

Агрессивные попытки переписать историю Второй мировой вообще вызывают все большую тревогу. Как метко выразился известный журналист Владимир Соловьев: «Мы еще дождемся того времени, когда единственным агрессором во Второй мировой останется СССР и Россия в частности, а немцы будут жертвами его агрессии». А на недавнем заседании Международного клуба «Валдай» уже президент России Владимир Путин назвал утверждения о том, что Сталин развязал войну, верхом цинизма.

Эксперты отмечают, что само «назначение» началом Второй мировой 1 сентября 1939 года – это откровенная попытка Запада списать собственные грехи, в первую очередь – поощрение нацизма, которым фактически занимались все ведущие страны Европы в 1930-е годы, что и позволило в конечном счете войскам нацистской Германии вторгнуться в Польшу. Сейчас факт вторжения в Польшу и вовсе подается как пошедшая не по плану попытка Германии и Советского Союза захватить соседнее государство. И часто при этом опускаются «неудобные» моменты. В частности, то, что до всех событий 1 сентября 1939 года Польша нарушила свои договоренности с СССР, напав на Чехословакию.

Есть и множество других дат, которые отлично походят на роль начала Второй мировой с точки зрения желающих переписать историю: война в Испании, японское вторжение в Китай, Мюнхенский сговор. Однако сегодня политическим противникам России выгодно делать из нашей страны пугало… аналогичное тому, что США делали из Ирака. С теми же, собственно говоря, целями.

Переписывание истории, пожалуй, одна из самых разрушительных манипуляций сознанием, бьющая прямиком по национальной самоидентификации граждан, и прежде всего, молодежи той или иной страны.

«Большие данные» для манипуляций

И Вторая мировая – далеко не единственный «повод» пересмотреть историю, преследуя собственные цели и выгоды. Можно вспомнить о том, как историю Россию пытается переписывать Украина: в интерпретации украинской «Википедии» история нашей страны начинается только в XIV-XVI веках с Московского княжества. Между прочим, интернет-энциклопедия «Википедия» располагается на седьмом месте в рейтинге самых посещаемых сайтов мира, ее данным доверяют миллиарды людей, включая российских школьников, пользующихся данными «Вики» для подготовки тех же домашних заданий и написания рефератов. В то время как за достоверность информации на сайте отвечают небольшие группы администраторов, которые в единоличном порядке решают, какую версию правды доводить до пользователей. И очевидно, что этой возможностью заинтересованные лица пользуются весьма активно, как инструментом ведения информационных войн.

Информационные войны идут в ногу со временем: бурное развитие технологий и связи позволяют обрабатывать колоссальные объемы данных (которые так и обозначают «big datа»), собирая легко разбрасываемые нами электронные «крошки» по всему интернету.

Например, согласно данным статистики, Google и Apple держат в руках более 95% рынка приложений, через которые преимущественно взаимодействуют с миром российские подростки и молодежь. Их общение, обучение, покупки, проведение досуга – все это аккумулируется на серверах иностранных компаний, предоставляя полный набор данных для разработки целевых техник манипуляции сознанием молодого поколения, которое является для каждой страны…