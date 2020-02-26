Промышленность России. Главные проблемы реализации национальных проектов

Основной проблемой реализации национальных проектов в промышленности и в других отраслях на сегодня являются низкие темпы роста экономики России. Рост ВВП во втором квартале 2019 года составил всего 0,9 % при заданных для успешной реализации национальных проектов показателях роста ВВП в 3 %.При этом базовым фактором, тормозящим реализацию национальных проектов во многих случаях является фундаментальная трансформации экономики России.

Ключевым якорем ускоренного роста российской экономики признаются структурные проблемы, на решение которых направлены утвержденные Правительством России национальные проекты.

В базовой структуре экономики России, перед реализацией программы национальных проектов, преобладает сектор услуг (42,5 процента). Торговля, обрабатывающее производство и добыча полезных ископаемых находится примерно на одном уровне

Рис. 1 – Структура валовой добавленной стоимости России

В структуре обрабатывающей промышленности России наибольший удельный вес занимает производство нефтепродуктов – 18,2 процента, металлургическое производство – 17,5 процентов, производство пищевых продуктов и табачных изделий – 13,9 процента.

Структурные изменения промышленности в период с февраля 2014 по июль 2019 обуславливались ростом доли сырьевого сектора с некоторым опережением темпов роста промышленного производства в целом.

Обрабатывающая промышленность росла примерно равными с совокупным индексом темпами. В секторе сбора и утилизации отходов в рассматриваемый период наблюдался, по большей части, спад.

В части устойчивости к волатильности, наилучшую форму показывал также сырьевой сектор. А колебания обрабатывающей промышленности и сектора утилизации отходов сигнализируют о наименьшей устойчивости данных составляющих промышленного производства

Рис. 2 – Размах темпов роста основных секторов промышленности России

В секторе добычи полезных ископаемых, наиболее динамично развивающимися в последние годы сферами деятельности были сопутствующие добыче полезных ископаемых услуги (медиана темпов роста – 12,6 процента); добыча камня, песка и глины (10,7 процентов), добыча руд цветных металлов (4,2 процента).

Среди обрабатывающего производства флагманами роста были транспортное машиностроение (производство железнодорожных локомотивов и вагонов) с пятилетней медианой темпов роста в 23,2 процента, а также производство фармацевтических субстанций (21,4 процента).

Оптимистичные данные индекса промышленного производства России несколько противоречат ряду опережающих индикаторов динамики экономического развития.

В частности, в 2019 году наблюдается дивергенция показателей индекса промышленного производства, который публикуется Росстатом, и Индекса производственной активности PMI, публикуемого IHS Markit. Так, на фоне роста промышленности, опережающий индикатор достиг минимального значения с 2014 года

Рис. 2 – Динамика индекса промышленного производства и PMI России

Негативная динамика показателя PMI обуславливается в первую очередь снижением новых заказов на промышленных предприятиях, потерей клиентов и, как следствие, снижением производственных потребностей и закупочной активности.

Помимо сигнализирующих о рисках рецессии промышленного производства показателях PMI, об этом говорят данные Минтранса о коммерческих грузоперевозках в период с января по июнь 2019 года. Здесь зафиксировано снижение по внутреннему водному транспорту в 17,4 процента, снижение по морскому транспорту в 18,4 процента, снижение по автоперевозкам грузов в 5,8 процента и снижение по железнодорожным перевозкам в 1,6 процента.

Одновременно с этим наблюдалось торможение в секторе корпоративного кредитования (данные Банка России), снижение спроса на рабочую силу (данные Министерства труда).

Таким образом, старт реализации национальных проектов приходится на период, для которого характерны риски замедления экономического развития. То есть в условиях неблагоприятной внешней среды.

Неблагоприятная внешняя конъюнктура является не единственной проблемой реализации национальных проектов.

По ряду проектов наблюдается низкий уровень кассового исполнения выделенных бюджетных ассигнований.

Так, состоянием на 01.10.2019 кассовое исполнение национального проекта «Цифровая экономика» составляло только 12,32 процента. Точнее, 18,35 процента с учетом кассового исполнения федерального бюджета России на 2019 год (67,15 процента на 01.10.2019г.).

Практически сорвано годовое кассовое выполнение национальных проектов «Экология», «Производительность труда и поддержка занятости». Только на 40 процентов исполнены работы за счет бюджетных ассигнований самого масштабного национального проекта – «Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры»

Таблица 1 – Кассовое исполнение национальных проектов на 01.10.2019 года

Национальный проект Плановые ассигнования в 2019 г, млн руб Кассовое исполнение, млн. руб Степень выполнения Исполнение с учетом выполнения федерального бюджета Культура 12 271,9 9 168,7 74,71% 111,26% Здравоохранение 160 337,5 108 183,4 67,47% 100,48% Наука 36 992,2 24 493,9 66,21% 98,61% Демография 518 881,5 341 760,6 65,86% 98,09% Образование 106 951,1 63 238,5 59,13% 88,05% Жилье и городская среда 105 280,1 59 282,7 56,31% 83,86% Автомобильные дороги 129 736,3 72 396,1 55,80% 83,10% МСП 60 575,3 33 765,9 55,74% 83,01% Международная кооперация и экспорт 86 224,6 36 633,7 42,49% 63,27% План модернизации инфраструктуры 370 299,9 149 221,3 40,30% 60,01% Производительность труда 7 140,0 2 773,0 38,84% 57,84% Экология 60 606,1 12 593,0 20,78% 30,94% Цифровая экономика 108 048,5 13 313,1 12,32% 18,35%

Источник: МОО «Майский указ», Министерство финансов России

Наибольшее количество точек соприкосновения с прорывным развитием промышленности имеют национальные проекты, которые направлены на достижение двух национальных целей. Это ускорение технологического развития страны за счет увеличения осуществляющих технологические инновации организаций до 50 процентов и создание в обрабатывающей промышленности высокотехнологичных экспорто-ориентированных секторов.

Стратегическими барьерами в реализации намеченной политики прорывного развития российской промышленности через систему национальных проектов являются низкая направленность на проактивную индустриальную политику.

Де-факто, единственным запланированным вектором прорывного технологического развития российской экономики является национальный проект «Цифровая экономика». Но согласно данным по кассовому исполнению именно его реализация проводится особенно неэффективно.

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