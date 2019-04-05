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Прокуроры проконтролируют следователей. В Генпрокуратуре создается еще одно новое главное управление

5 Апреля 2019 101 0 События
Прокуроры проконтролируют следователей. В Генпрокуратуре создается еще одно новое главное управление

В Генеральной прокуратуре России создается новое главное управление, которое будет специализироваться на надзоре за расследованием особо важных дел. Его главой может стать Сергей Бочкарев – тот самый генерал, которому удалось добиться изъятия имущества полковника Захарченко в пользу государства. Необходимость создания нового управления в ведомстве объясняют ростом числа нарушений среди следователей - за последние десять лет таких нарушений стало в два с половиной раза больше.

В новом статусе

О новом главном управлении в Генеральной прокуратуре РФ, которое будет заниматься надзором за расследованием особо важных дел, говорится в приказе главы ведомства Юрия Чайки. В распоряжении редакции РБК оказалась копия этого документа. После создания новой структуры в ведомстве будет насчитываться девять главных управлений.

На сегодняшний день следствие по особо важным делам контролирует обычное, управление Генпрокуратуры. Новый  статус главного управления  призван подчеркнуть  значимость этой работы. В штате нового главка будет 70 человек. Новая структура будет состоять из двух управлений: первое будет «надзирать» за особо важными делами в СКР (36 человек), второе (19 человек) — за следствием в МВД и дознанием в Федеральной службе судебных приставов.

Что касается сегодняшнего управления, в котором трудится 55 человек, то оно, как говорится в приказе Чайки, будет расформировано.

Перспективный начальник

Сегодня руководителем пока что еще «старого» управления по надзору за расследованием особо важных дел является Владимир Юдин. «Ему почти 70 лет, и планируется, что он уйдет на пенсию со старой должности начальника управления, а на новую должность — начальника главка — будет назначен его заместитель Сергей Бочкарев», — рассказал источник РБК. Позднее эту информацию подтвердил еще один собеседник, знающий о ситуации в прокуратуре.

Сергею Бочкареву – 36 лет. О нем стало известно во время нашумевшего судебного процесса об обращении в пользу государства имущества «полковника-миллиардера» из МВД Дмитрия Захарченко. Сумма там нашлась немаленькая- 9 миллиардов рублей. После этого процесса Бочкареву было присвоено звание генерал-майора юстиции.

Кроме этого Сергею Бочкарев курировал надзора за расследованием уголовного дела о преступном сообществе владельца группы «Сумма» российского милиардера Зиявудина Магомедова и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова.  В общем, карьерная биография для молодого руководителя весьма внушительная.

Новая должность начальника главного управления по надзору за расследованием особо важных дел, которую может получить Сергей Бочкарев, предполагает, что через год успешной службы он получит звание генерал-лейтенанта юстиции.

Не убаюкивать прокуроров

Юрий Чайка несколько раз заявлял о планах усилить контроль над следственными органами.  В одном из своих выступлений он рассказал о том, что ежегодно в России растет количество нарушений среди следователей. Так, за последнее десятилетие их стало больше в 2,5 раза: с 535 тыс. в 2008 году до 1,3 млн в 2018-м. Комментируя т ситуацию, генеральный прокурор отметил: «Руководителями следственных органов повсеместно используется тактика убаюкивания прокуроров направлением не соответствующих действительности ответов об удовлетворении их актов реагирования. Ее цель — не выносить обсуждение допущенных нарушений на более высокий уровень». Чайка не раз говорил и том, что «нарушился баланс полномочий» между следствием и прокуратурой, и что часть полномочий должна быть возвращена прокуратуре для более полноценного, гораздо выше, чем у следственных органов».

О том, что за следствием нужно усилить контроль, ранее говорил и президент России Владимир Путин. Так, в ходе одной из коллегий Генпрокуратуры глава государства обращал внимание прокуроров на «не всегда оправданные требования следствия заключить обвиняемых под стражу». Владимир Путин обращался также с требованием «крайне ответственно относиться к согласию на рассмотрение в судах уголовных дел в особом порядке», в частности, в ситуации, когда обвиняемые стопроцентно соглашаются с обвинением, после чего суд не ищет доказательств их вины.
 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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