Прокуроры на перевале Дятлова. Раскроют ли следователи тайну загадочной гибели людей

Генеральная прокуратура планирует проверить несколько самых вероятных версий гибели туристической группы Дятлова, которая произошла на Северном Урале в феврале 1959 года. Ведомство вновь решило заняться этим делом после того, как соответствующие обращения поступили от родных и близких погибших. Вдобавок ко всему общество снова стало проявлять интерес к этому загадочному делу. Также учитывается круглая дата – в этом феврале будет ровно 60 лет со дня трагедии.

75 предположений и 9 экспертиз

О проверке наиболее достоверных версий гибели группы Дятлова сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. Он рассказал, что к этому делу было решено вернуться спустя шестьдесят лет после гибели людей по просьбе их родственников. На данный момент существует около 75 предположений случившегося, которые выдвигают эксперты и простые граждане.

«Так, семья Золотаревых обратилась к представителям одного из федеральных изданий с просьбой по доверенности провести эксгумацию и по этому факту», – сообщил представитель ведомства.

Возобновить проверку по этому случаю может только прокуратура, поскольку для остальных ведомств закончились все допустимые сроки. «Мы из 75 версий намерены проверить с привлечением экспертов как наиболее вероятные три. Все они так или иначе связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, в пользу этой версии. Это может быть лавина, снежная доска или ураган», – рассказал Куренной на канале «Эфир».

Три основных версии

По информации представителя ведомства, всего будет проведено девять экспертиз, включая судебно-медицинскую, с помощью которых следователи надеются закрыть «ряд белых пятен». Также планируется изучить психологию участников группы Дятлова и реакции, которые они могли проявить в условиях «нормального похода» и в экстремальной ситуации.

Что касается основных причин, которые привели к гибели группы Дятлова, то в Генеральной прокуратуре придерживаются трех основных версий: сход пласта смерзшегося снега, лавина и ураган. В рамках расследования представители прокуратуры Свердловской области планируют выехать к месту событий уже в марте, где будет проведен следственный эксперимент. К делу будут привлечены специалисты самых разных профилей, в том числе геодезисты, метрологи и спасатели.

Прокурорская записка

Что касается версии о фальсификации дела и утверждений о том, что в прокуратуре знали о гибели группы Дятлова за две недели до «официального» обнаружения тел, то, как рассказал Куренной, данная версия основана на записке возбудившего уголовное дело о гибели студентов прокурора Ивделя Темпалова, которую он написал следователю Коротаеву.

«Записка, которую нашли журналисты, вносила путаницу в даты обнаружения тел туристов и возбуждения уголовного дела. Буквально на днях произошла очередная псевдомедиасенсация о том, что якобы эта записка является доказательством инсценировки событий», – сказал Куренной.

В записке, датированной 15 февраля, Темпалов информирует о том, что отправляется в Свердловск, чтобы озвучить доклад по уголовному делу. При этом, как сообщается, студенты погибли в ночь на 2 февраля, а пустая палатка была обнаружена только 26-го числа. В это же время и было возбуждено дело.

«Таким образом, прокурор Темпалов просто не мог выезжать с докладом по уголовному делу 15 февраля и, собственно, не выезжал. Прокуратура Свердловской области это проверила, и было с достоверностью, с привлечением экспертов-психологов установлено, что прокурор просто ошибся с датой в указании месяца», – заключил Куренной.

Иная версия

Участники группы Дятлова могли погибнуть из-за военных испытаний, которые проходили в этом регионе. Эту версию в разговоре с «Известиями» озвучил бывший эксперт-криминалист Центральной уральской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы Минюста РСФСР Владимир Анкудинов.

В 1983 году эксперт вместе с судмедэкспертом из дела дятловцев Борисом Возрожденным работал над другим расследованием. В процессе общения и удалось узнать некоторые подробности. «Между делом Возрожденный мне как раз рассказывал про это происшествие, где в 1959 году он вскрывал эти трупы», – сообщил Анкудинов.

По словам медэксперта, травмы, которые были обнаружены на теле, говорят совсем о другом. «Возрожденный мне лично рассказывал про это дело, что телесные повреждения, во всяком случае у (студентки 4-го курса Уральского политехнического института Людмилы) Дубининой, образовались в результате воздействия взрывной волны», – утверждает Анкудинов.