«Пройти самый точный тест». Как не подцепить кибер-коронавирус 271 0 События и факты

Мошенники используют пандемию коронавируса для кражи личных средств граждан через интернет. Специалисты по борьбе с киберпреступностью фиксируют увеличение спам-рассылок с ссылками или вредоносными программами, которые приходят якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также активизировался сбор «пожертвований» на борьбу с вирусом. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского», передает РИА Новости.