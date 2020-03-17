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«Пройти самый точный тест». Как не подцепить кибер-коронавирус
17 Марта 2020 271 0 События и факты
Мошенники используют пандемию коронавируса для кражи личных средств граждан через интернет. Специалисты по борьбе с киберпреступностью фиксируют увеличение спам-рассылок с ссылками или вредоносными программами, которые приходят якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также активизировался сбор «пожертвований» на борьбу с вирусом. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского», передает РИА Новости.
Как устроен кибер-коронавирус
- Руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев рассказал, что люди стали получать электронные письма от ВОЗ. В тексте сообщений, как правило, говорится о мерах предосторожности от заражения коронавирусом. Также даются ссылки для ознакомление с более подробной информацией.
- Если проследовать по ссылке, то с сайта ВОЗ пользователь будет перенаправлен на другой ресурс, где предлагается заполнить анкету и поделиться персональными данными. Как утверждают в «Лаборатории Касперского», эти данные сразу попадают в руки злоумышленников, которые используют в преступных схемах общественное беспокойство по поводу пандемии.
- По словам представителя компании, сейчас в мире рассылаются «тысячи» спам-писем, в теме которых заявлен коронавирус. Все они работают по принципу фишинговых атак – то есть ловят пользователя на его интерес и озабоченность.
Как не попасться мошенникам
- Во-первых, специалисты по ИТ-безопасности рекомендуют пользоваться системами безопасности. Они обнаружат и заблокируют фишинговые сайты, которые могут навредить пользователю.
- Эксперт компании Avast Луис Корронс предлагает набирать заинтересовавшую ссылку в браузере, если вам хочется посетить сайт, на который она ведет, а не переходить по ней из письма. Однако в компании ESET рекомендуют вовсе удалять все подозрительные письма от незнакомых отправителей.
- Ссылку в письме можно проверить следующим образом: на нее нужно навести курсор и посмотреть, какой у нее URL. Если это is.gd, Is.gd, bit.ly и т.д., то переходить по ней не стоит. Это URL фишинговых ресурсов.
- Особенно аккуратными нужно быть с письмами, в которых есть вложения. Их необходимо удалять немедленно, поскольку в них может быть вредоносное программное обеспечение.
Заманчивые предложения
- Мошенники эксплуатируют беспокойство людей и с середины февраля придумывают различные способы получить от пользователей интернета деньги. Так, например, в России на сайте vaccinecovid-19.com предлагалось приобрести тест на обнаружение коронавируса «по фантастической цене». Естественно, никаких реальных тестов у мошенников нет.
- Аналитики подчеркивают: количество мошеннических сайтов, в доменах которых используются слова, связанные с коронавирусом, растет. Так, представители CPST предупреждают: ссылки на такие сайты могут оказаться в фишинговых рассылках, где получателям спам-писем предлагается «пройти самый точный тест на коронавирус» либо, например, оплатить прививку.
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