Происхождение «Новичка», США и Китай на пороге торговой войны, суд над правозащитником в Петрозаводске, над ЦСКА смеются в Лондоне. Главные новости пятницы 373 0 Тренды События и факты

«Новичок» разрабатывался в закрытом городе Шиханы (Саратовская область). Об этом сообщила газета The Times. Эти сведения, по данным издания, представила британская разведка. Надо заметить, что накануне та же The Times, ссылаясь на данные той же британской разведки, утверждала, что «Новичок» производился на окраине Москвы.

Дональд Трамп поручил изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на общую сумму в 100 млрд долларов. Ранее речь шла о сумме в 50 млрд. Китай тогда ответил симметрично. Пока это взаимные угрозы – пошлины не действуют.

Юрия Дмитриева – руководителя карельского отделения историко-просветительского общества «Мемориал» приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы за незаконное хранение оружия. Раньше его обвиняли еще в изготовлении и распространении детской порнографии, развратных действиях. Но по этим статьям его оправдали.

ЦСКА разгромно проиграл лондонскому «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги Европы в присутствии 60 тыс. зрителей. Английские болельщики смеялись над игрой российского клуба.