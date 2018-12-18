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Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника

18 Декабря 2018 207 0 Тренды События и факты
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника

Цены на продукты в России будут расти. Это связано с изменением условий приобретения топлива корпоративными клиентами у нефтяных компаний. Об этом написали ассоциации торговых производственных и транспортных компаний в письме Дмитрию Медведеву, сообщает «Коммерсант». Они отмечают, что в новых условиях стоимость транспортных услуг может возрасти на 10%. А это тотчас скажется на ценах в магазинах.

До 1,1 млн человек может вырасти в России число официально безработных, пишут «Известия». Минтруд связывает это с увеличением пособия по безработице и пенсионной реформой. По состоянию на конец ноября в стране насчитывалось 657,1 тыс. официально зарегистрированных безработных. О числе «самозанятых», которые не платят налоги, и людей, живущих за счет средств родственников, не сообщается.

Исполнилось 40 лет китайским реформам, передает «РИА Новости». За это время отсталая аграрная страна превратилась во вторую экономику мира. Выступая на торжественной церемонии, посвященной этому юбилею, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что одной из главных составляющих этого успеха явилась победа над коррупцией в рядах компартии и государственных служащих. 1,5 млн представителей этих структур были привлечены к ответственности, подчеркнул товарищ Си.

Мир задолжал 184 трлн долларов, что составляет 225% мирового ВВП или более 86 тыс. долларов на человека, сообщает «РИА Новости». Кому он, мир, задолжал, остается непонятным. Крупнейшими заемщиками в мире являются США, Китай и Япония, являющиеся одновременно, и крупнейшими экономиками. Внешний долг России составляет 525 млрд долларов или 18,7% ВВП, что является одним из самых низких показателей в мире. Но и экономика не на высоте.

Россия возобновила вложения в казначейские бумаги США (US Treasuries). На конец октября общая стоимость этих бумаг составила 14,629 млрд долларов. Крупнейшим держателем американских долговых обязательств является Китай – 1,138 трлн долларов. На втором месте, правда с небольшим отрывом, следует Япония – 1,18 трлн долларов. Общий объем вложений иностранных государств в US Treasuries составляет 6,2 трлн долларов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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