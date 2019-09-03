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Продам Украину, недорого? Зеленский распорядился приватизировать госкомпании и открыть продажи земли

3 Сентября 2019 488 0 Политика

До первого декабря правительство Украины должно начать процесс, направленный на подготовку крупных государственных компаний к приватизации и отмену моратория на продажу сельхозземель. С таким заявлением во время встречи с недавно сформированным кабмином и руководством Рады выступил президент Украины. Примечательно, что ранее новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук в числе первоочередных задач правительства назвал подготовку к визиту МВФ. А одним из требований Международного валютного фонда к Украине является как раз-таки земельная реформа.

Приватизационный список

Ответственными за подготовку украинских компаний к приватизационному процессу Владимир Зеленский назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра экономического развития и торговли Тимофея Милованова. Украинский лидер подчеркнул, что первый конкурс по приватизации должен состояться до 1 апреля 2020 года.

Также, согласно распоряжению главы Украины, до 1 декабря правительство должно передать минимум 500 предприятий в Фонд госимущества, после чего они будут проданы с помощью электронной системы торгов.

Кроме этого Зеленский, обратившись к председателю Рады Дмитрию Разумкову и председателю партии «Слуга народа» Давиду Арахамии, поручил парламенту подготовить законопроект, отменяющий существующий перечень крупных объектов госсобственности, которые не могут быть приватизированы. Вместо этого должен быть составлен новый список.

Напомним, что украинский закон о приватизации начал действовать в марте прошлого года. Согласно его содержанию, на Украине предусматривается две разновидности объектов приватизации. Первая — большая, где стоимость активов превышает отметку 250 млн гривен (примерно 660 млн рублей) и малая. Список объектов так называемой «большой приватизации» должен быть утвержден кабмином, малый список будет утверждать Фонд государственного имущества. В «большую приватизацию», которая была утверждена в январе этого года, вошло 15 предприятий.

Если говорить о конкретных государственных предприятиях, которые планируется приватизировать госпредприятия и соответствующий конкурс не позднее 1 апреля 2020 года, то речь идет о следующих предприятиях: Одесский припортовый завод, «Центрэнерго», Объединенная горно-химическая компания, «Президент-отель», Фармкомпания «Индар», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», и ряд других компаний.

Черноземы в оборот

Глава Украины также распорядился разработать законопроект, связанный с рынком земель сельскохназначения. Члены правительства разработают соответствующий документ в срок до 1 октября. Со своей стороны Рада должна будет принять его до 1 декабря 2019 года  и отменить мораторий на продажу земли.

Действующий в Украине в течение четырнадцати лет мораторий на продажу земель сельхозназначения предусматривает следующие положения: владелец земельного участка может сдавать его в аренду, а также обменивать и передавать по наследству, но не продавать. Что касается запрета на продажу, то под него подпадает 96% украинских земель.

При этом, как неоднократно писали СМИ, прежние власти страны в течение нескольких лет затягивали принятие земельной реформы. Главной причиной был разногласия в Раде по этому вопросу. Но узаконивание свободного  оборота земли по-прежнему является одним из главных требований, которое выдвигают Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Еще одно распоряжение Зеленского связано с обновлением государственного земельного кадастра, в который нужно будет внести всю информацию об участках. Срок исполнения – до 1 января 2021 года. Как заявил украинский лидер, благодаря земельной реформе будет не только развиваться украинское фермерство, но и защищаться интересы мелкого собственника.

Рулетка в законе

Еще одно из распоряжений связано с законом о легализации на Украине игорного бизнеса и добычи янтаря – данные документы Зеленский поручил внести в Раду до 1 октября в рамках программы вывода экономики страны из тени.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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