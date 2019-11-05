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Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?

5 Ноября 2019 620 0 Наука и технологии
Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?

Мировой рынок вооружений устроен очень непросто. Конечно, если речь идет об обычном огнестрельном оружии (пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы) – то тут все легко. Почти как в супермаркете-и берите все, что лежит на полках и только деньги платите.А вот со стратегическим наступательным вооружением – все совсем не так.

Стратегические и обычные вооружения

Никакие подводные лодки с ядерными ракетами, никакие МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) наземного базирования, авианосцы, стратегические бомбардировщики просто так не продаст ни одно предприятие и ни одна страна, которая их производит. Ни за какие деньги. Слишком опасно отдавать столь мощное оружие непонятно кому. К тому же здесь у потенциального покупателя есть и чисто экономические соображения. Вот купили вы, например, автомат. Взяли его в руки и пошли стрелять. Дело нехитрое. А МБР? Чтоб она взлетела нужно построить пусковую шахту, установить кучу оборудования. Персонал опять-таки подготовить, на круглосуточное дежурство посадить. Зарплату им платить. И т.д. И зачем все это? Куда стрелять-то будем? Ведь если какой-нибудь очередной Ким запустит свою недоношенную ракету с ядерным оружием, так его сразу с лица земли сотрут. Не надо, как писал Солженицын, бодаться теленку с дубом.

Есть серьезные, но не стратегические системы вооружений, которые можно купить. Их и показывают на специализированных выставках и форумах. Но здесь есть очень важный момент, который надо иметь ввиду. То, что показывается – это сплошь и рядом опытные образцы. Да, они стреляют, передвигаясь по воздуху, земле и воде, но еще не поступили в серийное производство. Поэтому вот так взять и купить их и вывезти со склада невозможно. По большому счету все эти выставки и форумы - это такая «ярмарка невест». Подходите, выбирайте, если понравится, о ценах и условиях поставок и прочем - договоримся. Потом все произведем,привезем в вашу страну, обучим ваших солдат пользоваться этой техникой.

А затем вместе, например, с самолетами поставим вам прилагающиеся к ним вооружения – крылатые ракеты там или бомбы. А иначе зачем эти «стальные птички» вам нужны? И никуда вы не денетесь - никакие другие ракеты на эти самолеты не подойдут. Не получится. Тут и системы подвески, и системы запуска, и согласованное со всем этими электронное оборудование. И многое чего еще, например, запасные части системы наземного обслуживания. Так что это вам не автомат.

Рынок оружия

Поэтому, когда «Рособоронэкспорт» рапортует о том, что мы продали оружия на столько-то миллиардов долларов, то к этим цифрам надо относится осторожно. Ведь не понятно когда именно эти денежки поступят и поступят ли они вообще, если речь идет о развивающихся странах с неустойчивыми политическими режимами. Недавно вот Россия простила странам Африки долги на 20 миллиардов долларов, а это, в основном, долги за вооружения, часть которых еще со времен СССР накопилась. Геополитика, однако. И не только в отношении Африки. Любое государство, покупая у другой страны «Х» сложные военные системы, попадает в некую зависимость от нее.

Сложности возникают у обеих сторон.Никакой предоплаты по заключенным контрактам чаще всего, не бывает. Наоборот, деньги приходят отдельными траншами и зачастую, спустя несколько лет после поставки вооружений. Бывает, одна страна выдает другой кредиты на покупку своего оружия и сроки погашения этих долгов тоже затягиваются. В общем, нелегкая это работа - оружием торговать.

Главные конкуренты

Что же такого «крутого» можно купить на мировом рынке вооружений? Прежде всего - зенитно-ракетные комплексы разного вида (С-400, Панцирь, американские Пэтриот и т.д.), бронетехнику, истребительную авиацию.

Каковы здесь успехи России? Хорошие. По многим позициям мы опережаем другие страны, включая США.

Вот, например, Россия и Турция договорились о поставках российских ЗРК С-400. И не просто договорились. Эти поставки уже начались.

Это один из крупнейших прорывов в экспорте российских вооружений. Первые российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут развернуты в Турции в декабре этого года. До 2 января 2020 года закончится программа обучения турецких военных работой с этими комплексами. Эрдоган называл сделку важнейшим соглашением в современной истории Турции и выражал надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

С-400 - это, пожалуй, самый совершенный на сегодняшний день зенитно-ракетный комплекс, которому, по мнению международных экспертов, явно проигрывают американские «Пэтриоты». Поэтому Турки так им и заинтересовались.

В этой конкурентной борьбе Россия победила США, которые навязывали Турции свои аналогичные ЗРК. И это при том, что в комплекте с американскими ЗРК шли и истребители пятого поколения F-35. Но Эрдоган не пошел на сомнительные компромиссы с заокеанскими партнерами. В ответ Трамп разорвал сделку на поставки самолетов в Турцию и прекратил систему подготовки турецких летчиков к полетам на F-35. Ну и ладно, ответил Эрдоган. Мы купим у России ее истребители пятого поколения – Су-57.

Фото: Alex Beltyukov/ wikipedia.org

Правда тут есть одна загвоздка. Су-57 хотя и летают, но это пока опытные экземпляры, в серийное производство не запущены. Как говорит правительство РФ, первая партия серийных машин будет передана на вооружение российской армии через год-другой. Так что Эрдогану придется подождать. Или купить наши Су-35 - не пятое поколение, конечно, но очень близко к нему. Многим нравиться. Вот Алжир, например, подписал с Россией контракт на 2 миллиарда долларов на поставку различных моделей Су. Так что и Турция может последовать их примеру, если истребители срочно нужны.

Слова и дела

Как работают наземные системы вооружений России? Посмотрите это видео. Оно вам многое объяснит.Таких систем нигде в мире еще просто нет.

Еще одним регионом крайне заинтересованном в поставках российских систем ПВО стали страны Персидского залива. Это произошло после атаки дронов на крупнейшие нефтеперабатывающие предприятия Саудовской Аравии - Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе, едва не обрушившей мировой рынок нефти. Примечательно то, что американские системы «Пэтриот» ничего с этим поделать не смогли.

Об этом в кулуарах форума «Россия - Африка», прошедшего в октябре в Сочи, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Страны залива всегда проявляли интерес к нашим системам ПВО, особенно «Панцирям». Это, прежде всего, относится к различным модификациям системы «Панцирь», ориентированным на борьбу с низковысотными летящими целями», - подчеркнул Шугаев.

Эксперты утверждают, что инцидент в Саудовской Аравии ставит под угрозу многие стратегические объекты, такие, например, как атомные и гидроэлектростанции. И если, не дай бог, такое произойдет, то даже американская трагедия с «башнями близнецами» покажется не такой масштабной и судьбоносной.

Потребительский спрос

На выставке «DubaiAirshow 2019», которая пройдет в Дубае 17–21 ноября, Рособоронэкспорт проведет переговоры с потенциальными арабскими партнерами. В ведомстве не исключают, что средства борьбы с беспилотниками станет одним из основных направлений работы предприятий ВПК России. Речь, в частности, идет о системе «STUPOR», представляющий собой переносный комплекс электромагнитного подавления беспилотников. А есть еще и ручной комплекс борьбы с беспилотниками «Гарпун-2М». Кроме того, Рособоронэкспорт заявил, что российский ОПК готов создавать специализированные эшелонирование системы для группировок ПВО, в которые можно будет включать и новые системы вооружений, появляющиеся у заказчика.

На сегодняшний день Россия занимает второе после США место в мире по продажам своих систем вооружений. И тут речь идет не только о самых популярных в мире автоматах Калашникова, но и о таком оружии как разные модели истребителей Су, зенитно-ракетные комплексы, бронетехника, надводные корабли.

США и страны НАТО российское оружие, конечно, не закупают по вполне понятным причинам. А вот страны «третьего мира» - очень даже охотно.Среди постоянных покупателей - такие экономические и политические гиганты, как например, Индия. И не надо забывать, что, например, Китай, создавал свою военную промышленность на основе еще советских технологий. Без нас не было бы у них ни полетов в космос, ни истребителей пятого поколения.

Сегодня российский ВПК уверенно развивается. Дает людям рабочие места, концентрирует вокруг себя самые квалифицированные кадры. Оружия произведено много – хорошего и разного. Еще бы конвертировать все это в гражданское производство! Но с этим у нас всегда были проблемы, еще со времен СССР. Как их решать – тема отдельной статьи.

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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