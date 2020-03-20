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Призыв не отменят из-за коронавируса. До 140 тыс. призывников под угрозой заражения

20 Марта 2020 3542 0 Политика
Призыв не отменят из-за коронавируса. До 140 тыс. призывников под угрозой заражения

Вопреки призывам российская армия не отменит весенний призыв в связи с пандемией коронавируа – он начнется с 1 апреля и продлится по 15 июля. Заболеть рискуют от 120 до 140 тыс. молодых призывников. Об окончательном решении заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Военный карантин

  • Министерство отказалось от идеи отмены весеннего призыва из-за пандемии коронавируса, и не будет переносить его сроки. Он состоится в назначенный период – с 1 апреля до 15 июля 2020 года. Единственное изменение, на которое пошли в Минобороны – двухнедельный карантин, на который будут попадать все участники весенней призывной кампании. Всех призывников также протестируют на наличие коронавируса.
  • Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что большинство призывников отправятся на службу в мае – июне. До службы допустят только тех, кто будет полностью здоров. Однако Шойгу не рассказал, каким образом призывники будут защищены от заражения на призывных пунктах, где их будут тестировать.
  • По словам министра, военкоматы и сборные пункты «получили все необходимые указания», а военно-врачебные комиссии «усилены специалистами и дополнительно оборудуются».
  • До этого в Кремле не исключали, что военный призыв могут перенести из-за пандемии коронавируса. Об этом говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но он же отмечал, что властям трудно делать прогнозы относительно ситуации с коронавирусом. Поскольку все прогнозы на то, что будет через месяц, «не будут точными». «Руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией», – сказал Песков.
  • В России на сегодня зафиксировано 199 случаев заболевании коронавирусом, один летальный исход, а также пять случаев выздоровления. За сутки новых случаев инфицирование выявлено 52. Всего коронавирус затронул 23 региона.

Масок хватит на всех

  • По словам Шойгу, в российской армии случаев заболевание не зарегистрировано. Сейчас в войсковых частях проводятся «круглосуточные профилактические мероприятия» и «постоянный контроль не только со стороны медицинского персонала, но и командиров и начальников всех уровней». Также Шойгу отметил, что в 32 военных госпиталях подготовлены отделения для больных коронавирусом.
  • В Вооруженных силах России сформировали запас лекарств, препаратов и медицинских масок. Также во всех медицинских учреждениях ведомства создали специализированные инфекционные отделения и лаборатории. Как подчеркнули в Минобороны, военные смогут получить квалифицированную медпомощь, даже в условиях возможного дефицита.
  • «Ежедневно во всех воинских частях и соединениях организовано измерение температуры у военнослужащих и гражданского персонала», – подчеркнули в ведомстве.

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Редакция "Капитала Страны"

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