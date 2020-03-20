Призыв не отменят из-за коронавируса. До 140 тыс. призывников под угрозой заражения 3542 0 Политика

Вопреки призывам российская армия не отменит весенний призыв в связи с пандемией коронавируа – он начнется с 1 апреля и продлится по 15 июля. Заболеть рискуют от 120 до 140 тыс. молодых призывников. Об окончательном решении заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.