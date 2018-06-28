Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным

Глава США Дональд Трамп подтвердил встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это произойдет «примерно тогда, когда он поедет в Европу». Договоренность стала возможна после визита в Москву советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Однако место и время встречи пообещали сообщить 28 июня.

Незапланированный анонс от США

О необходимости встречи президенты говорили еще в марте. Как считают в России, это будет первый полноформатный саммит и «главное международное событие этого лета». Последний раз Путин и Трамп лично встречались в 2017 году: во время саммита G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге.​

По словам Трампа, его встреча с Путиным может пройти в Хельсинки, после брюссельского саммита НАТО, который состоится 11–12 июля. Столица Финляндии ранее уже обозначалась как один из рабочих вариантов. Еще одним вариантом была Вена.

27 июня Владимир Путин провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что встреча согласована, но детали пока раскрываться не будут.

После общения с Путиным Болтон выступил перед журналистами. Он рассказал о возможных темах предстоящего саммита Россия – США. Одни из них – тема возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США и возвращение России в G7 («Большая семерка»). Вместе с этим Болтон заявил, что не стоит ожидать значительных результатов от предстоящей встречи, однако он не исключил, что могут быть достигнуты какие-то конкретные договоренности.

Путин после встречи с Болтоном подчеркнул, что его визит «вселяет в нас надежду» как шаг в сторону восстановления отношений между Россией и США, которые находятся сегодня «не в самой лучшей форме».

Что думает Конгресс о России и G7

О намерениях Трампа рассказал госсекретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео во время слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям. По его словам, Трамп считает, что участие России в дискуссиях, которые затрагивают глобальные вопросы внешней политики, неизбежны.

В ходе дискуссии сенатор Крис Мерфи, который представляет Демократическую партию, рассказал, что члены Конгресса и союзники США удивились заявлению Трампа о возможном возвращении России в G7, даже если минские договоренности выполнены не будут. «Я думаю, что комментарии президента говорят сами за себя. Он глубоко убежден, что Россия неизбежно будет участником этих важных геостратегических дискуссий», – парировал Помпео.

Госсекретарь обратил внимание на то, что поведение администрации Трампа в отношении России оказалось более жестким, чем это происходило при предыдущих президентах. В этом плане, как подчеркнул Помпео, Трамп «рассчитывает изменить градус наших взаимоотношений». Что касается вопроса необходимости полного выполнения Россией минских договоренностей, об этом он предпочел умолчать.

Лондон боится встречи Трампа и Путина

В британском правительстве уже выразили свое беспокойство по поводу предстоящей встречи Путина и Трампа. Политики считают, что президент США может пойти на некие уступки, которые негативно повлияют на обороноспособность стран НАТО и будут невыгодны для Альянса. «Сложно выступать против мира, но будет ли это настоящий мир», – задался вопросом один из собеседников Times.

В Лондоне уже предположили, чем может грозить саммит России и США. Так, например, одним из итогов переговоров может стать отказ Вашингтона от совместных учений НАТО, которые запланированы в Норвегии на эту осень. Также, возможно, будет принято решение о создании базы США в Польше на деньги польского правительства. Ну и еще одно из опасений британцев связано с тем, что США могут признать Крым российским и изменить санкционный режим.

В отношении России у Дональда Трампа явно позитивное настроение. Президент США, хоть и пытается проявлять некую жесткость, но не упускает случая «сделать комплимент». Так, например, он заявил о том, что Россия провела «фантастическую работу» при подготовке к Чемпионату мира по футболу. «Они действительно демонстрируют нечто особенное», – сказал президент. «Это здорово, даже если вы не поклонник футбола», – отметил Трамп.