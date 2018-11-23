Приятный взгляду ценник. Как обезопасить себя от обмана в «Черную пятницу»

Сегодня по всему миру проводится «черная пятница» – день, когда всевозможные торговые площадки объявляют огромные скидки. Традиция проводить тотальные распродажи впервые появилась в США и после «зацепила» остальные страны. Как показывает статистика, в этот день покупательская активность увеличивается в несколько раз. Исключением не стала и Россия: стремление купить «что-то необходимое» по дешевке манит и соблазняет покупателей. Однако не многие задумываются о следующем: стоят ли того давки и дикие очереди? И действительно ли эти скидки реальные? Или это хитрая игра маркетологов?

Жалобы бессмысленны

В России «Черная пятница» проходит минимум пять лет, и ее популярность каждый год растет. Все это время «супер-акции» подвергаются критике, а пользователи сети сообщают о массовых обманах. Речь идет именно о «фейковых» скидках. Сами покупатели рассказывают о том, что продавцы намеренно повышают цены, и уже потом от этой цифры рассчитывается скидка. В итоге цены выставляются якобы с дисконтом в 70-90%. А вот найти товары именно с такой скидкой очень и очень сложно.

Опрос среди экспертов показал, что бороться с главной претензией покупателей к продавцам, которые заранее завышают цены, практически невозможно. Торговые площадки вольны сами устанавливать любые ценники и менять их во время акции. Запретить подобные действия нельзя, если тот или иной товар не относятся к категории, в которой цену определяет государство.

Тем не менее, перед законом отвечают все. И, вооружившись знаниями, разумом и холодным расчетом, вы спасете себя от «маркетинговой удочки».

Роспотребнадзор рекомендует

Ко дню «икс» продавцы начинают готовиться за несколько недель. Завышая заранее стоимость товаров, в «черную пятницу» они приклеивают уже другой ценник, более приятный взору покупателя. Более того, согласно ряду проведенных исследований (вы и сами можете проверить этот факт) большинство товаров можно найти по более низкой цене в другое время года.

Тем не менее, «черная пятница» продолжает привлекать россиян. Шопоголики, гоняясь за выгодными предложениями, порой невольно отключают бдительность, во всех смыслах этого слова. Поэтому чтобы хоть как-то уберечь граждан от обмана, Роспотребнадзор опубликовал ряд рекомендаций, которые помогут не только не попасть впросак, но и сберечь свой кошелек.

В Роспотребнадзоре напоминают: «Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции. Только если продавец правильно и доходчиво донесет информацию до покупателя, между ними не возникнет никаких конфликтных ситуаций».

Стоит помнить, что все товары, которые были приобретены по акции, также подлежат возврату и обмену – в порядке, как и обычно продаваемые товары. В соответствии законом «О защите прав потребителей», у покупателя есть право на обмен ряда товаров в течение 14 дней. То есть, если сегодня вы купили по акции товар и обнаружили в нем недостаток, то у вас есть право заменить его на позицию этой же марки, или на товар другой марки, но с перерасчетом стоимости, или же уменьшением покупной цены.

Советы для «пятничных» шопоголиков

В любом случае, дождавшись «черной пятницы» и отправившись в магазин за долгожданными покупками, будьте максимально внимательны. Несколько советов помогут вам сберечь свой кошелек и в случае необходимости заставить мошенников отвечать перед законом.

Юристы советуют: не бойтесь направлять свои претензии в магазин (торговую площадку), а также сообщать о «фейковых» скидках в Роспотребнадзор и прокуратуру. Есть смысл обратиться и в ФАС, заявив, что продавец ввел вас в заблуждение.

Собирайте доказательства. Например, сохраняйте чеки, листовки, делайте скриншоты страниц, которые предлагают товары в интернете, фотографируйте ценники в магазинах.

Один из самых важных советов: готовьтесь к распродажам заранее. Сравните цены на желаемый товар еще до старта, присмотритесь к ценникам в разных магазинах. Особенно обращайте внимание на маркетинговые условия акции, в частности на моменты, прописанные мелким шрифтом.

На глобальной распродаже продавцы часто ставят условие запрета возврата товара со скидкой (или, например, подарком). Юристы заявляют, что этот пункт грубо нарушает закон «О защите прав потребителей», что также может стать основанием для жалобы в Роспотребнадзор.