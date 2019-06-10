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Привлекательные для инвесторов. Представлен рейтинг инвестиционного климата российских регионов

10 Июня 2019 457 0 Исследования
Привлекательные для инвесторов. Представлен рейтинг инвестиционного климата российских регионов

По итогам прошлого года российская столица стала лидером Национального рейтинга инвестиционного климата, представленного Агентством стратегических инициатив (АСИ) а рамках Петербургского международного экономического форума. В прошлом году Москва занимала второе место. В первую пятерку также вошли Татарстан, Тюменская область, Калужская область и Санкт-Петербург.

Смена лидера

Первая десятка Национального рейтинга выглядит следующим образом: Москва, Татарстан, Тюменская область, Калужская область, Санкт-Петербург, Тульская область, Московская область, Белгородская область, Ленинградская область, Ульяновская область.

За год до этого первое место было у Тюменской области, второе – у Москвы, и третье у Татарстана. Сам рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ традиционно публикует с 2014 года. В нем отражаются усилия, которые предпринимают региональные власти для создания благоприятных условий ведения бизнеса. Показатели российских регионов оцениваются по 50 позициям, разделенным на четыре блока: регуляторная среда, институты для бизнеса, а также инфраструктура и поддержка малого бизнеса.

Комментируя исследование, зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко заявил: «Рейтинг — важное событие, потому что это оценка, которая выставляется бизнесом, это особый рейтинг, когда каждый субъект сдает своего рода экзамен».

Напутствие  президента

Победителей  рейтинга на пленарном заседании ПМЭФ-2019 поздравил Президент России, подчеркнув, что  в регионах значительно повысилась эффективность управленческих команд и растёт здоровое соперничество за предпринимателя, за инвестиции и проекты.

Он отдельно отметил,  что по динамике улучшения инвестиционного климата,  лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым и Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области.  «Прошу глав регионов, полпредов Президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций, другие современные, эффективно работающие механизмы», - подчеркнул  в своем выступлении Владимир Путин

Развитие рейтинга

Рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия, предпринятые  региональными властями для того, чтобы создать на своей территории благоприятные условия для ведения бизнеса. Во время исследования  выявляются лучшие практики. В итоге результаты стимулируют конкуренцию за инвестиции между регионами России.

Впервые рейтинг был составлен в 2014 году, и участие в нем принимал 21 субъект РФ. На следующий год проводился уде полномасштабный рейтинг – тогда оценивали  работу в 76 субъектах России.  А в 2016 году исследованием  охватили все 85 регионов. В 2017 году  51 регион из 85 показал общий рост интегрального показателя (в сравнении с предыдущим годом). А вот в 2018 году  продемонстрировали рост уже 78 регионов.

Методология, с помощью которой проводятся исследования, включает в себя три основных элемента. Это система показателей, принципы сбора и обработки данных, а также методика расчета результатов. Во время разработки методологии учитывался опыт существующих отечественных и международных рейтингов, а также иных механизмов оценки инвестиционного климата.

Положительный рост

Как отмечает гендиректор АСИ Светлана Чупшева, конечная цель работы сводится к улучшению условий для ведения бизнеса, созданию эффективных институтов, а также создание условий и снятие ограничений и барьеров. «У нас есть прямая корреляция на протяжении трех лет между результатами рейтинга и объемами инвестиций в субъектах… Динамика улучшения создания условий для предпринимателей в нашей стране, в наших регионах продолжает расти. Но темпы не такие высокие, как в прошлом году», - отметила эксперт.

Чупшева также отметила, что в прошлом году, если оценивать по интегральному индексу, произошел прирост 15,8 пункта, а в этом году — 7,3 пункта. Этот показатель почти в два раза меньше. Однако 62 региона стабильно в течение трех лет улучшают все свои показатели по 45 конкретным показателям рейтинга.

Комментируя итоги рейтинга, президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов заявил: «Особенностью сегодняшних итогов является то, что в этот раз у нас очень небольшая разница внутри группы лидеров, она стала заметно плотнее, у нас вновь есть герои, которые совершили очень большой рывок, что, пожалуй, гораздо важнее с точки зрения динамики, и у нас очень много новых участников, губернаторов и исполняющих  обязанности губернаторов по сравнению с предыдущим годом».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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