Привлечь молодежь. На Дальнем Востоке начнет действовать двухпроцентная ипотека

Президент России Владимир Путин распорядился выдавать ипотечные кредиты по ставке 2% для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе. Комментируя это решение, глава государства отметил, что в регионе в первую очередь нужно существенно нарастить объемы строительства жилья и это жилье должно стать максимально доступным. Программа стартует в самое ближайшее время, и будет действовать только пять лет. Как отмечают эксперты, на этот шаг российские власти решили пойти, чтобы удержать молодежь в регионе и привлечь больше получателей «дальневосточного гектара».

Дальневосточная ипотека

О том, что новая льготная «дальневосточная ипотека» начнет действовать уже в этом году заявил президент России во время своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). «Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — заявил российский лидер, отметив, что уже обсудил с главами регионов этот вопрос.

По словам Владимира Путина, программа будет работать в течение пятилетнего срока, а ее действие будет распространяться не только на первичный рынок строящегося в регионе многоквартирного жилья, но и на ИЖС для участников программы «дальневосточный гектар». Как отмечается, реализовываться программа будет за счет двух источников: средств государственной программы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.

Готовность «Сбербанка» участвовать в реализации этой программы подтвердил руководитель этой крупнейшей кредитной организации страны Герман Греф в общении со СМИ на полях ВЭФ-2019.

Как напоминает РБК, обсуждение вопроса о создании «дальневосточной ипотеки», где будет нулевая или отрицательная ставка, началось еще в мае 2017 года. После этого представители Минвостокразвития выступили с анонсом ипотеки по ставке от 3%. Со своей стороны правительство Сахалинской области приняло решение о запуске беспроцентной или «нулевой» ипотеки для многодетных семей, которые хотят заняться строительством дома на том самом «дальневосточном гектаре» в начале апреля 2018 года. И уже в мае сообщалось о том, что на Курильских островах начала действовать программа с ипотекой под 0%.



Остановить отток населения

Как говорят аналитики, которых опросила Газета.ру, таким образом российские власти стараются сократить число россиян, уезжающих в другие регионы. При этом, как отмечает издание, несмотря на то что в целом отток населенияв период с 2005 года сократился почти в два раза, миграционные настроения в регионе по-прежнему сильны - только за первый месяц этого года Дальний Восток покинуло 30 тысяч человек.

Из регионов ДФО молодежь отправляется «за лучшей жизнью и мягким климатом» в Москву и Санкт-Петербург. Население не особо сдерживают предпринятые правительством меры, в том числе субсидированные авиа- и железнодорожные перевозки и программа «дальневосточный гектар». Доктор экономических наук, экономист Валерий Сенков считает, что льготной ипотекой власти пытаются удержать оставшуюся еще в регионе молодежь, но одна лишь что ипотека не решит эту проблему.

Замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова полагает, что льготная ипотека позволит привлечь на Дальний Восток квалифицированные кадры, равно как и реализация президентской инициативы по увеличению в два раза зарплаты по программам "Земский доктор" и "Сельский учитель" в ДФО. Она отметила, что банки могут затягивать исполнение этой инициативы и нужно субсидирование со стороны федерального бюджета.