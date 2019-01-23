Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ЯНВ, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    66,3318
EUR (ЦБ)    75,3861

23 ЯНВ, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    66,3318
EUR (ЦБ)    75,3861

Прислушались к Чубайсу. Власти введут норму потребления электричества

23 Января 2019 217 0 Экономика
Прислушались к Чубайсу. Власти введут норму потребления электричества

На ближайшем совещании у вице-премьера Дмитрия Козака планируется рассмотреть проект Минэкономразвития о введении социальной нормы потребления электричества. Недавно на Гайдаровском форуме Анатолий Чубайс заявил, что Россия энергорасточительная страна. Власти же думают, что проблема в дворцах, хозяева которых платят за электричество, как дачные участки. Но почему-то собираются обязать платить по полной всех потребителей. При этом уровень энергопотребления в стране год от года падает, а сбытовым компаниям некуда ее продавать. Очередная реформа задумана чиновниками так же превосходно, как и пенсионная.

Социальные нормы

Минэкономразвития задумалось о введении социальной нормы потребления электроэнергии в рамках борьбы правительства с перекрестным субсидированием в энергетике, пишет «Коммерсант». Нормы могут быть утверждены 23 января на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. До этого проект социальной нормы был заморожен в 2014 году.

Источник поделился информацией о новой дифференциации тарифов. Базовый тариф будет применяться при потреблении до 300 кВт/ч в месяц. Повышенный тариф начинается при расходе более 300 кВт/ч. Экономически обоснованный – при превышении 500 кВт/ч. Общий объем потребления будет записываться на лицевой счет, а не рассчитываться на человека. Для некоторых регионов – преимущественно северных – тарифные нормы сдвинут: до 500 и 700 кВт/ч.

Также льготы получат потребители, у которых нет подключения к сетям теплоснабжения. Поскольку такие домохозяйства пользуются электричеством для отопления. Для этой категории планируется установить границы дифференциации на уровне 3300 кВт/ч и 3500 кВт/ч в месяц, а в некоторых регионах и выше.

При этом в планах Минэкономики в период с 2020 по 2033 год плавное сокращение льгот для тех, кто пользуется электрическими плитами, а также для сельского населения. На сегодняшний день для них действует коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители). Предложение министерства состоит в том, чтобы убрать этот коэффициент в течение 15 лет.

«Застарелые проблемы»

Представители аппарата Дмитрия Козака отмечают, что нет сомнений в необходимости поэтапной расшивки «перекрестки» в энергетике и устранения изъянов регулирования. В частности, приводится пример, когда «владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше». Видимо, речь идет о правящей элите России.

Меры, направленные на борьбу с перекрестным субсидированием, планируется рассматривать в контексте их социально-экономических последствий, а также финансового эффекта для различных категорий населения в условиях роста фискальной нагрузки. При этом, как отмечается, правительство не ставит целью в один момент решить все «застарелые проблемы» отрасли за счет потребителей. Власти планируют принять сбалансированные решения, которые будут учитывать не только цены на другие услуги и товары, но и рост реальных доходов граждан.

Первый замминистра энергетики Алексей Текслер направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупредил, что в данный момент дифференциация тарифов может привести к росту финансовой нагрузки на россиян, которая и без того растет благодаря НДС, налогообложению самозанятых, индексации тарифов ЖКХ.

Социальные риски

Если социальные нормы на электроэнергию все-таки будут введены, и, более того, для владельцев электроплит отменят льготы, то это приведет к социальной напряженности во многих регионах России. Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделилась исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Попытка ввести нормы потребления электроэнергии, которая была предпринята в 2014 году, доказала бесперспективность этой идеи. Там, где социальная норма была низкая, например, во Владимирской области, все это привело к серьезным социальным протестам. Там, где норма была приближена к текущему потреблению, например, в Ростовской области, это не дало никакой экономии», – напомнила эксперт.

При этом, по ее словам, ряд экспертов приводили в сравнение введение социальных норм с налогом для богатых, которые «якобы будут больше платить за теплые полы и так далее». Однако, по сути, происходит другое: ничего такого нет, и в итоге больше будут платить те россияне, которые не имеют нормальной работы, и имеют большие семьи, либо те, кто проживает в аварийных ветхих домах.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

Узнай, страна

Из Брянска в Казахстан отправили магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ

Из Брянска в Казахстан отправили магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ

В Свердловской области запустили производство титановых колец для авиационных двигателей

В Свердловской области запустили производство титановых колец для авиационных двигателей

Время цифровой трансформации: в Омском регионе в феврале состоится IV Международный ИТ-форум

Время цифровой трансформации: в Омском регионе в феврале состоится IV Международный ИТ-форум

В Бурятии открыли новую сельскую школу на 450 мест

В Бурятии открыли новую сельскую школу на 450 мест

Новости СМИ

Новости дня

15:34 Медведев призвал руководство "Роскосмоса" меньше болтать Медведев призвал руководство "Роскосмоса" меньше болтать
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
15:05 У школьников Кузбасса происходят голодные обмороки У школьников Кузбасса происходят голодные обмороки
14:46 Иностранным военным атташе показали ракету 9М729 Иностранным военным атташе показали ракету 9М729
13:38 В Житомирской области неизвестные разгромили часовню УПЦ В Житомирской области неизвестные разгромили часовню УПЦ
13:18 В Крыму у участников незаконного батальона Украины проходят обыски В Крыму у участников незаконного батальона Украины проходят обыски
12:32 Николай Азаров заявил, что Украина – это «сырьевой придаток» развитых стран Николай Азаров заявил, что Украина – это «сырьевой придаток» развитых стран
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:51 ФСБ раскрыла крупную сеть по изготовлению боеприпасов в 32 регионах России ФСБ раскрыла крупную сеть по изготовлению боеприпасов в 32 регионах России

Узнай, страна!

15:37 Из Брянска в Казахстан отправили магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ Из Брянска в Казахстан отправили магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
15:03 В Свердловской области запустили производство титановых колец для авиационных двигателей В Свердловской области запустили производство титановых колец для авиационных двигателей
07:27 Время цифровой трансформации: в Омском регионе в феврале состоится IV Международный ИТ-форум Время цифровой трансформации: в Омском регионе в феврале состоится IV Международный ИТ-форум
22 ЯНВ, 20:54 В Бурятии открыли новую сельскую школу на 450 мест В Бурятии открыли новую сельскую школу на 450 мест
21 ЯНВ, 11:00 Несколько миллиардов рублей будет инвестировано в Новгородскую область в 2019 году Несколько миллиардов рублей будет инвестировано в Новгородскую область в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter