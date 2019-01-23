Прислушались к Чубайсу. Власти введут норму потребления электричества

На ближайшем совещании у вице-премьера Дмитрия Козака планируется рассмотреть проект Минэкономразвития о введении социальной нормы потребления электричества. Недавно на Гайдаровском форуме Анатолий Чубайс заявил, что Россия энергорасточительная страна. Власти же думают, что проблема в дворцах, хозяева которых платят за электричество, как дачные участки. Но почему-то собираются обязать платить по полной всех потребителей. При этом уровень энергопотребления в стране год от года падает, а сбытовым компаниям некуда ее продавать. Очередная реформа задумана чиновниками так же превосходно, как и пенсионная.

Социальные нормы

Минэкономразвития задумалось о введении социальной нормы потребления электроэнергии в рамках борьбы правительства с перекрестным субсидированием в энергетике, пишет «Коммерсант». Нормы могут быть утверждены 23 января на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. До этого проект социальной нормы был заморожен в 2014 году.

Источник поделился информацией о новой дифференциации тарифов. Базовый тариф будет применяться при потреблении до 300 кВт/ч в месяц. Повышенный тариф начинается при расходе более 300 кВт/ч. Экономически обоснованный – при превышении 500 кВт/ч. Общий объем потребления будет записываться на лицевой счет, а не рассчитываться на человека. Для некоторых регионов – преимущественно северных – тарифные нормы сдвинут: до 500 и 700 кВт/ч.

Также льготы получат потребители, у которых нет подключения к сетям теплоснабжения. Поскольку такие домохозяйства пользуются электричеством для отопления. Для этой категории планируется установить границы дифференциации на уровне 3300 кВт/ч и 3500 кВт/ч в месяц, а в некоторых регионах и выше.

При этом в планах Минэкономики в период с 2020 по 2033 год плавное сокращение льгот для тех, кто пользуется электрическими плитами, а также для сельского населения. На сегодняшний день для них действует коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители). Предложение министерства состоит в том, чтобы убрать этот коэффициент в течение 15 лет.

«Застарелые проблемы»

Представители аппарата Дмитрия Козака отмечают, что нет сомнений в необходимости поэтапной расшивки «перекрестки» в энергетике и устранения изъянов регулирования. В частности, приводится пример, когда «владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше». Видимо, речь идет о правящей элите России.

Меры, направленные на борьбу с перекрестным субсидированием, планируется рассматривать в контексте их социально-экономических последствий, а также финансового эффекта для различных категорий населения в условиях роста фискальной нагрузки. При этом, как отмечается, правительство не ставит целью в один момент решить все «застарелые проблемы» отрасли за счет потребителей. Власти планируют принять сбалансированные решения, которые будут учитывать не только цены на другие услуги и товары, но и рост реальных доходов граждан.

Первый замминистра энергетики Алексей Текслер направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупредил, что в данный момент дифференциация тарифов может привести к росту финансовой нагрузки на россиян, которая и без того растет благодаря НДС, налогообложению самозанятых, индексации тарифов ЖКХ.

Социальные риски

Если социальные нормы на электроэнергию все-таки будут введены, и, более того, для владельцев электроплит отменят льготы, то это приведет к социальной напряженности во многих регионах России. Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделилась исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Попытка ввести нормы потребления электроэнергии, которая была предпринята в 2014 году, доказала бесперспективность этой идеи. Там, где социальная норма была низкая, например, во Владимирской области, все это привело к серьезным социальным протестам. Там, где норма была приближена к текущему потреблению, например, в Ростовской области, это не дало никакой экономии», – напомнила эксперт.

При этом, по ее словам, ряд экспертов приводили в сравнение введение социальных норм с налогом для богатых, которые «якобы будут больше платить за теплые полы и так далее». Однако, по сути, происходит другое: ничего такого нет, и в итоге больше будут платить те россияне, которые не имеют нормальной работы, и имеют большие семьи, либо те, кто проживает в аварийных ветхих домах.