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Принесли «Мир» в Европу. Для чего в Великобритании тестируют российскую платежную систему?

27 Ноября 2019 113 0 Экономика
Принесли «Мир» в Европу. Для чего в Великобритании тестируют российскую платежную систему?

Платежная система «Мир» и эквайринговая компания PayXpert договорились о сотрудничестве: теперь в Европе будут приниматься российские карты. Пилотный проект будет реализован в Великобритании, а тестовая трансакция запланирована в рамках V Российско-британского бизнес-форума в Лондоне. В дальнейшем планируется внедрять российскую систему «Мир» в Скандинавии, Италии, Испании и Франции.

Лучшие партеры

О предстоящей в Лондоне презентации первого европейского эквайрера платежной системы «Мир» сообщили представители фонда «Росконгресс». Национальной системой платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», заключено соглашение с голландской компанией PayXpert, которая  работает на европейском рынке с 2009 года.

 «Начало нашего совместного пилотного проекта с PayXpert — первый и очень важный шаг в развитии европейского эквайринга «Мира», который положит основу перспективным новым направлениям в зарубежном развитии российских платежных карт», - заявил глава НСПК Владимир Комлев.

Со своей стороны генеральный директор PayXpert Николас Ригерт отметил, что участие компании в пилоте российской платежной системы «Мир» в Европе – это следующий шаг на пути к цели стать лучшим платежным партнером, «объединяя бизнес и клиентов на местном и международном уровнях».

Движение на Запад

Как сообщают в НСПК, на сегодняшний день картами «Мир» можно воспользоваться в восьми странах мира. Это, прежде  всего государства, образованные из республик  бывшего СССР. Кроме  того, карты «Мир»  принимаются в Турции, а недавно было подписано соответствующее соглашение со Вьетнамом.

Владимир Комлев ранее  отмечал, что платежная система «Мир» достаточно тяжело проходит на Запад: «В Европе все прекрасно знают, что у русских есть карты международных платежных систем».

Но дело сдвинулось с мертвой точки в результате сотрудничества пусть не с самым  крупным, но достаточно опытным игроком на европейском  рынке. Пока что , как пишет «Ъ», речь идет о тестовых трансакциях в рамках британского пилотного проекта. Руководитель  маркетингового направления  PayXpert Диего Кацман рассказал, что сегодня компания сотрудничает в Великобритании с 250 партнерами — торгово-сервисными предприятиями.

И при этом PayXpert имеет амбициозные планы по развитию сотрудничества с «Миром».

«Мы ожидаем, что к концу 2020 года карты «Мир» будут принимать в двух тысячах торговых точек в Европе»,— заявил Кацман.

Добавив, что уже в первом квартале 2020 года пилотный проект хотят запустить в странах Скандинавии. А до конца года, как сообщил Кацман, к проекту подключатся Испания, Италия и Франция.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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