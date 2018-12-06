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«Пришла пора». Евросоюз настроен на борьбу против доллара, вторя интересам России

6 Декабря 2018 247 0 Экономика
«Пришла пора». Евросоюз настроен на борьбу против доллара, вторя интересам России

Еврокомиссия представила план по укреплению европейской валюты в мире. Брюссель обращается с призывом к членам ЕС переходить на расчеты в евро в отраслях, которые являются стратегическими важными. В первую очередь, речь идет о торговле нефтью и газом. Эксперты считают, что подобные планы Европы – это хорошая новость для России, поскольку Москва уже длительное время продвигает идею дедолларизации. Вместе с этим в Европе отмечают, что действия и планы администрации Дональда Трампа наносят вред европейским интересам, прежде всего, деловым.

Сломать гегемонию доллара

Еврокомиссия (ЕК), представляющая собой исполнительный орган Евросоюза, в минувшую среду обнародовала план, в котором речь идет о планах по укреплению глобальной роли европейской валюты. В планах Брюсселя – сделать евро более привлекательным в процессе международных расчетов и в глобальной финансовой системе. Одна из первых задач связана с расширением использования евровалюты на рынках нефти и газа, а также в стратегических индустриях (например, в самолетостроении).

СМИ приводят цитату вице-президента ЕК по вопросам евро и социального диалога Валдиса Домбровскиса: «Пришла пора, когда евро должен развить свою глобальную роль. Евро должен отражать политический, экономический и финансовый вес еврозоны и поддерживать сбалансированный, основанный на правилах международный политический и экономический порядок».

Как отмечает РБК, в обнародованных документах о сломе «мировой гегемонии доллара» напрямую не говорится, но подразумевается. «Европейские компании по-прежнему торгуют в американских долларах на ключевых стратегических рынках, зачастую даже если торгуют между собой. Это подвергает бизнес валютным рискам и политическим рискам, таким как односторонние решения, которые напрямую затрагивают долларовые транзакции», – убеждены европейцы, намекающее вместе с этим на то, что действия Вашингтона наносят вред деловым интересам Европы.

Что не нравится Европе

По масштабу и сложности экономику Европы вполне можно сопоставить с американской. Однако европейская валюта все равно продолжает играть вторые роли. Так, согласно оценке Всемирного банка, годовой ВВП еврозоны по паритету покупательной способности в прошлом году составил 14,9 трлн долларов, а США – 19,4 трлн долларов, то есть доллар играет заметно ощутимую роль.

Вполне логично, что европейцы недовольны господством доллара, который, как заявлял французский президент Валери Жискар д'Эстен в 1970-х годах, исторически пользуется «непомерной привилегией» мировой резервной валюты.

Если говорить о процентном соотношении, то доля доллара в глобальных валютных резервах центробанков составляет 62%, а вот у евро только 20%.

Плюс ко всему, уже в течение долгого времени доллар является естественным выбором при торговых операциях между неамериканскими компаниями. Это происходит благодаря его высокой ликвидности и минимальным издержкам использования.

Еще один факт, который не устраивает Европу – около 85% импорта энергоносителей в Евросоюз оплачивается в долларах.

Трамп «стимулирует»

Политика США и ее властей по факту «стимулирует» европейцев в желании стать более независимыми в своем экономическом суверенитете. В частности, свою роль в этом процессе сыграли решения Трампа по выставлению импортных пошлин против европейских товаров, односторонние санкции против торговых партнеров Европы, и другие шаги. «Спусковой крючок – усиливающаяся политизация доллара и использование санкций», – отметила в разговоре с РБК научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова.

Эту точку зрения дополняет еще одно заявление, которое сделали аналитики Центра за европейскую реформу (Centre for European reform) накануне презентации плана Брюсселя: «Администрация Трампа превращает экономическую политику в оружие, из-за чего положение евро на мировых рынках становится вопросом внешней политики, а не просто экономики».

Еще один собеседник РБК в Министерстве финансов Франции на условиях анонимности заявил, что укрепление финансового суверенитета Евросоюза – это актуальная задача, особенно в условиях выхода США из сделки по Ирану. Также, по его словам, существует вероятность того, что США могут ввести ряд ограничений против партнеров Европы, в частности, против глобальных проектов Nord Stream 2 и «Ямал СПГ», где одним из участников является французская компания Total.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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