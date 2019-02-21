Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ФЕВ, 09:35 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,6816

21 ФЕВ, 09:35 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,6816

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

21 Февраля 2019 109 0 Бизнес и психология
Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Чтобы обрести себя, прийти к себе настоящей или настоящему, нужно понимать, а какие же мы есть от природы, и учитывать это при выстраивании собственной жизни. Есть такое биологическое понятие как агрессивность. Это не то, что мы называем агрессивностью, которая проявляется в поведении или в качестве вербальной агрессии. Это частные случаи неконструктивной реализации природной агрессивности.

Природная агрессивность

Если говорить простым языком, то агрессивность – это жизненная сила, способность занять большое пространство, завоевать ресурсы и удерживать их. Физически агрессивность проявляется в громком голосе, высокой скорости речи, быстрой походке, в том, что мы называем напористостью, хваткой. Чем сильнее проявлены эти признаки, тем выше природная агрессивность. У природной агрессивности, поскольку она есть следствие интенсивности работы нашей гормональной системы, есть важное свойство: она способна накапливаться, если нет реализации через действия. Например, члены замкнутых коллективов, вынужденные проводить длительное время вместе в замкнутом пространстве через некоторое время неизбежно начинают конфликтовать, спорить, ссориться, вплоть до драк. Например, во время зимовки полярников. Хотя вроде бы люди грамотные, образованные и хорошо подготовленные.

Люди с низкой природной агрессивностью с такой проблемой сталкиваются редко – они сильно устают от повседневной деятельности, и их энергии хватает только на осуществление самых необходимых действий. Люди же с высокой агрессивностью обязательно будут сталкиваться с этим явлением, с необходимостью реализовать, выплеснуть накопленную агрессивность.

Конструктивная реализация

Итак, вы обнаружили у себя признаки наличия высокой природной агрессивности. Вы легко раздражаетесь, считаете себя очень эмоциональным человеком, когда что-то происходит, вы бурно реагируете – гневом, криком или наоборот, слезами, возможно, вы научились несколько обуздывать и тормозить свои порывы, но вам весьма непросто удерживать бурю внутри себя. И когда это приходится делать регулярно, то у вас ощущение, что может «сорвать крышу». А иногда так и происходит и тогда… В общем, кто выжил после ядерной войны, может идти завтракать. Если это про вас, то вам просто необходимо понимать, как конструктивно реализовывать вашу природную агрессивность. Таких путей довольно много, к счастью. Самым простым является, безусловно, спорт и физически тяжелая работа. Одна из моих клиенток в качестве «быстрой таблетки» использовала банальное мытье полов. Чувствует, что «начинает закипать» – тут же хватает ведро и тряпку. Регулярные тренировки и длительные прогулки – отличное средство против накопления избыточной агрессивности. Еще одним конструктивным способом является творчество. И это не только танцы или рисование картин. Это любая деятельность, в которой вы решаете необычные для себя задачи или обычные задачи, но необычным способом. Это смех – посмотрите комедию или юмористическую передачу, сами почувствуете, как меняется состояние. Это эмоционально насыщенное общение, оно дает мощную разрядку. Это секс. И это слезы. Очень важно выстроить для себя набор способов конструктивной реализации природной агрессивности. Поскольку, когда нет конструктивной реализации, обязательно начинается неконструктивная.

Деструктивный путь

Помимо конструктивной реализации природной агрессивности, которую в большинстве случаев нужно себе организовывать, прилагая определенные усилия и, как минимум, контролируя процесс, есть возможность реализовывать эту самую природную агрессивность деструктивным путем. Чем, честно говоря, большинство и занимается. Деструктивная реализация агрессивности может быть внутренняя и внешняя. Внутренняя реализация – это аутоагрессия, которая начинается с ругани с самим собой, а заканчивается психосоматическими нарушениями. Поскольку мы с собой – с такими, какие мы есть на самом деле – взаимодействовать не обучены, а над нами довлеют социальные нормы и правила, мы просто запираем свои силы и энергию внутри себя, частично затрачивая ее на это самое запирание. В результате начинается процесс саморазрушения. После 35 лет практически невозможно найти человека без хронических заболеваний. И одним из ключевых факторов является как раз блокирование себя самих в угоду социуму и собственным представлениям о том, как все должно быть. Второй способ реализации аутоагрессии – это саморазрушающее поведение. Алкоголь, наркотики, действия и увлечения, приводящие к травмам. Экстремальщики и адреналиновая зависимость – это все реализация природной агрессивности деструктивным путем.

Также деструктивной может быть внешняя реализация – вербальная агрессия – крики, скандалы, в том числе агрессия в интернет-пространстве. И агрессия поведенческая – например, драки. Причем, человек может вроде бы не сам их провоцировать, но постоянно попадать в такие ситуации, как будто «притягивая» их к себе.

Реализация природной энергии

Что нужно понять про себя и окружающую действительность? Прежде всего, нужна гармония, то есть ваша нагрузка, настоящая, не рутинная, двигающая вас вперед должна соответствовать вашей жизненной энергии и вашим возможностям. Если вы высокоэнергитичны, обладаете высокой степенью природной агрессивности, но при этом замкнуты, например, исключительно на семье, то, поверьте, плохо придется и вам, и семье. Чтобы было понятно, о чем речь, приведу такую метафору. Есть такие сооружения, как пожарные краны. В случае необходимости, к ним присоединяют шланг, включают, и вода под напором бьет на высоту нескольких этажей. А теперь представьте, что вы из такого крана решили набрать воду в чайник. Вот примерно такой процесс и происходит, если человек с высокой степенью природной агрессивности оказывается зажат в узкие рамки. Его энергия позволяет ему взаимодействовать с большим количеством людей, для чего такая энергия и предназначена, а если она обрушивается на несчастных немногочисленных членов семьи, она просто размазывает их, условно говоря, по ближайшей стенке. Это выливается либо в гиперопеку над детьми, так, что они дышать не могут бесконтрольно, либо в бесконечные недовольства, конфликты и выяснения отношений. Чтобы таких вещей не было, необходимо свою избыточную энергию оставлять в социуме, за бортом семейного корабля. Реализовывать себя в работе, решая сложные задачи, в творчестве, в эмоциональном взаимодействии, о чем мы и говорили как о конструктивных способах реализации природной агрессивности. Проанализируйте свою работу, насколько она соответствует данным условиям, и если нет – думайте, можно ли ее изменить и дополнить, и если нет, то это повод задуматься о ее смене.

Если говорить об отдыхе – вам необходим отдых активный, со сменой впечатлений, поскольку пляжное поджаривание приведет только к накоплению раздражения и недовольства. Необходимо исследовать все сферы своей жизни и найти, каким образом начать их перестраивать, чтобы обеспечить беспрепятственную реализацию подаренной вам природой энергии.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 2

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Узнай, страна

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

В Орле заработал новый корпус перинатального центра

В Орле заработал новый корпус перинатального центра

В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

Новости СМИ

Новости дня

09:33 Жена Марата Башарова подала на развод Жена Марата Башарова подала на развод
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:03 В России могут наступить перебои с поставками молочной продукции В России могут наступить перебои с поставками молочной продукции
08:19 Депутат рады понял, что Европа «наживается» на Украине Депутат рады понял, что Европа «наживается» на Украине
07:42 ЦБ закупил 6 тонн золота в январе ЦБ закупил 6 тонн золота в январе
07:26 Samsung представил свои новинки Samsung представил свои новинки
07:04 Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:45 Порошенко рассказал о подготовке Россией "полномасштабной войны" Порошенко рассказал о подготовке Россией "полномасштабной войны"

Узнай, страна!

20 ФЕВ, 20:56 В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
20 ФЕВ, 20:14 В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов
20 ФЕВ, 19:45 В Орле заработал новый корпус перинатального центра В Орле заработал новый корпус перинатального центра
20 ФЕВ, 17:23 ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ
19 ФЕВ, 08:53 Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter