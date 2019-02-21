Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Чтобы обрести себя, прийти к себе настоящей или настоящему, нужно понимать, а какие же мы есть от природы, и учитывать это при выстраивании собственной жизни. Есть такое биологическое понятие как агрессивность. Это не то, что мы называем агрессивностью, которая проявляется в поведении или в качестве вербальной агрессии. Это частные случаи неконструктивной реализации природной агрессивности.

Природная агрессивность

Если говорить простым языком, то агрессивность – это жизненная сила, способность занять большое пространство, завоевать ресурсы и удерживать их. Физически агрессивность проявляется в громком голосе, высокой скорости речи, быстрой походке, в том, что мы называем напористостью, хваткой. Чем сильнее проявлены эти признаки, тем выше природная агрессивность. У природной агрессивности, поскольку она есть следствие интенсивности работы нашей гормональной системы, есть важное свойство: она способна накапливаться, если нет реализации через действия. Например, члены замкнутых коллективов, вынужденные проводить длительное время вместе в замкнутом пространстве через некоторое время неизбежно начинают конфликтовать, спорить, ссориться, вплоть до драк. Например, во время зимовки полярников. Хотя вроде бы люди грамотные, образованные и хорошо подготовленные.

Люди с низкой природной агрессивностью с такой проблемой сталкиваются редко – они сильно устают от повседневной деятельности, и их энергии хватает только на осуществление самых необходимых действий. Люди же с высокой агрессивностью обязательно будут сталкиваться с этим явлением, с необходимостью реализовать, выплеснуть накопленную агрессивность.

Конструктивная реализация

Итак, вы обнаружили у себя признаки наличия высокой природной агрессивности. Вы легко раздражаетесь, считаете себя очень эмоциональным человеком, когда что-то происходит, вы бурно реагируете – гневом, криком или наоборот, слезами, возможно, вы научились несколько обуздывать и тормозить свои порывы, но вам весьма непросто удерживать бурю внутри себя. И когда это приходится делать регулярно, то у вас ощущение, что может «сорвать крышу». А иногда так и происходит и тогда… В общем, кто выжил после ядерной войны, может идти завтракать. Если это про вас, то вам просто необходимо понимать, как конструктивно реализовывать вашу природную агрессивность. Таких путей довольно много, к счастью. Самым простым является, безусловно, спорт и физически тяжелая работа. Одна из моих клиенток в качестве «быстрой таблетки» использовала банальное мытье полов. Чувствует, что «начинает закипать» – тут же хватает ведро и тряпку. Регулярные тренировки и длительные прогулки – отличное средство против накопления избыточной агрессивности. Еще одним конструктивным способом является творчество. И это не только танцы или рисование картин. Это любая деятельность, в которой вы решаете необычные для себя задачи или обычные задачи, но необычным способом. Это смех – посмотрите комедию или юмористическую передачу, сами почувствуете, как меняется состояние. Это эмоционально насыщенное общение, оно дает мощную разрядку. Это секс. И это слезы. Очень важно выстроить для себя набор способов конструктивной реализации природной агрессивности. Поскольку, когда нет конструктивной реализации, обязательно начинается неконструктивная.

Деструктивный путь

Помимо конструктивной реализации природной агрессивности, которую в большинстве случаев нужно себе организовывать, прилагая определенные усилия и, как минимум, контролируя процесс, есть возможность реализовывать эту самую природную агрессивность деструктивным путем. Чем, честно говоря, большинство и занимается. Деструктивная реализация агрессивности может быть внутренняя и внешняя. Внутренняя реализация – это аутоагрессия, которая начинается с ругани с самим собой, а заканчивается психосоматическими нарушениями. Поскольку мы с собой – с такими, какие мы есть на самом деле – взаимодействовать не обучены, а над нами довлеют социальные нормы и правила, мы просто запираем свои силы и энергию внутри себя, частично затрачивая ее на это самое запирание. В результате начинается процесс саморазрушения. После 35 лет практически невозможно найти человека без хронических заболеваний. И одним из ключевых факторов является как раз блокирование себя самих в угоду социуму и собственным представлениям о том, как все должно быть. Второй способ реализации аутоагрессии – это саморазрушающее поведение. Алкоголь, наркотики, действия и увлечения, приводящие к травмам. Экстремальщики и адреналиновая зависимость – это все реализация природной агрессивности деструктивным путем.

Также деструктивной может быть внешняя реализация – вербальная агрессия – крики, скандалы, в том числе агрессия в интернет-пространстве. И агрессия поведенческая – например, драки. Причем, человек может вроде бы не сам их провоцировать, но постоянно попадать в такие ситуации, как будто «притягивая» их к себе.

Реализация природной энергии

Что нужно понять про себя и окружающую действительность? Прежде всего, нужна гармония, то есть ваша нагрузка, настоящая, не рутинная, двигающая вас вперед должна соответствовать вашей жизненной энергии и вашим возможностям. Если вы высокоэнергитичны, обладаете высокой степенью природной агрессивности, но при этом замкнуты, например, исключительно на семье, то, поверьте, плохо придется и вам, и семье. Чтобы было понятно, о чем речь, приведу такую метафору. Есть такие сооружения, как пожарные краны. В случае необходимости, к ним присоединяют шланг, включают, и вода под напором бьет на высоту нескольких этажей. А теперь представьте, что вы из такого крана решили набрать воду в чайник. Вот примерно такой процесс и происходит, если человек с высокой степенью природной агрессивности оказывается зажат в узкие рамки. Его энергия позволяет ему взаимодействовать с большим количеством людей, для чего такая энергия и предназначена, а если она обрушивается на несчастных немногочисленных членов семьи, она просто размазывает их, условно говоря, по ближайшей стенке. Это выливается либо в гиперопеку над детьми, так, что они дышать не могут бесконтрольно, либо в бесконечные недовольства, конфликты и выяснения отношений. Чтобы таких вещей не было, необходимо свою избыточную энергию оставлять в социуме, за бортом семейного корабля. Реализовывать себя в работе, решая сложные задачи, в творчестве, в эмоциональном взаимодействии, о чем мы и говорили как о конструктивных способах реализации природной агрессивности. Проанализируйте свою работу, насколько она соответствует данным условиям, и если нет – думайте, можно ли ее изменить и дополнить, и если нет, то это повод задуматься о ее смене.

Если говорить об отдыхе – вам необходим отдых активный, со сменой впечатлений, поскольку пляжное поджаривание приведет только к накоплению раздражения и недовольства. Необходимо исследовать все сферы своей жизни и найти, каким образом начать их перестраивать, чтобы обеспечить беспрепятственную реализацию подаренной вам природой энергии.