Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России 95 0 Политика

Над поправками в Конституцию Российской Федерации будут работать 75 человек, из которых только 11 имеют юридическое образование. Президент Владимир Путин включил в рабочую группу писателей, спортсменов, музыкантов и депутатов. 17 января все они должны встретиться впервые, чтобы обсудить предложенные Путиным изменения.