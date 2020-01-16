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Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России
16 Января 2020 95 0 Политика
Над поправками в Конституцию Российской Федерации будут работать 75 человек, из которых только 11 имеют юридическое образование. Президент Владимир Путин включил в рабочую группу писателей, спортсменов, музыкантов и депутатов. 17 января все они должны встретиться впервые, чтобы обсудить предложенные Путиным изменения.
Кто в рабочей группе
- В число 75 участников рабочей группы по внесению изменений в Конституцию вошли сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, деятели культуры и спорта. Из наиболее заметных это сенатор Андрей Клишас, депутаты Павел Крашенников и Валентина Терешкова, академик РАН Талия Хабриева и президент «Русфонда» Лев Амбиндер.
- В рабочую группу так же вошли писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская.
- Первая встреча с рабочей группой запланирована на 16 января. Она пройдет с участием президента, сообщили в его пресс-службе. На «установочном» заседании, по словам сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса, члены группы договорятся о порядке работы. Также группе по изменению Конституции предстоит определить сроки подготовки предложений.
Путин меняет Конституцию
- Президент Путин предложил внести изменения в Конституцию в своем послании Федеральному собранию 15 января. Он считает необходимым определить в главном законе страны полномочия Госсовета, расширить права Госдумы и Совета Федерации, а также местных органов самоуправления.
- Конституция России должна утвердить приоритет российского права над международным.
- Новое издание Конституции должно лишить права чиновников, депутатов и судей иметь второе гражданство или вид на жительство в иностранных государствах.
- Президентом страны сможет стать только человек, 25 лет проживший безвыездно на территории России. Он не может иметь иностранного гражданства. Избираться более двух сроков он не сможет – Путин считает правильным убрать оговорку «подряд», которой он воспользовался в 2012 году.
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