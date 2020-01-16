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Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России

16 Января 2020 95 0 Политика
Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России

Над поправками в Конституцию Российской Федерации будут работать 75 человек, из которых только 11 имеют юридическое образование. Президент Владимир Путин включил в рабочую группу писателей, спортсменов, музыкантов и депутатов. 17 января все они должны встретиться впервые, чтобы обсудить предложенные Путиным изменения.

Кто в рабочей группе

  • В число 75 участников рабочей группы по внесению изменений в Конституцию вошли сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, деятели культуры и спорта. Из наиболее заметных это сенатор Андрей Клишас, депутаты Павел Крашенников и Валентина Терешкова, академик РАН Талия Хабриева и президент «Русфонда» Лев Амбиндер.
  • В рабочую группу так же вошли писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская.
  • Первая встреча с рабочей группой запланирована на 16 января. Она пройдет с участием президента, сообщили в его пресс-службе. На «установочном» заседании, по словам сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса, члены группы договорятся о порядке работы. Также группе по изменению Конституции предстоит определить сроки подготовки предложений.

Путин меняет Конституцию

  • Президент Путин предложил внести изменения в Конституцию в своем послании Федеральному собранию 15 января. Он считает необходимым определить в главном законе страны полномочия Госсовета, расширить права Госдумы и Совета Федерации, а также местных органов самоуправления.
  • Конституция России должна утвердить приоритет российского права над международным.
  • Новое издание Конституции должно лишить права чиновников, депутатов и судей иметь второе гражданство или вид на жительство в иностранных государствах.
  • Президентом страны сможет стать только человек, 25 лет проживший безвыездно на территории России. Он не может иметь иностранного гражданства. Избираться более двух сроков он не сможет – Путин считает правильным убрать оговорку «подряд», которой он воспользовался в 2012 году.

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Редакция "Капитала Страны"

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