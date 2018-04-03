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ИЗМИР

Приглашение в Белый дом. Зачем Трампу личная встреча с Путиным

3 Апреля 2018 1001 3 Тренды Политика
Приглашение в Белый дом. Зачем Трампу личная встреча с Путиным

Во время телефонного разговора, который 20 марта провели президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, американский лидер предложил провести в Вашингтоне двухстороннюю встречу. О приглашении посетить Белый дом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. Потенциальная встреча двух лидеров станет третьей по счету.

Если все будет нормально

Пока что личных встреч Путина и Трампа насчитывается две. В июле прошлого года главы стран провели полноценные переговоры на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Затем в ноябре состоялось их общение «на ногах» во время саммита АТЭС в Дананге. После президенты неоднократно общались по телефону.

Один из последних разговоров состоялся двадцатого марта. Комментируя возможность личной встречи, помощник президента Юрий Ушаков сказал: «Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита». Тем не менее, по его словам, речи о подготовке к встрече Путина и Трампа пока не идет.

Вместе с этим Ушаков отметил, что саммит возможен только во второй половине текущего года. Он также напомнил о так называемом очередном «сбое» в отношениях между США и Россией, упомянув о высылке 60 дипломатов РФ и закрытии консульства в Сиэтле. «На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать», – подчеркнул Ушаков. Добавив, что из-за этого переговоры о встрече на высшем уровне были остановлены.

Вашингтон подтвердил приглашение

Дональд Трамп действительно говорил по телефону с Владимиром Путиным о том, где может состояться их новая встреча, и в числе мест назывался и Белый дом. Об этом в начале недели в беседе с представителями СМИ сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Как подтвердил сам президент 20 марта через несколько часов после своей последней беседы с президентом Путиным, они обсудили [возможную] двустороннюю встречу «в не столь отдаленном будущем» в ряде потенциальных мест, включая Белый дом. В данный момент нам к этому добавить нечего», – гласит письменное заявление, распространенное Сандерс.

Проблемы, которые могут решить только президенты

Своим мнением о предложении, которое Трамп сделал Путину, поделился доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. В эфире радио Sputnik он отметил, что эту встречу можно назвать вполне ожидаемой. «Эта встреча давно ожидаема в рамках всех этих «кульбитов» Трампа. Он сначала говорит «нет», потом начинает медленно отыгрывать», – отмечает эксперт.

Как считает политолог, эту встречу глава США планировал давно, поэтому вполне можно ожидать того, что к ней уже готовятся. Ярулин подчеркивает, что проблем накопилось много, и решить их могут только Путин с Трампом. «Насколько я понимаю, Трамп готов серьезно работать только с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. На выборах Путин показал всему миру, что он обладает мощнейшей поддержкой в своей стране. А Трамп хочет работать с такими людьми, за которыми стоят мощные государства», – убежден эксперт.

Вместе с этим для президента США важен именно формат личных встреч. По причине того, что он доверяет только самому себе. К данному моменту накопилось столько проблем, что решать и проговаривать их должны только главы стран. «Если Трамп сможет наладить отношения с Путиным и отрегулирует отношения с Си, у республиканцев будет очень мощная позиция на предстоящих выборах в палату представителей», – считает Ярулин. Подчеркивая, что для противостояния оппозиции внутри страны Трампу необходимы хорошие позиции на международной арене, чтобы продемонстрировать всему миру, что он – глава мощнейшей державы.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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08:57, 04.04 0 0
Олег:

Алга видит то, что хочет)) Белый дом подтвердил, что Трамп приглашал Путина)))

15:33, 03.04 0 0
Алга:

Как говорил Остап Бендер - "квази уна фантазия"! Какая встреча, когда Ушаков собственным ртом сообщил, что "речи о подготовке к встрече Путина и Трампа пока не идет." Новость из разряда фейк-ньюс!

14:55, 03.04 0 0
guesto:

Трампетка сильно испугался Кима Чен Има. И решил присоединится к Путину в Белом доме. Для этого отравленные продукты приготавливают что бы завербовать всех и посадить на крючек. Далее трампетка попытается сговорится и если не получится то ...

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