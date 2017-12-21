Придуманный скандал. СБУ задержали «российского шпиона» в правительстве Украины 734 0 Тренды События и факты

20 декабря Украинская служба безопасности заявила о том, что им удалось задержать чиновника по подозрению в шпионаже, который работал в секретариате украинского правительства. Следствие считает, что ранее, во время заграничной командировки, его завербовали российские спецслужбы. Имя предполагаемого шпиона было названо позднее: по информации служб, им оказался помощник премьера Владимира Гройсмана.

«Командировка» в украинский Кабмин

Согласно версии СБУ (Служба безопасности Украины) «российского шпиона», который работал в секретариате украинского правительства, завербовали спецслужбы РФ, когда он был в «длительной загранкомандировке». В его задачи, якобы, входил сбор информации о работе правительственных структур. Делал он это, пользуясь специальным оборудованием. Собранные сведения направлялись кураторам с помощью электронных каналов связи.

Как информирует РБК, правоохранители взяли чиновника на его рабочем месте «при содействии украинского правительства». Против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене (часть 1 статья 111 УК Украины). Наказание предусматривает заключение под стражу на срок от 12 до 15 лет.

В сообщении СБУ, которое было опубликовано в Фейсбуке, говорится, что в отношении чиновника продолжаются следственные действия, в частности, на месте работы и дома у него проходят обыски. Позднее украинские службы опубликовали фотоснимок, на котором запечатлено, как они сопровождают «шпиона» в наручниках.

Переводчик Гройсмана

Имя так называемого шпиона было названо позднее. Как заявили в СБУ, задержанным сотрудником Кабмина оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов. Об этом в беседе с «112 Украина» рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Вадим Денисенко.

«Информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно, и его работа в последнее время была что называется «под колпаком», – заявил Денисенко.

«Он работал как настоящий шпион. Однако он предатель, он работал достаточно инициативно, передавал информацию, похищал документы, подслушивал новости, искал информацию среди коллег и исправно передавал ее спецслужбам российским, своим кураторам, на которых он работал. Такая настоящая крыса в очках», — рассказал начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Украинские СМИ пишут, что Ежов постоянно сопровождал Гройсмана в поездках и присутствовал на всех встречах международного уровня. Кроме этого, есть информация о том, что до этого Ежов был сотрудником посольства Украины в США и Администрации украинского президента.

Как выяснила «Страна.ua», после того как чиновник был задержан, с сайта украинского Кабмина пропала не только его биография, но и заявление на прохождение специальной проверки от мая 2016 года. Сама страница на сайте еще есть, но соответствующие документы в базе уже отсутствуют.

Гройсман сказал «спасибо», жена «шпиона» в шоке

Любопытно, что сам Владимир Гройсман, узнав о случившемся, выразил благодарность СБУ. Комментируя факт задержания «шпиона» в своем Фейсбуке он написал: «Совместно со службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, долгое время работал в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность».

Супруга задержанного Юлия Мирошникова, комментируя произошедшее изданию «Страна.ua», заявила: «Могу сказать, что это какой-то бред и сюрреализм. Больше я бы не хотела ничего обсуждать». Сама Юлия, выпускница Санкт-Петербургского университета, является гражданкой России, а по профессии – специалистом по атомной энергетике и возобновляемым источникам энергии.

Потребность в скандале?

Комментируя события, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что все случившееся говорит об одном: Киев нуждается в громком информационном скандале. То есть, власти делают все, чтобы «перенаправить фокус общественного внимания».

В данный момент, как отмечает политолог, главным событием является противостояние бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко. И это, по мнению Коктыша, не оставляет шансов для Порошенко «сохранить лицо».

«То есть, возникает сложная комбинация с неопределенным исходом, весьма спорным для власти. И чем дольше она будет продолжаться, тем больше власть будет терять лицо. Поэтому перебить это каким-то другим информационным событием, с точки зрения политтехнологии, было надо. Думаю, что здесь именно эти соображения доминировали», – считает эксперт.

Кремль не в курсе

Что касается реакции официального Кремля, то у Москвы нет никакой информации о задержании помощника украинского премьера.

«Новости мы читали, но никакой информацией мы не располагаем, поэтому я ничего конкретного не могу вам сказать», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.