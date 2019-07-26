Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?

В ближайшие шесть месяцев в России на 5-7% могут подорожать кондитерские изделия – об этом в разговоре с «Известями» предупредили представители Московской торгово-промышленной палаты. По словам экспертов, это может случиться из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%, которым пользовались с 2004 года. Госдума буквально вчера приняла соответствующий законопроект. Теперь компании, продающие пальмовое масло в России будут вынуждены как все платить 20-процентный налог на добавленную стоимость. В итоге это отразится на стоимости сырья, активно используемое в кондитерской и масложировой промышленности, и, следовательно, вырастет конечная цена для потребителя.

Пальмовый НДС

О росте цен на сырье для производства кондитерских изделий в разговоре с «Известями» сообщила исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова. Она пояснила, что в чистом виде пальмовое масло в кондитерском производстве не применяется – из него делают разные жиры, в том числе маргарин и спреды. Именно они используются при приготовлении сладостей, мучной и даже молочной продукции. «Из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла», - отметила эксперт.

Ранее Госдумой был принят в окончательном, третьем чтении законопроект, в котором речь идет о том, что пальмовое масло лишается льготного НДС в 10%. Закон вступит в силу не раньше 1 октября. Как пишет издание, решение о поправках в Налоговый кодекс были приняты после того, как стали поступать многочисленные жалобы на плохое качество товаров, в которых содержится пальмовое масло, а также на то, что потребителей вводят в заблуждение, скрывая замену натуральных молочных жиров более дешевыми производными пальмового масла. Отмечается, что принятые меры, в первую очередь, позволят сократить объем фальсифицированной продукции на молочном рынке. В итоге, как прогнозируют депутаты, в бюджет поступит 4,5–5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на поддержку российских производителей молока.

Без альтернативы?

«Пальмовый НДС» вырастет через несколько месяцев. Дело в том, что правительству нужно время для внесения изменений в постановление № 908 – в нем идет речь об импортных товарах, в отношении которых начисляется льготный НДС. Пока что пальмовое масло, которое относится к категории растительных масел, в этом списке обозначено. Однако совсем скоро его придется исключить.

Тенденция роста цен на кондитерскую продукцию будет зависеть от ценовой политики, которой будут придерживаться поставщики пальмового масла и производители кондитерских жиров. «Если с увеличением ставки НДС поставщики масложировых ингредиентов поднимут цены на свою продукцию, то кондитерским компаниям будет сложно удержаться в границах своих финансовых моделей», — пояснил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

Ценовые прогнозы

Комментируя ситуацию, заместитель главы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова в разговоре с «Известиями» пояснила, что на сегодняшний день пальмовое масло весьма активно используют производители кондитерских изделий. Следовательно, при росте стоимости сырья растет и стоимость товаров для конечного российского потребителя.

«В зависимости от категории продукции, изделия подорожают на 5–7%. На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги», - сообщила эксперт. Отметив, что те же животные жиры, в частности, молочные, стоят дороже, да и не всегда доступны для производителей.

Еще один представитель кондитерской сферы, исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, прогнозирует, что кондитерская продукция поднимется в цене на пять процентов. «Повышение НДС до 20% приведет к отвлечению оборотных средств у компаний — импортеров продукции. В итоге это скажется на ее стоимости», — резюмировал бизнесмен.

Врачи и диетологи до сих пор дискутируют о вреде для здоровья пальмового масла. Но вот по поводу пользы натурального молока и сливочного масла как в чистом виде, так и в составе кондитерских изделий ни у кого не возникает сомнений.