Прибавленная пенсия. Кто из сельских пенсионеров в России получит 25-процентную надбавку?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением, расширяющим список профессий сельских тружеников, которым будет начисляться 25% надбавка к пенсии. Документ с соответствующим содержанием был обнародован на официальном сайте правовой информации. В общей сложности прибавку к пенсии смогут получить около тридцати тысяч россиян, которые трудились в сфере сельского хозяйства.

На сельской ниве

В новом перечне тех, кому положена 25-процентная надбавка, речь идет не только о людях сельскохозяйственных профессий. Теперь в списке также присутствуют специальности, которые имеют отношение к обслуживанию и ремонту сельхозтехники и производственного оборудования, а также к обслуживанию и охране производственных сельхоз объектов. Перечень также учитывает индивидуальных предпринимателей, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Как отмечается, соответствующее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года. «По оценке ПФР, новая редакция увеличит численность получателей прибавки на 3% или почти на 30 тысяч человек», – прокомментировал постановление со списком профессий глава Минтруда Максим Топилин.

При этом в министерстве напомнили: для того, чтобы получить прибавку к пенсии, гражданам необходимо соблюсти ряд условий, главное из которых – 30-летний стаж работы в сфере сельского хозяйства. К тому же в течение этого времени они должны проживать в сельской местности и не заниматься другой деятельностью.

Кому прибавку?

На 17 июня текущего года территориальными органами ПФР выплачивается прибавка почти 923 тысячам гражданам России, сообщает РИА Новости. При этом выплаты в свое время были увеличены на 1,3-1,4 тысячи рублей.

Кроме этого, как сообщается, в бюджет ПФР на этот год заложено 16,7 миллиарда рублей исходя из запланированной численности получателей повышенных пенсий– 1 039 300 граждан. Вместе с этим с 1 января ПФР уже была обеспечена выплата повышенных пенсий жителям села. Отмечается, что этот перерасчет проводился без явки граждан.

В сообщении Министерства труда также говорится: «Те граждане, в пенсионных делах которых отсутствуют данные о необходимом сельском стаже, могут представить в ПФР документы, подтверждающие такой стаж. Если такие документы поступят до конца 2019 года, повышение пенсионерам будет также установлено с 1 января 2019 года с выплатой за все прошлое время».