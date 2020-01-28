Прибавка к пенсии до 30 тысяч: миф или реальность? 114 0 Экономика

Гарантированный пенсионный план, который продвигает Минфин вместо накопительной части пенсии и который будет запущен в 2021 году, может прибавить к солидарной части пенсии до 16,5 тыс. рублей. К такому выводу пришли исследователи FinExpertiza, на которых ссылается газета «Известия». До этого то же издание писало о планах Минфина ввести налог на снятие пенсионных накоплений, в случае если человек не захочет пользоваться ГПП.