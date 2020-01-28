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Прибавка к пенсии до 30 тысяч: миф или реальность?
28 Января 2020 114 0 Экономика
Гарантированный пенсионный план, который продвигает Минфин вместо накопительной части пенсии и который будет запущен в 2021 году, может прибавить к солидарной части пенсии до 16,5 тыс. рублей. К такому выводу пришли исследователи FinExpertiza, на которых ссылается газета «Известия». До этого то же издание писало о планах Минфина ввести налог на снятие пенсионных накоплений, в случае если человек не захочет пользоваться ГПП.
Прибавка через 30 лет
- Прибавку к пенсии в размере 16,5 тыс. руб. в месяц можно будет получить, если в течение 30 лет отправлять в ГПП 6% своего дохода, подсчитали в FinExpertiza. Учитывая, что ГПП заработает в 2021 году, первую подобную прибавку смогут получить нынешние 20-летние в 2051 году. Если до тех пор правила игры снова не изменятся.
- Поскольку доходы по всей стране разные, то жители Москвы получат прибавку в размере 32,7 тыс. руб., Сахалина – 30 тыс. руб., Карачаево-Черкесской республики – 9,3 тыс. руб., Тувы – 7,8 тыс. руб.
- Даже с учетом прибавки ГПП средняя пенсия в России достигнет всего лишь двух третей от уровня средней зарплаты. Но, опять же, не во всех регионах. В Ивановской области она составит 87% от зарплаты, в Алтайском крае – 85%, в Орловской и Кировской области 84 и 83% соответственно.
Схема ГПП
- ГПП представляет добровольную схему пенсионных накоплений. По задумке Центробанка, средства будут направляться в пенсионные фонды, которые будут распоряжаться деньгами для их сохранения от инфляции. Ответственность за успех в ЦБ возлагают напрямую на фонды.
- При этом аналитики FinExpertiza в своих расчетах руководствовались тем, что средняя доходность фондов будет не меньше 6,7% в год. Где сегодня фонды могут получить такую доходность инвестиций на российском рынке, аналитики не пояснили. За последние годы единицы частных фондов могли добиться такой доходности вложений.
- По мнению главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, реальная доходность в 6,7% – это слишком оптимистично. В этом плане более реальной является ставка в 1-2% на длинном горизонте.
Что делать
- Учитывать самый негативный сценарий при планировании пенсионных накоплений, советует вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По словам эксперта, есть очень большая вероятность нового мирового экономического кризиса, который коснется и России. Это приведет к тому, что экспортные доходы будут сокращаться, экономика – сжиматься, а государство – сокращать социальные обязательства.
- Аналитик «Финама» Юлия Афанасьева объясняет, что чем меньше времени до выхода на пенсию, тем консервативнее должны быть инструменты для инвестирования. При этом, в любом возрасте, как поясняет эксперт, самый подходящий вариант – это инвестиции в ликвидные, простые инструменты, которым свойственна гарантированная доходность.
- Генеральный директор НПФ ВТБ Лариса Горчаковская отмечает, что нужна доходность выше инфляции, однако инструменты не должны нести в себе дополнительных рисков. Самый подходящий пример – облигации федерального займа.
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