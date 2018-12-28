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Президент улучшает жизнь россиян. Путин отменил роуминг, запретил контактные зоопарки и смягчил наказание за экстремизм

28 Декабря 2018 296 0 События и факты
Президент улучшает жизнь россиян. Путин отменил роуминг, запретил контактные зоопарки и смягчил наказание за экстремизм

В преддверии нового года президент России подписал ряд законов, с содержанием которых подробно можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации. Это законопроекты, которые затрагивают и регулируют разные сферы жизни россиян и по которым ранее возникала масса вопросов. В частности, теперь российским законом ограничивается доступ к данным о закупках вооружений и военной техники, раскрывается понятие «сухого алкоголя», вводится ответственность за обращение с животными. Цель принятого целого пакета законов – улучшение общественной жизни граждан России.

Запрет на «сухой алкоголь»

Одним из первых были утверждены поправки закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя, согласно которому вводится понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция». Этим же документом вводится запрет на ее производство и оборот на территории России. Как сообщается, под «сухим алкоголем» будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, которая предназначается для получения продукции в жидком виде и в которой содержится порядка 0,5% этилового спирта.

Ограничение доступа к данным о закупках вооружений и военной техники

Еще один документ, под которым была поставлена подпись – поправки в закон «О государственном оборонном заказе». Речь идет о статье, которая регламентирует размещение этого заказа и направлена на сокращение сроков размещения гособоронзаказа (ГОЗа), а также ограничивает круга лиц, которые обладают информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники.

Законопроект, который ранее внесло правительство, исключает обязанности госзаказчика, которые предусмотрены законом о контрактной системе в сфере госзакупок, формировать, утверждать и вести план закупок и план-график закупок, когда речь идет о вооружении, военной и спецтехнике. Цель закона – сокращение сроков размещения заказов, повышение эффективности закупок в условиях действующих зарубежных санкций за счет ограничения круга лиц, которые владеют информацией о соответствующих закупках.

Частичная декриминализация статьи об экстремизме

Еще одно изменение, утвержденное президентом, связано с законопроектом о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ, в которой говорится о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Здесь уточняется, что деяния будут признаваться уголовно наказуемыми только в том случае, если гражданин совершил их после того, как ранее был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года.

Штрафы за вовлечение детей в несогласованные митинги

Согласно еще одному нововведению, которое подписал Владимир Путин, в России вводится административная ответственность за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах и собраниях. Этот законопроект был внесен в Госдуму еще в мае этого года депутатами «Единой России». Нарушителям грозит наказание: штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб., обязательные работы сроком от 20 до 100 часов либо административный арест сроком до 15 суток. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тыс. руб., юрлица – от 250 до 500 тыс. руб.

Отмена роуминга

Другой закон, подписанный сегодня президентом, связан с долгожданной отменой национального роуминга на территории России. Новые изменения обязывают операторов выровнять свои тарифы и установить единую плату за звонки по всей России. Это должно быть сделано до первого июня 2019 года. Это значит, что абоненты будут платить одинаковую сумму за звонки, в каком бы регионе России они ни находились, даже если они покидают пределы области, где была куплена сим-карта.

Запрет для «черных кредиторов»

Закон ограничивает предельную сумму долга по потребительским кредитам и вводит запрет на взыскание долгов по тем из них, которые были выданы «черными кредиторами».

В документе предусматривается поэтапное ограничение общего размера начисляемых процентов и неустоек, которые оговариваются в договоре потребительского кредита (займа), и срок возврата по которому не превышает одного года. Так, максимальный платеж по такому кредиту, который был выдан после того, как закон вступил в силу, не может превышать до 1 июля 2019 года более чем в 2,5 раза сумму предоставленного кредита, до 1 января 2020 года – в 2 раза, с 1 января 2020 года – в 1,5 раза.

Ответственное обращение с животными

Закон затрагивает немаловажную тему ответственного обращения с животными. Цель – регулирование отношений для защиты животных, укрепления нравственности, а также соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и других прав и законных интересов россиян при обращении с животными.

Кроме этого, документ вводит правила выгула собак. Так, животных нужно выгуливать в специально отведенных для этого местах. То есть, теперь исключается свободное и неконтролируемое передвижения животного. Кроме этого, граждане обязаны будут убирать места и территории общего пользования, если они были загрязнены «продуктами жизнедеятельности питомца».

Также вводится запрет контактные зоопарки, которые работают в торговых центрах.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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