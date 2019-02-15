Президент против ОПГ. Путин требует пожизненный срок для «воров в законе»

Президент России Владимир Путин предлагает ввести ужесточение для лидеров ОПГ (организованные преступные группировки). Согласно президентской идее, «воров в законе» следует лишать свободы на срок до 15 лет в том случае, если судом будет доказан их «высокий статус» в группировке, а если таким человеком будет совершено противозаконное деяние, то он может отравиться в колонию на пожизненный срок.

«Сходки» под угрозой

С учетом правок и предложений Путина УК РФ планируется дополнить статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Законодательные изменения могут коснуться и участников «сходок» (организаторов, авторитетов и т.д.).

Соответствующая законодательная инициатива гласит: «Занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет».

Согласно действующей версии статьи 210 УК РФ, уголовная ответственность предусматривается только тогда, когда лидеры ОПГ совершили преступление (в этом случае их ждет наказание до пожизненного срока). До сих пор наказание и ответственность за «высокий пост» в преступной группировке не были предусмотрены.

Приоритетный законопроект

Инициативу президента поддержали в правительстве и Верховном суде. Изменение законодательства не потребует каких-либо дополнительных затрат из госказны. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству президентский законопроект могут рассмотреть уже на следующей неделе.

Как подчеркнул первый заместитель главы комитета Михаил Емельянов, этот законопроект является приоритетным, поскольку он был внесен главой государства: «То, что он будет поддержан, у меня в этом сомнений нет. Тут два основания – потому что он президентский, а во-вторых, потому что он нужный и важный».

«Отголоски эпохи»

Как ранее информировали представители московского управления МВД, в российской столице в первом полугодии 2018 года было выявлено «1015 лидеров и активных участников организованных групп». Сотрудники полиции смогли раскрыть 3812 преступлений, которые были совершены представителями ОПГ.

Десять лет назад, в октябре 2009 года депутаты Госдумы одобрили поправки в российский Уголовный кодекс, в которых речь шла об ужесточении ответственности за организацию ОПГ. В тот же период увеличили и максимальный срок наказания для членов преступных группировок: с 15 до 20 лет.

Законодателями было введено определение «лидер ОПГ» и установлена уголовная ответственность для тех, кто занимает «высшее положение в преступной иерархии». Однако вместе с этим, согласно поправкам 2009 года, к ней могли привлекать только за совершение общественно опасного деяния.

При этом само понятие «вор в законе» уже давно вошло в российский лексикон и является специфическим определением, которое, как правило, используют определенные группы лиц. Выражение обозначает статус преступников, которые пользуются особым положением и значительным авторитетом. Сам термин возник в эпоху СССР и до сих пор используется в России и странах СНГ. Интересно, что инициатива Путина полностью повторяет действия президента Грузии Михаила Саакашвили, который в свое время объявил войну «ворам в законе» и сделал их вне закона. Саакашвили удалось в значительной степени ослабить власть воровского сообщества.