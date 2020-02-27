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Превысили размер допустимых штрафов. После критики Мишустина штрафы за ПДД снизят

27 Февраля 2020 144 0 Экономика
Превысили размер допустимых штрафов. После критики Мишустина штрафы за ПДД снизят

Штрафы за нарушении ПДД «не соответствуют запросам общества» – заявили в Минюсте после того как проект КоАП стал публичен и его раскритиковал премьер-министр Михаил Мишустин. Некоторые штрафы увеличились с 500 до 3 тыс. руб. Чтобы снизить многократно увеличенные штрафы, ведомству потребуется два месяца кропотливой работы по сокращению составов правонарушений и упрощению порядка обжалования штрафов. Критикуя размер штрафов, Мишустин в частности говорил, что правительство не добилось «такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы».

Запросы общества

  • В Минюсте планируют пересмотреть размер штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), которые ранее были предложены в рамках проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщил заместитель главы ведомства Денис Новак в ходе общественных слушаний.
  • По словам Новака, на сегодняшний день резкое увеличение штрафов не соответствуют запросам общества. «В этом отношении проект будет изменен», – пояснил замглавы Минюста.
  • Министр отметил, что целью нового КоАП является обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан на дорогах – именно на этот пункт ориентировались авторы соответствующих поправок, непомерно увеличивая штрафы, которые очень нужны государственному бюджету в виде растущей статьи доходов с населения.
  • Новак также заявил, что сегодня существует необходимость в развитии инфраструктуры. В частности, нужно следить за установкой дорожных знаков, утвердить ряд требований применительно к средствам видеофиксации и правилам их размещения. Еще один пункт – необходимость в развитии упрощенного порядка обжалования штрафов, в том числе с помощью электронных средств.

Превысили размер штрафа

  • В конце прошлого месяца Минюст представил проект нового Кодекса об административных нарушениях, согласно которому предлагается сделать более жесткими наказания для недобросовестных водителей. В частности, если скорость была превышена на 20-40 км в час, то сумму штрафа предлагается увеличить с 500 до 3 тыс. руб. Если на 40-60 км в час, то до 4 тыс. руб.
  • Если же водитель превысил скорость больше чем на 60 км, то ему может грозить штраф суммой в 5 тыс. руб., либо его могут лишить прав на срок от четырех до шести месяцев. Если нарушение было совершено повторно, то речь уже может идти о штрафе в 10 тыс. руб. и запрет на пользование машиной в течение года.
  • В случае, если речь идет об отказе от медосвидетельствования, предлагалось увеличить штраф с 30 до 40 тыс. руб. Кроме этого, нарушителей этого пункта предлагается лишать прав сроком до трех лет. Планировалось, что соответствующий документ должен был вступить в силу с первого января 2021 года.

Критическая реакция

  • В первых числах февраля премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя возможные поправки для проекта КоАП, заявил, что новые штрафы станут непосильными для автомобилистов. В частности, как отметил глава кабмина, заработные платы в России в данный момент «не способствуют повышению взысканий за превышение скорости до пяти тысяч рублей».
  • Кроме этого, по словам Мишустина, в процессе рассмотрения таких вопросов необходимо учитывать, будет ли у населения возможность гасить такие штрафы. В этом плане премьер обратился с призывом «не идти по самому простому пути, просто кратно повышая суммы взысканий».
  • «Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», – заключил премьер.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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