Превысили размер допустимых штрафов. После критики Мишустина штрафы за ПДД снизят 144 0 Экономика

Штрафы за нарушении ПДД «не соответствуют запросам общества» – заявили в Минюсте после того как проект КоАП стал публичен и его раскритиковал премьер-министр Михаил Мишустин. Некоторые штрафы увеличились с 500 до 3 тыс. руб. Чтобы снизить многократно увеличенные штрафы, ведомству потребуется два месяца кропотливой работы по сокращению составов правонарушений и упрощению порядка обжалования штрафов. Критикуя размер штрафов, Мишустин в частности говорил, что правительство не добилось «такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы».