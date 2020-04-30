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Премьер Мишустин сложил полномочия. Он заразился коронавирусом

30 Апреля 2020 183 0 Политика
Премьер Мишустин сложил полномочия. Он заразился коронавирусом

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин, проработавший главой правительства чуть больше 100 дней, временно сложил полномочия. Он заразился коронавирусом и сообщил об этом президенту Владимиру Путину. Исполнять обязанности главы правительства будет бывший советник президента по экономике и вице-премьер в новом правительстве Андрей Белоусов.

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию, о чем он сообщил президенту Владимиру Путину по видеосвязи. По его словам, тесты на коронавирус показали положительный результат. Поэтому он «в соответствии с требованиями Роспотребнадзора» должен соблюдать самоизоляцию. «Это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», – подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию, о чем он сообщил президенту Владимиру Путину по видеосвязи. По его словам, тесты на коронавирус показали положительный результат. Поэтому он «в соответствии с требованиями Роспотребнадзора» должен соблюдать самоизоляцию. «Это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», – подчеркнул Мишустин.

Мишустин заверил президента Путина, что правительство в полном составе продолжит работу в штатном режиме. Он предложил назначить временно исполняющим обязанности премьера первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин согласился с этим и подписал указ о назначении Белоусова.

При этом Путин пообещал, что без мнения Мишустина, без его участия правительство не будет принимать никакие решения. Президент пожелал Мишустину скорейшего выздоровления. Более того, Путин попросил Мишустина звонить ему из больницы.

Мишустин обратился так же и к россиянам. Он сказал, что случившееся с ним, может произойти с любым. Поэтому россиянам надо серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома. «То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым», – согласился Путин.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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