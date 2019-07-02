Предостережение премьера. Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

С первого июля на рынке топлива в России сложилась новая ситуация: закончилось действие договоренностей, к которым ранее пришли российские власти и крупнейшие поставщики нефти для стабилизации топливного рынка. Начиная со второго полугодия, стороны решили не продлевать соглашение. Тем не менее, премьер-министр Дмитрий Медведев официально предупредил нефтяников о наказании, которое им придется понести, если будут неоправданно поднимать цены на бензин.

Ситуация стабильная

Во время совещания со своими заместителями глава кабмина Дмитрий Медведев отметил, что, благодаря договоренности, которой ранее достигли правительство и нефтяники, удалось избежать необоснованного повышения цен. «…Но, конечно, всех волнует вопрос, что будет с ценами на бензин, на дизельное топливо дальше. Тем более, что лето – это период традиционно высокого спроса», - добавил Медведев.

Как напоминает «РГ», соглашение носило временный характер, и теперь ситуация должна будет регулироваться рыночными механизмами. Например, уже работающий возвратный акциз на переработанную нефть и компенсация разницы между экспортными и внутренними ценами. «Также нужно сделать более прозрачной систему биржевых торгов. И главное – этот переходный период должен пройти спокойно для рынка», - отметил глава правительства.

Комментируя ситуацию, вице-премьер Дмитрий Козак подчеркнул, что на данный момент еще нет причин задумываться о введении каких-либо заградительных пошлин. Ситуация на рынке, по его словам, стабильная: стоимость топлива увеличивается медленнее, чем инфляция. Так, за шесть месяцев бензин вырос в цене на 2,3%, а дизельное топливо – всего на 0,5%.

Медведев заявил, что правительство не планирует отказываться от сдерживания роста цен на моторное топливо, просто выбирает для этого другие способы. «Вместо соглашений будет работать экономический механизм, предусмотренный законом, и есть уверенность, что нам удастся выдержать параметры, намеченные на долгосрочный период», - заключил глава правительства.

Поручения «прямой линии»

После того, как прошла «прямая линия» с главой России Владимиром Путиным, как пишет «РГ», был оперативно подготовлен законопроект, целью которого является сдерживание цен на топливо. Речь идет о предоставлении обратного акциза авиакомпаниям, но лишь при таком варианте развития событий, когда конъюнктура мирового рынка на авиакеросин будет приводить к увеличению цен на внутреннем рынке. При этом, как отметил Козак, ситуация с диспаритетом возникает, если стоимость барреля нефти переходит за отметку в 70 долларов. «Вот в этом случае законопроектом предусмотрено также предоставление авиакомпаниям демпферного акциза», - пояснил зампред правительства.

Вместе с этим Дмитрий Медведев обратил внимание на тот факт, что большинство жителей России не понимают, каким образом происходит действие обратных акцизов, как работают цены отсечения и демпфирующие механизмы. В этом плане, как считает премьер, людям важнее цены, которые они видят на АЗС и в авиакассах.

Проверки и предостережения

При переходе от официальных к, можно сказать «джентльменским» соглашениям с нефтяниками, глава кабмина решил сразу предостеречь потенциальных нарушителей.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится… Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной мере для нефтяных компаний…», - заявил премьер-министр.

Одно из последних поручений Медведева в этой сфере связано с внезапной проверкой стоимости топлива. Речь идет о Сибири и Дальнем Востоке, где в мае резко взлетела цена на бензин. Теоретически повышение цен могло означать срыв соглашений нефтяников с правительством. Однако, как заявил вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует ТЭК, нарушений в данном случае так и не нашли. Рыночные игроки, которых опросил «Коммерсант», считают что подорожание топлива произошло в пределах инфляции.

При этом ряд аналитиков полагает, что российское правительство подготавливает почву для продления ценовых договоренностей с нефтяниками. Причем именно таких, которых компании хотели бы избежать.

Предыдущие соглашения довольно догорого обошлись государству. В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен бензина и дизельного топлива конечного потребителя.