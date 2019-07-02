Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 ИЮЛ, 14:40 МСК
USD (ЦБ)    63,2265
EUR (ЦБ)    71,4080

02 ИЮЛ, 14:40 МСК
USD (ЦБ)    63,2265
EUR (ЦБ)    71,4080
﻿

Предостережение премьера. Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

2 Июля 2019 416 0 Экономика
Предостережение премьера. Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

С первого июля на рынке топлива в России сложилась новая ситуация: закончилось действие договоренностей, к которым ранее пришли российские власти и крупнейшие поставщики нефти для стабилизации топливного рынка. Начиная со второго полугодия, стороны решили не продлевать соглашение. Тем не менее, премьер-министр Дмитрий Медведев официально предупредил нефтяников о наказании, которое им придется понести, если будут неоправданно поднимать цены на бензин.

Ситуация стабильная

Во время совещания со своими заместителями глава кабмина Дмитрий Медведев отметил, что, благодаря договоренности, которой ранее достигли правительство и нефтяники, удалось избежать необоснованного повышения цен. «…Но, конечно, всех волнует вопрос, что будет с ценами на бензин, на дизельное топливо дальше. Тем более, что лето – это период традиционно высокого спроса», - добавил Медведев.

Как напоминает «РГ», соглашение носило временный характер, и теперь ситуация должна будет регулироваться  рыночными механизмами. Например, уже работающий возвратный акциз на переработанную нефть и  компенсация разницы между экспортными и внутренними ценами. «Также нужно сделать более прозрачной систему биржевых торгов. И главное – этот переходный период должен пройти спокойно для рынка», - отметил глава правительства.

Комментируя ситуацию, вице-премьер Дмитрий Козак подчеркнул, что на данный момент еще нет причин задумываться о введении каких-либо заградительных пошлин. Ситуация на рынке, по его словам, стабильная: стоимость топлива увеличивается медленнее, чем инфляция. Так, за шесть месяцев бензин вырос в цене на 2,3%, а дизельное топливо – всего на 0,5%.

Медведев заявил, что правительство не планирует отказываться от сдерживания роста цен на моторное топливо, просто  выбирает для этого другие способы.  «Вместо соглашений будет работать экономический механизм, предусмотренный законом, и есть уверенность, что нам удастся выдержать параметры, намеченные на долгосрочный период», - заключил глава правительства.

Поручения «прямой линии»

После того, как прошла «прямая линия» с главой России Владимиром Путиным, как пишет «РГ», был оперативно подготовлен законопроект, целью которого является сдерживание цен на топливо. Речь идет о  предоставлении обратного акциза авиакомпаниям, но лишь при таком варианте развития событий, когда конъюнктура мирового рынка на авиакеросин будет приводить к увеличению цен на внутреннем рынке. При этом, как отметил Козак, ситуация с диспаритетом возникает, если стоимость барреля нефти переходит за отметку в 70 долларов. «Вот в этом случае законопроектом предусмотрено также предоставление авиакомпаниям демпферного акциза», - пояснил зампред правительства.

Вместе с этим Дмитрий Медведев обратил внимание на тот факт, что большинство жителей России не понимают, каким образом происходит действие обратных акцизов, как работают  цены отсечения и демпфирующие механизмы. В этом плане, как считает премьер, людям важнее цены, которые они видят на АЗС и в авиакассах.

Проверки и предостережения

При переходе от  официальных к, можно сказать «джентльменским» соглашениям с  нефтяниками, глава кабмина  решил сразу предостеречь потенциальных нарушителей.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится… Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной мере  для нефтяных  компаний…», - заявил премьер-министр.

Одно из последних поручений Медведева в этой сфере связано с внезапной проверкой стоимости топлива. Речь идет о Сибири и Дальнем Востоке, где в мае  резко взлетела цена на бензин. Теоретически повышение цен могло означать срыв соглашений нефтяников с правительством. Однако, как заявил вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует ТЭК, нарушений в данном случае так и не нашли. Рыночные игроки, которых опросил «Коммерсант», считают что подорожание топлива произошло в пределах инфляции.

При этом ряд аналитиков полагает, что российское правительство подготавливает почву для продления ценовых договоренностей с нефтяниками.  Причем именно таких, которых компании хотели бы избежать.

Предыдущие  соглашения довольно  догорого обошлись государству. В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям  до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен бензина и дизельного топлива конечного потребителя.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия добилась продления ограничений ОПЕК и вернула чистоту «Дружбы», россияне увязли в долгах и другие новости

Россия добилась продления ограничений ОПЕК и вернула чистоту «Дружбы», россияне увязли в долгах и другие новости
События и факты

«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?

«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
Политика

Молоко без вредности. Как в России изменились правила продажи молочной продукции?

Молоко без вредности. Как в России изменились правила продажи молочной продукции?
Экономика

Бедным – дешевле. Почему в одних регионах России "коммуналка" стоит в восемь раз больше, чем в других?

Бедным – дешевле. Почему в одних регионах России
Исследования

Узнай, страна

В Оренбургской области открыли новое месторождение нефти

В Оренбургской области открыли новое месторождение нефти

В Пензенской области запущен крупнейший в Европе завод по производству пенополиуретана

В Пензенской области запущен крупнейший в Европе завод по производству пенополиуретана

В Карелии началось создание центра по обработке и хранению информации за 8 млрд рублей

В Карелии началось создание центра по обработке и хранению информации за 8 млрд рублей

В Амурской области на космодроме «Восточный» подготовили к старту ракету «Союз-2.1б»

В Амурской области на космодроме «Восточный» подготовили к старту ракету «Союз-2.1б»

Новости дня

13:54 «Затерянный город» массива Атлантиды доказывает возможность существования жизни на других планетах «Затерянный город» массива Атлантиды доказывает возможность существования жизни на других планетах
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
13:19 Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний
12:59 В Москве арестован россиянин по подозрению в госизмене В Москве арестован россиянин по подозрению в госизмене
12:13 Стало известно, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний Стало известно, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний
11:34 LADA Granta – самый доступный автомобиль на российском рынке LADA Granta – самый доступный автомобиль на российском рынке
10:40 В России будут введены ГОСТы на светофоры В России будут введены ГОСТы на светофоры
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
09:56 АК «Победа» отменила рейсы в Карловы Вары АК «Победа» отменила рейсы в Карловы Вары

Узнай, страна!

14:08 В Оренбургской области открыли новое месторождение нефти В Оренбургской области открыли новое месторождение нефти
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
28 ИЮН, 16:09 Тамбовская область получила спецтранспорт для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения Тамбовская область получила спецтранспорт для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения
28 ИЮН, 10:01 Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром» Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром»
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
27 ИЮН, 14:29 Андрей Спартак: Динамика экспорта неразрывно связана с конъюнктурой мирового рынка Андрей Спартак: Динамика экспорта неразрывно связана с конъюнктурой мирового рынка
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter