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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
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«Право на послеобеденный сон». В России запретят шуметь днем в многоквартирных домах

13 Февраля 2020 256 0 События и факты
«Право на послеобеденный сон». В России запретят шуметь днем в многоквартирных домах

Шуметь в многоквартирных домах могут запретить днем с 13 до 15 часов и с 19 вечера до 9 часов утра в будние дни. В выходные и праздники любой шум должен будет исключен полностью. Соответствующую поправку в административный кодекс правонарушений (КоАП) предложили внести члены Совета Федерации, которые последовали за депутатами Госдумы, недавно озаботившимися спокойствием россиян в ночное время. Нарушение режима обойдется до 40 тыс. руб. Управляющие компании положительно оценили идею. Но вряд ли полиция будет реагировать на каждую жалобу на шум от соседей. Не называется и главная причина проблемы – крайне плохая шумоизоляция в новостройках.

«Преступление и наказание»

  • Представители регионов внесли в Совет Федерации предложение дополнить КоАП статьей о запрете на шум в многоквартирных домах в дневное и ночное время, а также в выходные и праздничные дни, пишут «Известия». Комитет Совета Федерации по конституциональному законодательству и государственному строительству сформирует поправки и отправит их в Минюст, где уже ждут документы.
  • Поправки запретят проводить ремонт в многоквартирных домах с 13 до 15 часов днем и с 19 вечера до 9 часов утра. Шуметь нельзя будет в выходные и праздники. Что важно, норма затронет только те объекты, которые были введены в эксплуатацию более полутора лет назад. То есть речь не идет о новостройках.
  • Физические лица за нарушение закона сначала будут получать предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. руб. Должностные лица – штраф от 10 до 20 тыс. руб. Индивидуальные предприниматели – от 10 тыс. до 25 тыс. руб., а юридические лица – от 20 тыс. до 40 тыс. руб.

Что это даст?

  • Инициаторы поправок оправдывают их заботой о семьях с детьми и правом людей на спокойную жизнь в своем доме днем. Об этом заявила член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. По ее словам, резкие звуки для детской психики представляют опасность.
  • «Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», – пояснила она в разговоре с «Известиями».
  • Положительную оценку поправке дали и в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которые специализируются на вопросах ЖКХ и недвижимости. По словам председателя комитета Алексея Майорова, норма, о которой идет речь, направлена на то, чтобы у детей было право на послеобеденный сон. «Конечно, необходимо определить параметры этой тишины, чтобы у нас не встали заводы», – добавил Майоров.

Скептики

  • В целом экспертное сообщество поддержало поправку, однако ряд специалистов отметили, что из-за множества жалоб появятся проблемы с ее правоприменением. Комментируя ситуацию, адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев отметил, что никаких противоречий в этом плане не существует, и поправка вписывается в существующее законодательство. «Она чрезвычайно актуальна в многоквартирных домах. Однако сложно себе представить, что полиция будет выезжать по каждому случаю нарушения тишины», – отметил эксперт.
  • А вот в управляющих компаниях к инициативе дневных запретов на шум отнеслись скептически, отметив, что даже действующий запрет на ночной шум исполняется с трудом. В этом плане, как считает заместитель директора компании по обслуживанию и ремонту помещений «ЗелСтрой» Дмитрий Гирич, из-за новых штрафов будут возникать напряженность и ссоры между жильцами.
  • «Никто не заинтересован в конфликте. Обычно все решается мирно в рабочем режиме, без привлечения третьих лиц. Вызов наряда полиции негативно влияет на репутацию любой компании», – пояснил Гирич в беседе с «Известиям».

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Редакция "Капитала Страны"

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