«Право на послеобеденный сон». В России запретят шуметь днем в многоквартирных домах 256 0 События и факты

Шуметь в многоквартирных домах могут запретить днем с 13 до 15 часов и с 19 вечера до 9 часов утра в будние дни. В выходные и праздники любой шум должен будет исключен полностью. Соответствующую поправку в административный кодекс правонарушений (КоАП) предложили внести члены Совета Федерации, которые последовали за депутатами Госдумы, недавно озаботившимися спокойствием россиян в ночное время. Нарушение режима обойдется до 40 тыс. руб. Управляющие компании положительно оценили идею. Но вряд ли полиция будет реагировать на каждую жалобу на шум от соседей. Не называется и главная причина проблемы – крайне плохая шумоизоляция в новостройках.