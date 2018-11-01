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Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга

1 Ноября 2018 138 0 Тренды События и факты
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга

Оптовые цены на бензин и дизельное топливо будут зафиксированы на уровне июня этого года, сообщает ТАСС. Такая договоренность была достигнута на встрече вице-премьера Дмитрия Козака и главы Минэнерго Александра Новака с представителями нефтяной отрасли. В следующем году рост цен на топливо не должен превышать уровень инфляции. По данным Росстата, в сентябре цены на бензин выросли на 0,1% по сравнению с августом, с начала года – на 8,9%.

Россия, Индия и Иран планируют запустить международный транспортный коридора «Север-Юг», передает РИА Новости. Его протяженность составит 7,2 тыс. километров. Товары будут идти из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем – в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут морем в Астрахань, а затем по железной дороге – в Европу. Время и стоимость перевозок грузов уменьшатся на 30-40% по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Предполагается, что по новому маршруту будет проходить 20-30 млн тонн грузов в год.

Блокировка контента в интернете является неэффективной, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Мы считаем, что блокировки все больше и больше показывают свою неэффективность, и полагаем, что это уходящая натура, рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что все больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент», – цитирует его слова РИА Новости.

В список победителей второго в этом году конкурса президентских грантов вошло более 2 тыс. некоммерческих организаций (НКО), которые получат 4,7 млрд руб., сообщает РБК.

«Больше половины из поддержанных НКО (1049) получат президентский грант впервые. Многие (483 организаций) участвовали в предыдущих конкурсах, но победить смогли только сейчас – после доработки заявок», – отметили в Фонде президентских грантов.

Важно отметить, что НКО из малых городов и сельской местности получат свыше 1,2 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2017 году. По итогам двух конкурсов, проведенных в 2018 году, на поддержку 3573 проектов направят 7,8 млрд руб.

Россия заняла 31 место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Больше всего Россия продвинулась по таким показателям, как «Подключение к системе электроснабжения» и «Регистрация предприятий», заняв в каждом из них 12 место. Всемирный банк, опубликовавший рейтинг, отметил также такие реформы, как упрощение процедуры разрешений на строительство и сокращение сроков подключения к электросетям.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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