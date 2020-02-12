Правительство забирает Сбербанк себе. Покинет ли его после этого Герман Греф? 153 0 Экономика

Власти потратят более чем 2,5 трлн руб. из Фонда национального благосостояния на выкуп акций Сбербанка у Центробанка. На покупке настаивал Минфин, который видит в текущей структуре собственности конфликт интересов – ЦБ определяет финансовую политику в стране и владеет контрольным пакетом акций в крупнейшем банке. Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявлял, что покинет пост руководителя, если новый ключевой акционер не одобрит его видение развития финансовой организации.