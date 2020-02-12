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Правительство забирает Сбербанк себе. Покинет ли его после этого Герман Греф?
12 Февраля 2020 153 0 Экономика
Власти потратят более чем 2,5 трлн руб. из Фонда национального благосостояния на выкуп акций Сбербанка у Центробанка. На покупке настаивал Минфин, который видит в текущей структуре собственности конфликт интересов – ЦБ определяет финансовую политику в стране и владеет контрольным пакетом акций в крупнейшем банке. Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявлял, что покинет пост руководителя, если новый ключевой акционер не одобрит его видение развития финансовой организации.
Зачем выкупать?
- Правительство в лице Минфина настаивало на продаже Сбербанка ввиду конфликта интересов: Центробанк определяет финансовую политику в стране и владеет крупнейшей финансовой организацией. Хотя Сбербанк исторически принадлежал Центробанку, члены Организации экономического сотрудничества и развития неоднократно указывали на противоречие.
- После 2017 года Центробанк начал перечислять дивиденды от Сбербанка в бюджет в размере 75%. При этом регулятор нес убытки в ходе санации банковского сектора. Глава регулятора Эльвира Набиуллина настаивала на перечислении дивидендов Сбербанка в пользу ЦБ. Однако правительство, предвидя потери бюджета, выступало против. Вместе с тем, когда речь заходила о передаче Сбербанка правительству, Набиуллина говорила, что Центробанк может его только продать государству.
- От продажи Центробанк получит в 2020 году 700 млрд руб., а остальные деньги (примерно 500 млрд) вернет в бюджет.
- В 2020 году заканчивается срок принятой стратегии развития Сбербанка. Следующий трехлетний план руководству банка придется согласовывать с новым собственником. Сбербанк активно развивает собственную экосистему и стремится стать ИТ-компанией, прямым конкурентом Google, Amazon и Facebook. В Центробанке такое видение будущего банка не поддерживали.
- Руководитель банка Герман Греф предупреждал, что покинет пост главы, если из-за смены основного акционера стратегию придется менять. Все будет зависеть от того, поддержит ли правительство идею создания экосистемы Сбербанка или будет использовать банк для реализации национальных проектов.
За чей счет?
- 11 февраля Центробанк и Минфин объявили о продаже правительству 50% + 1 акция Сбербанка. Соответствующий законопроект отправился на утверждение в кабинет министров, а затем должен поступить в Госдуму, где его могут принять уже в марте.
- Власти приобретут Сбербанк у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния, которые до этого собирались потратить на строительство инфраструктуры. На выкуп направят ликвидные средства ФНБ, которые превосходят порог 7% ВВП – то есть 1,2 трлн руб. в этом году.
- Сделка состоится по рыночной стоимости. Сразу после объявления о сделке акции банка подорожали на 2%. Таким образом, выкуп потребует от 2,5 до 2,8 трлн руб. (подсчитал РБК согласно стоимости акций на Мосбирже), в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.
- В Центробанке отмечают, что стоимость акций будет «средневзвешенной» за последние полгода до даты первой сделки. При этом стоимость распространится на весь пакет акций, находящийся в руках у регулятора. По данным агентства Reuters, выкуп начнется в апреле.
Шанс миноритариев
- Как заявили в Банке России, условия сделки являются «уникальными». В частности, законодательно планируется отдельно прописать особенности сотрудничества с миноритариями Сбербанка. На сегодняшний день 48% акций банка торгуются на бирже. Во владении зарубежных институциональных инвесторов находится 45% уставного капитала Сбербанка.
- Согласно закону «Об акционерных обществах», если происходит продажа более 30% акций публичной компании, то покупатель обязан направить предложение миноритарным акционерам о выкупе их долей. В случае со Сбербанком обязательную оферту миноритариям выдвигает ЦБ, а не покупатель. При этом, как поясняется, предложение будет сделано единовременно при продаже первой части пакета по цене аналогичной цене продажи.
- По словам представителя регулятора, в Банке России не оценивали, какой процент миноритариев Сбербанка может принять оферту, однако данные акции должны вернуться на рынок. «Законопроект предполагает, что до конца 2022 года Банк России должен будет реализовать выкупленные по оферте акции», – подчеркнули в ЦБ.
Без премии для акционеров
- Комментируя происходящее, экс-зампред ЦБ, завкафедрой финансовых рынков РАНХиГС Константин Корищенко отметил, что вряд ли хотя бы один акционер Сбербанка из-за смены собственника решит продать свои акции. По его словам, Минфин и Банк России проговорили законодательные нюансы и проинформировали миноритариев о планах по оферте, «чтобы не попадать в неудобные ситуации».
- При этом, как считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин, выкуп по средней стоимости за полгода не предполагает существенную премию для миноритариев. По этой причине разницы для инвесторов относительно обычной продажи может не быть.
- «Если цена оферты будет ниже рынка, то объем выкупленных Центробанком бумаг будет незначительным. Соответственно, и будущая реализация этого пакета может не оказать существенного влияния на котировки», – цитирует РБК эксперта.
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