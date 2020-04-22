Правительство предлагает разрешить полиции оцеплять дома и вскрывать машины 316 0 Политика

Правительство Михаила Мишустина одобрило поправки в закон «О полиции», которые существенно расширяют полномочия представителей правоохранительных органов. В частности полиции без каких-либо последствий и обоснований хотят разрешить оцеплять дома и проводить обыски у их жильцов, а также вскрывать автомобили без возмещения ущерба в отсутствие хозяина. Поправки, которые легитимизируют правовой беспредел и усиливают репрессивную роль полиции, внесены на рассмотрение Госдумы.