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Правительство предлагает разрешить полиции оцеплять дома и вскрывать машины
22 Апреля 2020 316 0 Политика
Правительство Михаила Мишустина одобрило поправки в закон «О полиции», которые существенно расширяют полномочия представителей правоохранительных органов. В частности полиции без каких-либо последствий и обоснований хотят разрешить оцеплять дома и проводить обыски у их жильцов, а также вскрывать автомобили без возмещения ущерба в отсутствие хозяина. Поправки, которые легитимизируют правовой беспредел и усиливают репрессивную роль полиции, внесены на рассмотрение Госдумы.
Дома и автомобили граждан
- Правительство Михаила Мишустина хочет наделить полицейских дополнительными правами, сообщают источники «Интерфакса» в Госдуме. Согласно предложенным поправкам в закон «О полиции», правоохранительные органы смогут совершенно законно оцеплять жилые дома и вскрывать автомобили граждан.
- Для этого достаточно будет следующего основания: «спасение жизни граждан или предотвращения преступления». Но также возможен и другой повод: «обеспечение безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».
- Руководствуясь этими соображениями, полиция сможет оцеплять и блокировать территории, жилые дома и другие объекты. Причем на оцепленной территории полицейские получат право досматривать граждан, их вещи, предметы, механизмы и вещества, говорится в законопроекте.
- Также полицейские смогут вскрывать автомобильные средства без присутствия владельца. Но они должны будут оповестить его в течение 24 часов о вскрытии. Ответственности за нанесенный ущерб при вскрытии на полицейских не будет. Достаточно будет сослаться на «спасение жизни граждан» или «обеспечение безопасности при массовых беспорядках».
- Новая редакция закона также развязывает руки полиции в обращении с огнестрельным оружием. Полицейские смогут воспользоваться им, если гражданин совершит какие-либо действия, который дадут представителю правопорядка «основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
- При этом правительство Мишустина расширяет иммунитет для полицейских от судебного преследования. Так, полицейских нельзя будет преследовать по суду за действия, которые они совершили при выполнении обязанностей. То есть за порчу чужого имущества и даже за вред здоровью ответственность с полицейских снимается.
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