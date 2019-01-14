Правительство – в отставку. Россияне считают, что власти не способны решить экономические проблемы

Отставку правительства требуют 53% россиян – показал социологический опрос «Левада-центра». Главная причина – неспособность властей справиться с экономическими проблемами. Примечательно, что замер настроений сделан в период тотального повышения цен – в связи с ростом НДС, ГСМ и продуктовой инфляции. Как и что дорожает, и как это воспринимают россияне?

Продукты будут дорожать

О вероятном росте цен на продукты питания в разговоре с РИА Новости сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, одной из главных причин этого является увеличение НДС с 18 до 20%, который взимается по всей цепочке производства. В итоге, все это отражается, как отметил эксперт, не только на отпускной стоимости продуктов, но и на стоимости сырья, а также оборудовании и упаковке. Как подсчитал Востриков, увеличение ставки НДС на 2 процентных пункта может стать причиной роста цен на 4-12%.

Еще одна причина, которая отражается на себестоимости товаров – это решение Банка России поднять ключевую ставку. Это, как подчеркивает эксперт, ведет к росту стоимости денег по коммерческим кредитам. Кроме этого, к возможному росту логистических затрат директор Ассоциации отнес ситуацию с тарифами на ГСМ: до сих пор остается неясным срок периода договоренностей о сдерживании цен, которого правительство пыталось достигнуть с нефтяными компаниями.

Согласно прогнозам «Руспродсоюза», максимальные изменения цен на российских прилавках будут ощутимы в первом квартале наступившего года. «Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше», – резюмировал Востриков.

Безжалостная инфляция

Всем это происходит на фоне инфляции, которая в период с 1 по 9 января 2019 года составила 0,5% в годовом выражении, проинформировал в Росстат. Как отмечают «Ведомости», подобные темпы можно назвать рекордными с начала июля 2015 года, когда инфляция ускорилась до 0,7% из-за повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Как сообщил директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, среднесуточный рост цен в первую неделю января (в сравнении с декабрем) был двукратным. При этом стоит учитывать и тот факт, что ряд производителей решили повысить цены еще перед новым годом. В итоге, если такие темпы сохранятся до конца месяца, в январе цены вырастут на 5,8% год к году. В данный момент, исходя из недельных данных годовая инфляция ускорилась до уровня 4,6% с декабрьских 4,3%. Последний раз такая подобная ситуация наблюдалась в феврале 2017 года.

Со совей стороны Банк России говорил об ускорении инфляции в этом году из-за повышения с 1 января ставки НДС с 18 до 20% до 5-5,5%, а в первом полугодии – до 5,5-6%. Если говорить о прогнозе Минэкономразвития на этот год, то здесь речь идет об уровне 4,3%. Согласно расчетам ЦБ, инфляционные пики придутся на март-апрель, а затем они пойдут на снижение. Плюс к этому стоит учитывать и индексацию тарифов на ж/д перевозки и первую индексацию тарифов на услуги ЖКХ (на 1,7%, вторая – на 2,4% – будет с 1 июля 2019 года).

Правительство в отставку

На фоне подобных прогнозов и перспектив «Левада-центр» провел опрос, по итогам которого выяснилось, что у россиян сегодня есть немало претензий к сегодняшнему правительству. Как уточняет Интерфакс, главными называются рост цен, снижение уровня доходов, а также неспособность министров решить проблему занятости.

Примечательно, что за отставку действующего правительства так или иначе высказываются 53% опрошенных, 40% – против.

О неспособности правительства решить проблемы растущих цен и падения доходов населения заявили 57% участников опроса. 46% полагают, что правительство не способно обеспечить граждан страны работой, и еще 43% считают, что кабмин вообще не заботится о социальной защите населения.

Кроме этого, как показало исследование, 36% опрошенных считают, что сегодняшнее правительство не может справиться с кризисом в экономике. 30% респондентов убеждены, что у министров нет четкой и продуманной программы экономического развития России.

Претензий к деятельности сегодняшнего правительства не имеют только 7% россиян.